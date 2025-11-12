CoreWeave Aktie nach Quartalszahlen – Chancen für Anleger? ☁️

Die CoreWeave Aktie steht nach den aktuellen Quartalszahlen im Fokus der Anleger. Das Cloud-Computing-Unternehmen übertraf die Erwartungen beim Umsatz deutlich und meldete zugleich einen starken Anstieg des Auftragsbestands – eine Kennzahl, die Investoren besondere Beachtung schenken. Dennoch reagierte der Markt verhalten, und die Aktie fiel im nachbörslichen Handel leicht. Doch ist das eine Chance, um CoreWeave Aktien zu kaufen?

► CoreWeave WKN: A413X6 | ISIN: US21873S1087 | Ticker: CRWV.US

✅ Drei Key Takeaways

1️⃣ 📈 Starkes Umsatzwachstum dank KI-Boom

CoreWeave meldete für das dritte Quartal einen Umsatzanstieg um 133 % auf 1,365 Milliarden USD – deutlich über den Schätzungen der Wall Street (1,286 Mrd. USD).

📊 Der Verlust je Aktie lag bei 0,22 USD, ebenfalls besser als erwartet (−0,40 USD). Das Wachstum wird durch die starke Nachfrage nach KI-Rechenleistung angetrieben, insbesondere von Entwicklern und KI-Unternehmen, die auf Nvidia-basierte Server setzen.

2️⃣ 💡 Rasanter Anstieg des Auftragsbestands

Besonders beeindruckend: Die Remaining Performance Obligations (RPO) – also zukünftige Einnahmen aus laufenden Verträgen – stiegen auf 55,6 Mrd. USD, ein Plus von 85 % gegenüber dem Vorquartal. Dies zeigt, dass CoreWeave langfristig über einen stabilen Auftragsbestand verfügt, der weiteres Wachstum sichern könnte.

3️⃣ ⚠️ Bewertung und kurzfristige Risiken

Die Aktie fiel nachbörslich um über 5 % auf 99,74 USD, nachdem sie zuvor im Jahr 2025 bereits 160 % zugelegt hatte.

Mit einem Allzeithoch bei 187 USD im Juni ist die Bewertung ambitioniert – kurzfristige Schwankungen sind daher möglich.

📉 Zudem erwartet CoreWeave im nächsten Quartal eine Verlangsamung des Wachstums, was Anleger verunsichern könnte.

🧠 Fazit: CoreWeave Aktie – Aktien kaufen oder abwarten?

Die CoreWeave Aktie bleibt ein spannender KI-Play: Das Unternehmen profitiert massiv vom KI-Infrastruktur-Boom, getrieben durch Partnerschaften mit Nvidia und Cloud-Anbietern. Die starken Umsatzzahlen und der enorme Auftragsbestand unterstreichen das Potenzial – dennoch sollten Anleger die hohe Bewertung und mögliche kurzfristige Rücksetzer im Blick behalten.

Langfristig orientierte Investoren, die an den Ausbau der KI-Cloud glauben, könnten Kursrückgänge für Käufe nutzen.

CoreWeave Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur CoreWeave Aktie

🔹 Was macht CoreWeave?

CoreWeave ist ein US-amerikanisches Cloud-Computing-Unternehmen, das sich auf Hochleistungsrechenlösungen (High Performance Computing) spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet skalierbare Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI), Machine Learning, Rendering und Simulationen – insbesondere auf Basis von Nvidia-Grafikprozessoren (GPUs).

🔹 Warum ist die CoreWeave Aktie aktuell im Fokus?

Die CoreWeave Aktie steht im Rampenlicht, da das Unternehmen im letzten Quartal ein Umsatzwachstum von über 130 % verzeichnete und der Auftragsbestand um 85 % anstieg. Die starke Nachfrage nach KI-Rechenleistung treibt den Kurs und macht CoreWeave zu einem der spannendsten Player im KI-Ökosystem.

🔹 Lohnt es sich, CoreWeave Aktien zu kaufen?

Langfristig orientierte Anleger könnten bei Kursrücksetzern attraktive Einstiegschancen finden. Die starke Marktposition im KI-Segment und die enge Partnerschaft mit Nvidia sprechen für weiteres Wachstum. Allerdings ist die Bewertung ambitioniert – daher sollten Investoren auf kurzfristige Volatilität vorbereitet sein.

🔹 Welche Risiken gibt es bei der CoreWeave Aktie?

Zu den Risiken zählen die hohe Bewertung, die starke Abhängigkeit vom KI-Trend sowie potenzielle Lieferengpässe bei GPUs. Zudem ist der Wettbewerb im Cloud-Computing-Bereich mit Unternehmen wie Amazon AWS, Google Cloud und Microsoft Azure intensiv.

🔹 Wie ist die CoreWeave Prognose für 2025 und darüber hinaus?

Analysten rechnen mit weiterem zweistelligen Umsatzwachstum, da CoreWeave seine KI-Infrastruktur ausbaut. Der Fokus liegt auf der Expansion in Europa und dem Ausbau langfristiger Verträge mit Großkunden. Kurzfristige Schwankungen sind jedoch wahrscheinlich, da der Markt die hohen Erwartungen erst verdauen muss.

🔹 Wo kann ich CoreWeave Aktien kaufen?

Die CoreWeave Aktie ist an der US-Technologiebörse Nasdaq handelbar. Anleger in Deutschland können sie über nahezu alle Online-Broker und Trading-Plattformen wie XTB, Trade Republic oder Scalable Capital erwerben.