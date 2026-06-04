Broadcom Aktie: Trotz Gewinn-Beat enttäuscht der KI-Ausblick für 2026 – Jetzt Aktien kaufen?

Der Halbleiterkonzern Broadcom hat seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt und damit gemischte Reaktionen an der Wall Street ausgelöst. Zwar konnte das Unternehmen beim bereinigten Gewinn pro Aktie überzeugen, verfehlte jedoch die Umsatzschätzungen der Analysten knapp. Da das Management zudem die Jahresprognose für das KI-Geschäft unverändert ließ, gab die Aktie im nachbörslichen Handel nach. Für Anleger, die im Bereich der künstlichen Intelligenz etablierte Tech-Aktien kaufen möchten, liefert die aktuelle Entwicklung der Broadcom Aktie eine wichtige Entscheidungsgrundlage zwischen starkem Ist-Wachstum und vorsichtigen Zukunftserwartungen.

► Broadcom WKN: 888351 | ISIN: US22160K1051 | Ticker: AVGO.US

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Gewinn-Beat bei leichtem Umsatz-Miss: Broadcom erzielte im zweiten Quartal einen bereinigten Gewinn von 2,44 US-Dollar je Aktie (erwartet: 2,40 USD), während der Umsatz mit 22,19 Milliarden US-Dollar minimal hinter den Erwartungen von 22,27 Milliarden US-Dollar zurückblieb.

Keine Prognoseerhöhung beim KI-Umsatz: CEO Hock Tan bestätigte das Umsatzziel von über 100 Milliarden US-Dollar mit KI-Chips für das Jahr 2026, verzichtete jedoch auf eine vom Markt erhoffte Anhebung der Prognose.

Massives Wachstum bei maßgeschneiderten Chips: Der KI-Umsatz hat sich im Jahresvergleich auf 10,8 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt, angetrieben durch Großkunden wie Google, Meta, OpenAI und Anthropic.

📈 Quartalszahlen im Detail: Umsatzsprung und Gewinnwachstum

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnete Broadcom eine deutliche operative Beschleunigung. Der Gesamtumsatz kletterte um 48 % von 15 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 22,19 Milliarden US-Dollar. Noch dynamischer entwickelte sich der Nettogewinn: Dieser stieg um 88 % auf 9,31 Milliarden US-Dollar bzw. 1,91 US-Dollar pro Aktie (Vorjahr: 4,97 Mrd. USD bzw. 1,03 USD pro Aktie).

Für das laufende dritte Quartal gab das Unternehmen einen optimistischen Ausblick und prognostiziert Erlöse von rund 29,4 Milliarden US-Dollar. Damit liegt Broadcom über den durchschnittlichen Wall-Street-Erwartungen von 28,53 Milliarden US-Dollar. Trotz dieser starken kurzfristigen Aussichten reagierte die Broadcom Aktie nachbörslich negativ, da Investoren auf eine Anhebung der langfristigen KI-Ziele spekuliert hatten. Dennoch steht für das Papier seit Jahresbeginn ein sattes Plus von fast 40 % zu Buche, womit es den Nasdaq (16 %) deutlich outperformt.

🤖 Der KI-Markt: Maßgeschneiderte Chip-Designs für die Cloud-Giganten

Das Geschäftsmodell von Broadcom hebt sich im Halbleitersektor ab, da das Unternehmen andere Technologiekonzerne bei der Entwicklung maßgeschneiderter Chip-Designs (ASICs) unterstützt und das notwendige geistige Eigentum bereitstellt. Dieser Bereich zieht zunehmend Investoren an, die gezielt Halbleiter-Aktien kaufen, da große Cloud-Betreiber verstärkt eigene, spezialisierte Prozessoren entwickeln, um sich von Standardlösungen zu emanzipieren.

Hierbei stützt sich Broadcom auf sechs Kernkunden, zu denen Google (mit der Tensor Processing Unit), Meta, OpenAI und Anthropic gehören. Anthropic allein hat einen Chip-Auftrag im Wert von 10 Milliarden US-Dollar erteilt. CEO Hock Tan gab zudem einen Strategiewechsel bekannt: Das Unternehmen wird sich künftig auf das Angebot von „nur Chips“ konzentrieren, anstatt zuvor angekündigter komplett integrierter KI-Systeme. Der KI-Umsatz profitierte von dieser Nachfrage und verdoppelte sich im zweiten Quartal auf 10,8 Milliarden US-Dollar. Für das nächste Quartal stellt Tan sogar eine Verdreifachung auf 16 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Ein dämpfender Faktor bleibt jedoch die Logistik: Eingehende Bestellungen sind laut Tan nicht für die sofortige Lieferung bestimmt, da Kunden zunächst ihre eigene Infrastruktur anpassen müssen.

