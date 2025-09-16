Chewy Aktie stabilisiert sich – Jetzt Aktien kaufen oder lieber warten? 🐾

Einleitung Die Chewy Aktie geriet nach den aktuellen Quartalszahlen zunächst unter Druck, konnte aber die wichtige Unterstützung bei 34 USD verteidigen. Damit stellt sich die Frage: Ist die Chewy Aktie nun ein Kauf, oder bleibt Vorsicht angesagt? ► Chewy | WKN: A2PL6S | ISIN: US16679L1098 | Ticker: CHWY ✅ Drei Key Takeaways 📊 Quartalszahlen im Rahmen der Erwartungen Gewinn je Aktie (bereinigt): 0,33 USD

GAAP-Gewinn: 0,14 USD (Vorjahr: 0,68 USD)

Umsatz: 3,104 Mrd. USD (+8 % YoY, Erwartung: 3,08 Mrd. USD) 🛒 Wachstum bei Kunden & Autoship-Programm Aktive Kunden: +4,5 % YoY

Nettoumsatz pro Kunde: 591 USD (+4,6 % YoY)

Umsatz im Autoship-Programm : +15 %

Umsatzziel 2025 angehoben: 12,5–12,6 Mrd. USD (zuvor 12,3–12,45 Mrd. USD) ⚠️ Charttechnik bleibt entscheidend Wichtige Unterstützung: 34 USD

Potenzielles Kaufsignal bei Rückeroberung der 40-USD-Marke

📊 Fundamentaldaten zur Chewy Aktie (Q2 2025) Kennzahl Wert Gewinn je Aktie (bereinigt) 0,33 USD GAAP-Gewinn 0,14 USD (Vorjahr: 0,68 USD) Umsatz 3,104 Mrd. USD (+8 %) Aktive Kunden +4,5 % YoY Nettoumsatz pro Kunde 591 USD Umsatz Autoship-Programm +15 % Jahresumsatzziel 12,5–12,6 Mrd. USD 🧠 Fazit: Chewy Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die Chewy Aktie zeigt trotz gemischter Zahlen Resilienz. Wachstum im Kundenstamm, starkes Autoship-Programm und ein leicht angehobenes Umsatzziel sprechen für das Unternehmen. Kurzfristig bleibt die 34-USD-Marke die entscheidende Unterstützung. Wer Aktien kaufen möchte, sollte eine Rückeroberung der 40 USD abwarten – dies könnte das technische Signal für eine nachhaltige Erholung sein. Chewy Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ – Chewy Aktie 1. Warum ist die Chewy Aktie nach den Quartalszahlen gefallen?

Die Chewy Aktie geriet unter Druck, da der Gewinn je Aktie (GAAP) von 0,68 USD im Vorjahr auf 0,14 USD sank – trotz leicht gestiegener Umsätze. 2. Sollte man jetzt Chewy Aktien kaufen?

Langfristig orientierte Anleger können von steigenden Kunden- und Umsatzzahlen profitieren. Kurzfristig bleibt die 34-USD-Marke eine wichtige Unterstützung. Ein Einstieg über 40 USD könnte ein Kaufsignal darstellen. 3. Wie entwickelt sich das Kundenwachstum bei Chewy?

Chewy verzeichnete zuletzt ein Kundenwachstum von +4,5 % und steigerte den Nettoumsatz pro Kunde auf 591 USD. 4. Welche Rolle spielt das Autoship-Programm für die Chewy Aktie?

Das Autoship-Programm ist ein zentraler Wachstumstreiber: Der Umsatz stieg hier um 15 %, was stabile wiederkehrende Einnahmen sichert. 5. Welche Umsatzprognose gibt Chewy für 2025?

Das Umsatzziel wurde leicht auf 12,5–12,6 Mrd. USD angehoben (zuvor 12,3–12,45 Mrd. USD), was auf Vertrauen in das weitere Wachstum hindeutet.

