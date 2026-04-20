BÖRSE HEUTE: Ölpreise steigen, Märkte unter Druck (20.04.2026)

Das Wichtigste in Kürze Ölpreise steigen stark durch Nahost-Konflikt

steigen stark durch Nahost-Konflikt Aktienmärkte geben nach, Europa stärker betroffen

geben nach, Europa stärker betroffen Gold fällt trotz Unsicherheit überraschend

Börse heute: Geopolitik sorgt für hohe Volatilität an den Märkten 🌍 Die Börse heute wird maßgeblich von geopolitischen Spannungen rund um den Nahen Osten bestimmt. Besonders das Auslaufen der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran sorgt für Unsicherheit. US-Präsident Donald Trump warnte vor einer möglichen Eskalation mit direkten militärischen Konsequenzen, sollte es zu keiner Einigung kommen. Die Lage spitzt sich zusätzlich durch die Blockade der Straße von Hormus zu – einer der wichtigsten Handelsrouten für Öl, über die rund 20 % der globalen Lieferungen abgewickelt werden. Gleichzeitig erhöhen militärische Maßnahmen wie die Beschlagnahmung eines iranischen Frachtschiffs durch die US-Marine die Nervosität an den Märkten. Für Anleger bedeutet das: Die Börse aktuell reagiert extrem sensibel auf jede neue Schlagzeile. 📉 Key Takeaways Ölpreise steigen stark durch Nahost-Konflikt

Aktienmärkte geben nach, Europa stärker betroffen

Gold fällt trotz Unsicherheit überraschend Börse aktuell: Makrodaten und Notenbanken im Fokus 📊 Auch abseits der Geopolitik liefert die Börse aktuell wichtige Impulse durch Konjunkturdaten. In Deutschland überraschte die Produzentenpreisinflation (PPI) deutlich positiv und stieg um 2,5 % – vor allem getrieben durch Energiepreise. In den USA bleibt es vor der nächsten Fed-Entscheidung ruhig, da sich die Notenbank im sogenannten „Quiet Period“ befindet. Anleger richten ihren Blick nun auf kommende Einzelhandelsdaten sowie die Anhörung eines möglichen neuen Fed-Chefs. In Japan wird unterdessen erwartet, dass die Zentralbank ihre Zinsen unverändert lässt, da geopolitische Risiken die wirtschaftliche Planung erschweren. Börse heute: Aktienmärkte und Einzelwerte im Überblick ⚠️ Die Börse heute zeigt ein gemischtes Bild: Während europäische Indizes wie der Stoxx 600 rund 1,1 % verlieren, halten sich die Verluste an der Wall Street in Grenzen. Das deutet darauf hin, dass Investoren aktuell kein Worst-Case-Szenario einpreisen. Einzelaktien sorgen dennoch für Bewegung: TopBuild legt nach Übernahmeankündigung um über 17 % zu

Marvell Technology gewinnt rund 7 % durch KI-Fantasie

American Airlines verliert etwa 3 % wegen steigender Ölpreise Auch am Devisen- und Rohstoffmarkt bleibt die Dynamik hoch. Ölpreise steigen deutlich, während Gold und Silber entgegen ihrer klassischen Rolle als sichere Häfen nachgeben. Fazit Die Börse heute steht klar im Zeichen geopolitischer Risiken und steigender Energiepreise. Die Börse aktuell zeigt, dass Märkte zwar nervös reagieren, aber noch keine extreme Eskalation einpreisen. Für Anleger bleibt entscheidend, die Nachrichtenlage genau zu verfolgen: Kurzfristige Schwankungen dürften anhalten, während langfristige Trends weiterhin stark von geopolitischen Entwicklungen und der Geldpolitik beeinflusst werden. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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