💻 Segmentanalyse: Starke Halbleitersparte dämpft Software-Schwäche

Ein Blick auf die einzelnen Geschäftsbereiche verdeutlicht die unterschiedliche Dynamik innerhalb des Konzerns:

Halbleiterlösungen: Die Chip-Vertriebssparte, welche KI-Beschleuniger, Netzwerkkomponenten und WLAN-Chips umfasst, schnitt stark ab. Der Umsatz erreichte 15,1 Milliarden US-Dollar und übertraf die Schätzungen von StreetAccount (14,72 Mrd. USD) deutlich.

Infrastruktur-Software: In diesem Segment, das maßgeblich durch die Übernahme von VMware im Jahr 2023 geprägt ist, erlöste Broadcom 7,18 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht zwar einem Wachstum von 9 % gegenüber dem Vorjahr, lag jedoch unter den von Analysten erwarteten 7,32 Milliarden US-Dollar.

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🏁 Fazit: Konsolidierung auf hohem Niveau

Zusammenfassend zeigt der Ergebnisbericht, dass die fundamentale Wachstumsstory der Broadcom Aktie im KI-Sektor intakt ist, sich die Erwartungshaltung des Marktes jedoch auf einem extrem hohen Niveau bewegt. Die Verdopplung des KI-Umsatzes und die starke Pipeline bei maßgeschneiderten Chips für Tech-Giganten wie Google und Meta unterstreichen die Wettbewerbsposition des Konzerns. Wer die temporäre nachbörsliche Kursschwäche nutzen möchte, um langfristig orientiert Aktien kaufen zu gehen, findet bei Broadcom ein hochprofitables Halbleiterunternehmen, das trotz einer konservativen Jahresprognose beim KI-Umsatz eine Schlüsselkomponente der globalen KI-Infrastruktur bleibt.

Möchten Sie tiefer in die Analyse einsteigen, wie sich der strategische Fokus auf reine Chip-Verkäufe ("nur Chips") anstelle von integrierten KI-Systemen auf die zukünftigen Bruttomargen von Broadcom auswirken könnte?

📊 Broadocm Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Broadcom Aktie

Wie fielen die jüngsten Quartalszahlen der Broadcom Aktie aus?

Broadcom verzeichnete im zweiten Quartal ein gemischtes Ergebnis. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 48 % auf 22,19 Milliarden US-Dollar, verfehlte jedoch die Schätzungen von 22,27 Milliarden US-Dollar knapp. Der bereinigte Gewinn pro Aktie schlug mit 2,44 US-Dollar die Erwartungen von 2,40 US-Dollar.

Warum gab die Broadcom Aktie nachbörslich nach?

Trotz starker Wachstumszahlen reagierten Anleger enttäuscht, weil CEO Hock Tan die Umsatzprognose von über 100 Milliarden US-Dollar mit KI-Chips für das Jahr 2026 nicht angehoben hat. Der Markt hatte nach der jüngsten Branchenrallye auf ein höheres Saisonziel spekuliert.

Welche Tech-Giganten treiben das KI-Wachstum bei Broadcom an?

Broadcom hat sechs Kernkunden für maßgeschneiderte KI-Chips (ASICs), darunter Google, Meta, OpenAI und Anthropic. Allein Anthropic hat einen Großauftrag im Wert von 10 Milliarden US-Dollar erteilt. Der gesamte KI-Umsatz von Broadcom hat sich im zweiten Quartal auf 10,8 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt.

Wie lief das Software-Geschäft mit VMware im abgelaufenen Quartal?

Der Bereich Infrastruktur-Software, der maßgeblich durch den Zukauf von VMware geprägt ist, erzielte einen Umsatz von 7,18 Milliarden US-Dollar (+9 % zum Vorjahr). Das Segment blieb damit allerdings hinter den Erwartungen der Analysten von 7,32 Milliarden US-Dollar zurück.