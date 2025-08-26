📊 Börse heute – WTI Öl fällt, EUR/USD steigt, Indizes im Minus US-Daten belasten den Dollar – WTI Öl verliert an Wert Die Börse heute reagierte empfindlich auf neue Konjunkturdaten aus den USA. Obwohl die Daten stärker als erwartet ausfielen, konnte der US-Dollar nicht profitieren – der USD-Index sank um 0,15 %. Im Gegenzug legte der EUR/USD auf 1,1636 zu. Parallel fiel der Öl Preis deutlich: WTI Öl verlor 2 % und testet aktuell die 63-Dollar-Marke, nachdem es am Vortag noch bei 65 Dollar notiert hatte. Sollte sich der Abwärtstrend fortsetzen, könnte die psychologisch wichtige Marke von 60 Dollar in den Fokus rücken. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Europäische Börsen unter Druck Die Börse aktuell in Europa zeigte ein durchwachsenes Bild: CAC40 (Frankreich): –1,7 % (belastet durch politische Unsicherheiten in Paris)

DAX (Deutschland): –0,5 %

FTSE 100 (Großbritannien): –0,6 % Politische Krisen, insbesondere die unklare Regierungsbildung in Frankreich, sorgten für Nervosität bei den Anlegern. US-Märkte vor Nvidia-Zahlen stabil An der Börse heute in den USA blieb die Volatilität vorerst gering, da Investoren gespannt auf den Quartalsbericht von Nvidia warteten. Nvidia-Aktie: +0,7 % im Vorfeld der Veröffentlichung

Palantir: +2 % nach vorangegangenem Verkaufsdruck

Russell 2000 (US2000): bester Performer mit Gewinnen bei Small Caps

Nasdaq (US100) und S&P 500 (US500): leichte Verluste von 0,01 % bis 0,05 % Politische Risiken nehmen zu Trump drohte Russland mit „sehr schweren“ Sanktionen bei ausbleibender Einigung mit der Ukraine.

Die USA planen zudem höhere Zölle auf indische Ölimporte (Erhöhung von 25 % auf 50 % ab dem 27. August).

Diese Faktoren könnten die Nachfrage dämpfen und den Öl Preis weiter belasten. Weitere Rohstoffe und Kryptowährungen Kakao: –4 % nach besseren Wetterprognosen in Ostafrika und schwächerer Nachfrage.

Kaffee-Futures: gaben nach, da eine starke Ernte in der nächsten Saison erwartet wird.

Gold: +0,45 % auf 3.380 USD/Unze – profitiert von schwachem Dollar.

Bitcoin: stabil bei rund 110.000 USD, während Ethereum um 4 % auf 4.530 USD zulegte.

✅ Fazit zur Börse heute:

Die Börse aktuell zeigt ein gemischtes Bild: Während die europäischen Indizes unter Druck geraten und der Öl Preis fällt, kann der Euro gegenüber dem US-Dollar zulegen. Politische Unsicherheiten in Frankreich und drohende US-Zölle auf Indien belasten die Märkte zusätzlich. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Trading für Anfänger: So gelingt Ihr Einstieg an der Börse

Bietet Grundlagenwissen über Börse und Trading – perfekt als Einstieg für Leser, die sich allgemein zum Börsenhandel informieren möchten

Aktienmarkt für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen

Erklärt, was die Börse ist und wie Märkte funktionieren – ideal, um Begriffe wie „US-Indizes“, „DAX“, oder sonstige Börsenwerte zu verstehen

Index Trading: So handeln Sie große Märkte gezielt

Besonders relevant für Indizes wie Nasdaq, S&P 500 oder Russell 2000. Erklärt CFD-Trading auf Indizes – passende Erklärung zur Indexbewegung

Was ist Volatilität? Tipps zur Risikobewertung

