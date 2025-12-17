Aktien News: Oracle Aktie unter massivem Druck nach KI-Rückschlag ⚠️📉

Die Oracle Aktie steht erneut im Fokus negativer Aktien News. Das ambitionierte 10-Milliarden-US-Dollar-KI-Rechenzentrumsprojekt in Michigan gerät ins Wanken, nachdem Finanzierungsgespräche mit Blue Owl Capital gescheitert sind. Dieser Rückschlag trifft Oracle zu einem Zeitpunkt, an dem Investoren ohnehin zunehmend kritisch auf die stark steigenden Kapitalanforderungen und die finanzielle Belastung durch den aggressiven Ausbau der KI-Infrastruktur blicken.

► Oracle WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054 | Ticker: ORCL.US

Key Takeaways 🔑

Finanzierungsproblem beim KI-Projekt: Blue Owl zieht sich zurück – Zweifel an Rentabilität wachsen. Oracle Aktie fast −50 % vom Hoch: Markt straft hohe Schulden und CAPEX ab. Bilanzrisiken steigen: ROIC nähert sich WACC – Wertschöpfung gerät unter Druck.

KI-Rechenzentrum in Michigan: Finanzierung geplatzt 🏗️💸

Blue Owl Capital, bislang Finanzierer einiger der größten Oracle-Rechenzentrumsprojekte in den USA, zog sich aus den Gesprächen zurück. Auslöser waren Forderungen der Kreditgeber nach strengeren Leasing- und Schuldenbedingungen, ausgelöst durch:

Verzögerungen beim Projektfortschritt

stark steigende Verschuldung bei Oracle

abkühlende Stimmung gegenüber hyperskaligen KI-Investitionen

Oracle betont zwar, dass der Entwickler bereits einen neuen Eigenkapitalinvestor gefunden habe und die Gespräche planmäßig liefen. Dennoch verdeutlicht das Scheitern der Verhandlungen die zunehmenden Zweifel am Tempo und an der Profitabilität des KI-Infrastrukturausbaus.

Marktreaktion: Oracle Aktie im freien Fall 📉🔥

Die Reaktion der Börse ließ nicht lange auf sich warten. Seit Mitte September steht die Oracle Aktie unter anhaltendem Verkaufsdruck. Auch die jüngsten Quartalszahlen konnten nicht überzeugen. Vom Hoch gerechnet liegt die Aktie inzwischen rund 50 % im Minus.

Um die gesamte KI-getriebene Rally auszulöschen, müsste der Kurs weitere ca. 35 % fallen – ein Szenario, das Anleger zunehmend nicht mehr ausschließen.

Ein Blick auf die Finanzlage von Oracle 📊⚠️

1️⃣ Gewinne enttäuschen

Im Q2 GJ 2026 meldete Oracle:

Umsatz: 16,06 Mrd. USD (+14 % y/y), unter Erwartung von 16,2 Mrd. USD

Bereinigtes EPS: 2,26 USD (deutlich über Prognose von 1,64 USD)

Der EPS-Überraschung lag jedoch vor allem Einmaleffekte zugrunde, u. a. der Verkauf von Ampere-Anteilen.

2️⃣ Rekordhoher Auftragsbestand – aber langfristig 🗂️⏳

Der RPO-Backlog liegt bei 528 Mrd. USD (+438 % y/y), inklusive Verträgen mit OpenAI, Nvidia und Meta.

Zwar signalisiert diese Zahl enormes Potenzial, doch der Markt befürchtet, dass ein Großteil der Umsätze erst in ferner Zukunft realisiert wird.

3️⃣ Explodierende CAPEX & Schulden 📈💣

CAPEX Q2 GJ 2026 : ca. 35 Mrd. USD (Rechenzentren & GPU-Cluster)

Gesamtschulden: geschätzt 115–120 Mrd. USD

Gleichzeitig schrumpfen die Cash-Reserven, was auf einen hohen Kapitalverbrauch und steigende Liquiditätsrisiken hindeutet. Die zunehmende Verschuldung macht Oracle zudem empfindlicher gegenüber steigenden Finanzierungskosten.

Kapitalrendite unter Druck: ROIC vs. WACC 📉📐

Besonders kritisch aus Investorensicht:

Der ROIC (Return on Invested Capital) nähert sich zunehmend den WACC (Kapitalkosten) an. Das bedeutet:

EBITDA-Wachstum hält nicht mit den Kapitalkosten Schritt

Sinkende Kapital­effizienz

Gefahr, dass der KI-Ausbau mehr Belastung als Werttreiber wird

Stimmungswandel: Von KI-Euphorie zu Skepsis 🤖➡️⚖️

Noch vor Kurzem trieb KI-Euphorie die Oracle Aktie auf 348 USD und katapultierte Larry Ellison an die Spitze globaler Vermögensrankings. Heute dominiert Unsicherheit:

Projektverzögerungen, hohe Verschuldung und Zweifel an der schnellen Monetarisierung der Milliardeninvestitionen prägen das Bild.

Die Turbulenzen rund um das Michigan-Projekt markieren einen Wendepunkt – der Markt verabschiedet sich zunehmend vom „AI-Hype“ und verlangt disziplinierte Kapitalallokation und klare Renditen.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Oracle investieren sollte.

Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens wie Zillow durchführen solltest.

Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.

Fazit: Oracle Aktie vor entscheidender Phase ⚖️📉

Die aktuellen Aktien News zeigen klar: Die Oracle Aktie steht an einem Scheideweg. Der aggressive Ausbau der KI-Infrastruktur birgt enormes Potenzial, aber auch erhebliche Risiken für Bilanz und Cashflow.

Kurz gesagt:

Ohne einen raschen Nachweis, dass die massiven Investitionen in KI-Rechenzentren schnell und nachhaltig Erträge liefern, dürfte die Skepsis der Anleger weiter zunehmen. Für Oracle beginnt nun eine Phase, in der Umsetzung und Kapitaldisziplin entscheidender sind als Visionen.

Oracle Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

AKTIEN GRATIS HANDELN!*

*XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!