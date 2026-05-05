BÖRSE HEUTE: Rekorde an der Wall Street (05.05.2026)

Das Wichtigste in Kürze Wall Street erreicht neue Rekorde

Ölpreise fallen nach Entspannung

fallen nach Entspannung DAX mit klaren Gewinnern und Verlierern

Börse heute: Rekorde an der Wall Street trotz Unsicherheiten 🚀 Die Börse heute zeigt sich insgesamt robust: Während die Wall Street neue Allzeithochs erreicht, bleibt die geopolitische Lage im Nahen Osten ein entscheidender Unsicherheitsfaktor. In der Börse aktuell dominieren vor allem starke Tech-Werte und Entspannungssignale beim Ölpreis das Marktgeschehen. Der Nasdaq 100 legte kräftig zu, während auch der S&P 500 in Richtung neuer Rekordstände marschiert. Gleichzeitig sorgen sinkende Ölpreise für etwas Entlastung bei Inflationssorgen. 📊 Key Takeaways Wall Street erreicht neue Rekorde

Ölpreise fallen nach Entspannung

DAX mit klaren Gewinnern und Verlierern Wall Street auf Rekordkurs – Tech treibt die Märkte 📈 In der Börse aktuell bleiben US-Indizes das Maß aller Dinge: Nasdaq 100 : +1,5%

S&P 500: +0,9% nahe 7.300 Punkte Treiber ist vor allem der Technologiesektor. Besonders Intel sorgt mit einem Kurssprung von rund 14% für Aufsehen – gestützt durch mögliche neue Partnerschaften im Chipsektor. Auch AMD bleibt im Fokus vor den Quartalszahlen. Ölpreis fällt – Entspannung im Nahen Osten? 🛢️ Ein zentraler Faktor für die Börse heute ist der Rückgang der Ölpreise: Brent : -3% auf rund 110 USD

WTI: Rückgang auf etwa 102 USD Die stabile Waffenruhe im Nahen Osten reduziert kurzfristig den geopolitischen Risikoaufschlag. Dennoch bleibt die Lage rund um die Straße von Hormus angespannt und ein potenzieller Volatilitätstreiber. Einzelaktien im Fokus: Gemischte Signale Die Börse aktuell zeigt ein uneinheitliches Bild bei Einzelwerten: Intel stark im Plus dank KI-Fantasie

Palantir mit starken Zahlen, aber Kursverlusten

PayPal unter Druck trotz solider Ergebnisse

GameStop weiter schwach wegen eBay-Deal-Zweifeln Hier zeigt sich deutlich: Gute Zahlen allein reichen aktuell nicht – der Ausblick entscheidet. 🌍 Sonstiges: Makro & Devisen im Blick Auch abseits der Aktienmärkte bleibt die Lage spannend: ISM Services leicht schwächer, aber weiter expansiv

Arbeitsmarkt stabil (JOLTS im Rahmen der Erwartungen)

EURUSD unter 1,17, USDJPY mit Erholung

Australien hebt Zinsen weiter an Die Börse heute bleibt damit stark von Zins- und Inflationsperspektiven geprägt. Tops & Flops im DAX 40 heute Top-Performer: Infineon Technologies : +5,74%

Siemens : +4,21%

Commerzbank: +3,91% Flop-Werte: Fresenius Medical Care : -10,47%

Fresenius : -3,06%

Deutsche Börse: -1,72% Die Gewinnerseite wird klar vom Industriesektor und Halbleiterwerten dominiert. Auf der Verliererseite stehen vor allem Gesundheitswerte unter Druck, was auf branchenspezifische Sorgen und Gewinnmitnahmen hindeutet. Kurse vom 05.05.2026, Stand: 17:30 Fazit Die Börse heute präsentiert sich trotz geopolitischer Risiken in starker Verfassung. Rekordstände an der Wall Street und sinkende Ölpreise stützen die Märkte kurzfristig. In der Börse aktuell bleibt jedoch entscheidend, ob sich die Entspannung im Nahen Osten fortsetzt und die starken Erwartungen an Tech-Unternehmen erfüllt werden. Anleger sollten weiterhin mit erhöhter Volatilität rechnen. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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