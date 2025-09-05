Broadcom Aktie auf Allzeithoch – Jetzt Aktien kaufen oder abwarten?🔌

Einleitung Die Broadcom Aktie sprang nach den jüngsten Quartalszahlen auf neue Rekordstände. Mit starken Umsätzen, hoher Nachfrage nach KI-Chips und dem erfolgreichen VMware-Geschäft hat das Unternehmen die Erwartungen der Wall Street klar übertroffen. Doch Anleger stellen sich die Frage: Sollte man jetzt Broadcom Aktien kaufen oder droht eine technische Überhitzung? ► Broadcom | WKN: A2JG9Z | ISIN: US11135F1012 | Ticker: AVGO ✅ Drei Key Takeaways 📊 Starke Quartalszahlen über Erwartungen Gewinn je Aktie: 1,69 USD (Erwartung: 1,66 USD)

Umsatz: 15,95 Mrd. USD (+22 % YoY, Prognose: 15,83 Mrd. USD)

Gewinnanstieg von +36 % im Jahresvergleich 🤖 KI-Sparte als Wachstumsmotor Umsatz aus KI-Produkten: 5,2 Mrd. USD (+63 % YoY)

Prognose für Q4: 6,2 Mrd. USD KI-Umsatz – elftes Quartal in Folge mit Wachstum

Kunden: Alphabet (Google), Meta Platforms, ByteDance (TikTok) ⚠️ Technische Überdehnung der Aktie Broadcom Aktie hat sich seit April mehr als verdoppelt

Kurs handelt deutlich über langfristigen Durchschnittswerten

📊 Fundamentaldaten zur Broadcom Aktie (Q3 2025) Kennzahl Wert Gewinn je Aktie 1,69 USD (+36 % YoY) Umsatz 15,95 Mrd. USD (+22 % YoY) Prognose Umsatz Q4 17,4 Mrd. USD (+24 % YoY) KI-Umsatz Q3 5,2 Mrd. USD (+63 % YoY) Prognose KI-Umsatz Q4 6,2 Mrd. USD 🧠 Fazit: Broadcom Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die Broadcom Aktie überzeugt mit einem klaren Wachstumspfad im Bereich Künstliche Intelligenz und einer starken Marktstellung. Doch nach der Kursverdopplung seit April wirkt die Aktie technisch überhitzt. Langfristige Investoren können Rücksetzer zum Aktien kaufen nutzen, kurzfristig ist eine Konsolidierung wahrscheinlich. Broadcom Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ – Broadcom Aktie 1. Sollte man aktuell Broadcom Aktien kaufen?

Die Broadcom Aktie hat sich seit April mehr als verdoppelt und gilt charttechnisch als überhitzt. Langfristige Anleger könnten Rücksetzer nutzen, um Aktien zu kaufen. Kurzfristig ist eine Konsolidierung wahrscheinlich. 2. Warum ist die Broadcom Aktie zuletzt gestiegen?

Die Aktie profitierte von starken Quartalszahlen, einem Umsatzplus von 22 % sowie einem KI-getriebenen Wachstum von 63 %. Zudem trieb das Geschäft mit VMware den Kurs auf neue Allzeithochs. 3. Was spricht für einen Kauf der Broadcom Aktie?

Besonders die wachsende Nachfrage nach KI-Chips und Broadcoms starke Kundenbasis (u. a. Google, Meta, ByteDance) sprechen langfristig für weiteres Potenzial. 4. Welche Risiken gibt es bei der Broadcom Aktie?

Zu den Risiken zählen eine mögliche technische Überdehnung nach der Kursverdopplung, Gewinnmitnahmen sowie die Abhängigkeit vom KI-Segment. 5. Wo kann man Broadcom Aktien kaufen?

Die Broadcom Aktie ist an der NASDAQ gelistet und über gängige Broker-Plattformen wie XTB handelbar.

