Die Übernahme der Commerzbank (Ticker: CBK) durch die UniCredit (UCG.IT) ist weiterhin ein heißes Thema unter den Marktteilnehmern, auch in den Jahresschluss. So notiert die Aktie der Commerzbank über 3.5% höher zum Schlusskurs von Dienstag (Stand: 10.20 Uhr deutscher Zeit) folgend auf die Nachricht, dass die italienische Großbank ihre Beteiligung weiter aufgestockt hat, nun rund 28% beträgt. Commerzbank Übernahme durch UniCredit wird wieder heiß 🔴 Kurspotenzial der Aktie über 20 Euro? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Index und Rohstoff Trading |🔴 Commerzbank Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick ► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK.DE ► UniCredit WKN: A2DJV6 | ISIN: IT0005239360 | Ticker: UCG.IT Damit hat die UniCredit ihr Ziel, die Beteiligung an der Commerzbank auf 29.9% auszubauen, fast erreicht und ihrem Glauben an einen starken, deutschen Bankensektor folgend. Zur Erinnerung: die Unicredit hatte ja Anfang September den Teilausstieg des Bundes bei der Commerzbank genutzt und war im großen Stil bei der Commerzbank eingestiegen. Was jetzt spannend scheint: in den vergangenen Wochen kamen zunehmend Zweifel auf, ob die UniCredit, eventuell besonders nach dem Gegenwind der Bundesregierung, noch an einer Übernahme interessiert ist. Bereits Ende November hatte der UniCredit-CEO Andrea Orcel den Aktionären der viertgrößten Bank Italiens, der Banco BPM, ein Angebot zur Komplettübernahme gemacht, das zweite Angebot dieser Natur nach 2021, wo es damals am Preis scheiterte – und wohl auch diesmal. Es könnte nun zwar sein, dass es zu einer „feindlichen“ Übernahme kommt. Aber Banco BPM bereitet sich laut Insidern auf eine solche vor und in diesem Zusammenhang wird auch von einer Fusion mit der Banco Monte dei Paschi di Siena gesprochen. Ein Schritt, der auch von der italienischen Regierung, die an der Banco Monte dei Paschi di Siena rund 12% hält, favorisiert wird und für die Regierung in Rom die Schaffung eines dritten, großen Bank-Hauses neben UniCredit und Intesa Sanpaolo bedeuten würde. Was im Umkehrschluss die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die UniCredit final dann doch zur Commerzbank greift, was wiederum in Bezug auf die Aktie der Commerzbank zeitnah weitere Aufschläge wahrscheinlich werden lässt und in den kommenden Monaten einen deutlichen Lauf zurück über 20 Euro, sollten die jüngst etablierten Hochs um 17 Euro rausgenommen werden, wahrscheinlich werden lässt. Commerzabank Chartanalyse – Woche: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.