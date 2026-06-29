BÖRSE HEUTE: Wall Street steigt nach Iran-Hoffnung (29.06.2026)

- Hoffnung auf eine Waffenruhe sorgt für steigende Aktienmärkte.
- Anleger warten auf den US-Arbeitsmarktbericht und Aussagen der Fed.
- Alphabet und Technologiewerte führen die Erholung an.
- Hoffnung auf eine Waffenruhe sorgt für steigende Aktienmärkte.
- Anleger warten auf den US-Arbeitsmarktbericht und Aussagen der Fed.
- Alphabet und Technologiewerte führen die Erholung an.
Börse heute: Wall Street profitiert von Entspannung im Nahen Osten 📈
Die Börse heute wird vor allem von geopolitischen Entwicklungen und der Hoffnung auf eine weitere Entspannung im Nahen Osten bestimmt. Nach den Spannungen rund um die Straße von Hormus sorgten Signale einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran für eine deutliche Erholung an den Aktienmärkten. Gleichzeitig richtet sich der Blick der Anleger bereits auf die wichtigen US-Arbeitsmarktdaten sowie den Auftritt von Fed-Chef Kevin Warsh beim EZB-Forum in Sintra.
Auch an der Börse aktuell bleibt die Stimmung jedoch fragil. Während Technologieaktien in den USA zulegen konnten, bleiben Rohstoffe, Währungen und die weitere Entwicklung im Nahen Osten die entscheidenden Kurstreiber der kommenden Tage.
Key Takeaways 📌
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Hoffnung auf eine Waffenruhe sorgt für steigende Aktienmärkte.
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Anleger warten auf den US-Arbeitsmarktbericht und Aussagen der Fed.
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Alphabet und Technologiewerte führen die Erholung an.
Geopolitik sorgt für Erleichterung an den Börsen
Das beherrschende Thema an der Börse aktuell bleibt der Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Beide Seiten kündigten an, militärische Operationen vorerst auszusetzen und den freien Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus wieder zu ermöglichen.
Zusätzliche Gespräche in Katar sollen die Verhandlungen weiter vorantreiben. Obwohl aus Teheran weiterhin zurückhaltende Signale kommen, werteten die Finanzmärkte die Entwicklung zunächst positiv. Entsprechend wechselten sich im Tagesverlauf starke Schwankungen mit einer deutlichen Aufwärtsbewegung zum Handelsschluss ab.
Makrodaten rücken in den Mittelpunkt
Nach der geopolitischen Entspannung richtet sich der Fokus nun wieder auf die Wirtschaftsdaten. Bereits am Donnerstag wird der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht.
Die Erwartungen gehen dabei auseinander:
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Goldman Sachs rechnet mit 130.000 neuen Stellen.
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Die Konsensschätzung liegt bei 115.000.
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Die Deutsche Bank erwartet lediglich 75.000 neue Arbeitsplätze.
Zusätzlich dürfte der Auftritt von Fed-Chef Kevin Warsh beim EZB-Forum in Sintra entscheidende Hinweise auf den weiteren Zinspfad liefern und damit die Börse heute maßgeblich beeinflussen.
Wall Street legt zu – Alphabet glänzt
Die US-Börsen konnten den Handel mit deutlichen Gewinnen beenden.
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Der Dow Jones stieg um 302 Punkte (+0,58 %) auf 52.175 Punkte.
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Der S&P 500 gewann 0,51 % auf 7.392 Punkte.
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Der Nasdaq legte um 0,79 % auf 25.497 Punkte zu.
Besonders im Fokus stand die Alphabet-Aktie, die an ihrem ersten Handelstag als Dow-Jones-Mitglied um mehr als 4 % zulegen konnte. Auch der Halbleitersektor stabilisierte sich nach den starken Verlusten der Vorwoche. Nvidia drehte wieder leicht ins Plus, während der SMH ETF am Ende des Tages rund 2,5 % gewann.
Rohstoffe, Devisen und Kryptowährungen
Die Rohstoffmärkte reagierten unterschiedlich auf die geopolitischen Entwicklungen.
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WTI stieg um 1,7 % auf 70,38 US-Dollar.
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Brent gewann 1,24 % auf 72,88 US-Dollar je Barrel.
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Gold verlor 1,20 % auf 4.022 US-Dollar.
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Silber fiel um 1,36 % auf 58,08 US-Dollar.
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Erdgas (NATGAS) gab sogar 3,58 % auf 3,18 US-Dollar nach.
Am Devisenmarkt zeigte sich der US-Dollar etwas schwächer. Der USD-Index verlor 0,23 %, während EUR/USD auf 1,1424 und GBP/USD auf 1,3253 anstiegen.
Auch Kryptowährungen profitierten von der verbesserten Stimmung. Bitcoin legte um 1,74 % zu und pendelte im Bereich zwischen 60.280 US-Dollar und 60.478 US-Dollar. Zusätzlich sorgten Berichte über erste Tests von Grok 4.5 bei Tesla und SpaceX für positive Impulse im KI-Sektor.
Tops und Flops im DAX 40 📊
Bei den deutschen Standardwerten zeigten sich heute deutliche Unterschiede.
Top-Performer:
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RWE: +3,70 %
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Rheinmetall: +2,74 %
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Siemens Energy: +2,64 %
Schwächste Werte:
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Heidelberg Materials: -9,25 %
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Deutsche Telekom: -5,03 %
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Volkswagen Vz.: -3,63 %
Vor allem defensive Werte sowie Energietitel profitierten von der verbesserten Marktstimmung. Dagegen standen Bau- und Automobilwerte erneut unter Abgabedruck.
Kurse vom 29.06.2026, Stand: 17:30
Experten Fazit – Das Fazit vom Experten Jeremy Krings 📈
Die Börse heute wurde klar von geopolitischen Hoffnungen dominiert. Die Aussicht auf eine weitere Entspannung im Nahen Osten sorgte für eine Rückkehr der Risikobereitschaft und unterstützte insbesondere US-Technologieaktien. Gleichzeitig bleibt die Lage jedoch fragil, da jede neue Meldung aus der Region erneut starke Schwankungen auslösen kann.
Für die Börse aktuell dürften nun vor allem die US-Arbeitsmarktdaten sowie die Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh entscheidend werden. Sollten die Konjunkturdaten robust bleiben und die Inflation weiter unter Kontrolle sein, könnte die aktuelle Erholung an den Aktienmärkten Bestand haben. Anleger sollten sich jedoch weiterhin auf erhöhte Volatilität einstellen.
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