BÖRSE HEUTE: US-Indizes auf Rekordhoch – Fed-Zinssenkungen im Fokus (11.09.2025)

📊 Börse Heute & Börse Aktuell: US-Indizes auf Rekordhoch – Arbeitsmarktdaten im Fokus 📰 Einleitung Die BÖRSE HEUTE zeigt sich stark: Die wichtigsten US-Indizes erreichen neue Allzeithochs, getragen von Erwartungen an mehrere Fed-Zinssenkungen noch in diesem Jahr. Gleichzeitig sorgten die neuesten US-Arbeitsmarktdaten für Aufmerksamkeit, da die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe so hoch waren wie seit 2021 nicht mehr. Auch die EZB sorgte mit stabilen Zinsen, aber deutlichen Aussagen von Präsidentin Christine Lagarde, für Gesprächsstoff. 📌 Key Takeaways Börse Heute: US-Indizes steigen auf Rekorde – S&P 500+0,8 % auf 6.590 Punkte, Nasdaq 100 +0,7 % über 24.000 Punkte, Dow Jones über 46.000 Punkte. Börse Aktuell: Schwacher Arbeitsmarkt (263k Jobless Claims) → Märkte preisen 3 Fed-Zinssenkungen (Sept/Okt/Dez) ein. Krypto & Rohstoffe: Bitcoin über 114.000 USD, Ethereum +1,5 %, während EIA-Daten Gaslager bei 71 bcf zeigen. 📈 US-Märkte: Rekordstände trotz schwacher Jobdaten S&P 500 steigt auf 6.590 Punkte (+0,8 %).

Nasdaq 100 klettert auf über 24.000 Punkte (+0,7 %).

Russell 2000 (Small Caps) legt 1,7 % auf 2.417 Punkte zu.

Dow Jones erreicht mit +1,3 % neue Höchststände über 46.000 Punkten – angetrieben durch Goldman Sachs, UnitedHealth & Caterpillar.

Oracle -5 % nach Rally vom Vortag (OpenAI-Deal).

Micron +10 % nach Citi-Kurszielanhebung auf 175 USD. 📉 Makrodaten & Fed-Ausblick Jobless Claims : 263k (höchster Wert seit Okt. 2021, erwartet: 235k).

CPI August : +2,9 % YoY (Vormonat: 2,7 %), Kerninflation 3,1 % YoY.

Märkte erwarten 3x 25 bp Fed-Senkungen im September, Oktober & Dezember.

US-Dollar schwächster G10-Wert → USDIDX -0,28 %, EURUSD steigt +0,3 %. 💶 EZB-Entscheidung & Eurozone Zinsen unverändert: Einlagenzins bei 2 %.

Lagarde : Desinflationsprozess stockt , Inflation weiter über Ziel → weitere Zinsschritte möglich.

EZB-Prognosen : Inflation leicht höher: 2,4 % (2025), 1,9 % (2026). Wachstum : 1,2 % (2025), 1,1 % (2026), 1,3 % (2027).

🔥 Rohstoffe & Kryptos EIA-Daten : US-Gaslager bei 71 bcf (erwartet 68 bcf).

Bitcoin über 114.000 USD , Ethereum +1,5 %.

Kryptomarkt profitiert von schwachem Dollar & bullisher Aktienstimmung. ✅ Fazit Die BÖRSE HEUTE zeigt klare Stärke: Neue Rekorde an den US-Börsen, getragen von Fed-Zinssenkungshoffnungen. Die Börse Aktuell wird allerdings auch von Unsicherheit geprägt – schwache Arbeitsmarktdaten in den USA und eine vorsichtige EZB mit „hawkishen“ Untertönen könnten mittelfristig wieder für Volatilität sorgen. Kurzfristig bleiben Aktien und Kryptos jedoch gefragt. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

