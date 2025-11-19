BÖRSE HEUTE: US-Märkte volatil vor Nvidia Zahlen & FOMC(19.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze US-Indizes verlieren Schwung

Nvidia & FOMC im Fokus

Dollar dominiert Devisenmarkt

Die Börse heute zeigt sich nervös und wechselhaft, da die gesamte Finanzwelt auf gleich zwei entscheidende Ereignisse blickt: den Nvidia-Earnings-Report sowie die FOMC-Minutes der US-Notenbank. Trotz einer anfänglichen Erholung verlieren die US-Indizes im Verlauf des Handelstages an Schwung. Gleichzeitig belasten schwache Kryptomärkte, ein gemischtes Bild bei Rohstoffen und zunehmende Währungsbewegungen die Stimmung an den globalen Märkten. ⭐ Key Takeaways 📉 US-Indizes verlieren Schwung: Anfangs kräftige Anstiege schrumpfen gegen Sitzungsende auf +0.5 %.

🤖 Nvidia & FOMC im Fokus: Schon kleine Enttäuschungen könnten heute massive Marktbewegungen auslösen.

💱 Dollar dominiert Devisenmarkt: Besonders der Yen und das Pfund geraten stark unter Druck. 📉 Börse heute: US-Märkte volatil vor Nvidia-Zahlen & FOMC-Minutes 📊 US-Indizes: Erholung bricht ein Nach einem starken Beginn mit über +1,7 % bei den Nasdaq-100-Futures geben die Indizes ihre Gewinne wieder ab: Nasdaq 100: nur noch +0,5 %

S&P 500: +0,5 %

Russell 2000: +0,5 %

Dow Jones: nur +0,2 % ➡️ Anleger warten ab – alles hängt an Nvidia und der Fed. 🤖 Nvidia earnings: Entscheidung über die Zukunft der KI-Rally Nvidia steht heute im absoluten Mittelpunkt. Erwartet: Umsatz ~54 Mrd. USD , EPS ~1.25 USD

Aktie verliert über die letzten 3 Wochen –11 %, heute aber +2 % vor Zahlen Schon eine kleine Verfehlung könnte eine schwere Marktreaktion auslösen und eine große KI-Korrektur anstoßen. 🏦📄 FOMC-Minutes: Markt reagiert sensibel Die Fed-Protokolle könnten: Zinsaussichten verändern

Warnsignale zur Wirtschaft senden

Erwartungen für 2025 neu ordnen Der Markt glaubt, den Zinskurs zu kennen – doch jeder unerwartete Satz könnte neue Volatilität erzeugen. 📊 Makrodaten: Handel & Öl sorgen für Bewegung US-Handelsdefizit: sinkt weiter (positiv für Gesamtwirtschaft)

Öl-Lagerbestände: stärker gefallen als erwartet

Benzin-Lagerbestände: überraschend gestiegen ➡️ Gemischte Signale für Energiepreise. 🤖📈 Alphabet überrascht positiv Google veröffentlicht sein neues KI-Modell Gemini 3 – Analysten und Investoren zeigen sich positiv überrascht.

→ Aktie +3 % 🌍 Europa: Börsenbilanz gemischt Investorenerwartungen sind in Europa deutlich zurückhaltender: UK & Italien: –0.5 %

CAC40: neutral

DAX: +0.2 %

WIG20 (Polen): +2 % → stärkster Gewinner Inflation in Großbritannien steigt wieder CPI: +0,4 % im Monatsvergleich

➡️ Gefahr einer erneuten Inflationswelle ohne reales Wachstum. 🌾 Rohstoffe: Angebot steigt – Preise fallen Kakao: –5 %

Kaffee & Sojabohnen: –2 %

Öl: –2 %

NATGAS: +4 % 🪙 Edelmetalle stabil Gold: +0,5 %

Platin: +1,5 %

Silber: +1 % ₿ Kryptowährungen brechen ein Bitcoin: fällt unter 90.000 USD , –4 % → tiefster Stand seit Mai

Ethereum: –7 %, bei 2.880 USD ➡️ Der gesamte Kryptomarkt befindet sich im Abverkauf. 💱 Devisen: Dollar als klarer Gewinner Unter den großen Währungen verliert besonders: Yen: –0,8 %

Pfund: –0,5 %

Euro: EUR/USD –0,2 % Bei Rohstoffwährungen verlieren: NZD: –1 %

AUD: –0,6 % ➡️ Risikoaversion stärkt den US-Dollar spürbar. 🧩 Fazit: Börse heute im Wartemodus – alle Augen auf Nvidia & die Fed Die Märkte bewegen sich heute zwischen Hoffnung und Vorsicht. Nvidia könnte die KI-Rally neu entfachen – oder sie beenden

Die FOMC-Minutes könnten Zinserwartungen verschieben

