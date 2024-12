Das war der Handelstag, 10.12.24: Keine große Action vor US Inflation am Mittwoch 🔨

Die US-Aktien zeigen am Dienstag eine gemischte Performance: Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,4 %, der S&P 500 blieb unverändert und der NASDAQ 100 legte um 0,5 % zu.

Oracle -Aktie ist um über 8 % eingebrochen, nachdem die Quartalsgewinne des Cloud-Unternehmens aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs in diesem Sektor hinter den Erwartungen zurückblieben ( zum Artikel ) Die-Aktie ist um über 8 % eingebrochen, nachdem die Quartalsgewinne des Cloud-Unternehmens aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs in diesem Sektor hinter den Erwartungen zurückblieben (

Die Märkte für Kryptowährungen verzeichnen breite Rückgänge, wobei Ethereum mit -4,94 % (3.526,30 $) die Verluste anführt, ZCASH um 4,88 % fällt, FANTOM um 4,59 % fällt und Binance Coin um 4,35 % auf 647,68 $ fällt.

Bitcoin ist um 2,57 % auf 94.368,50 $ gesunken, während AAVE mit einem geringeren Rückgang von 0,77 % auf 249,69 $ eine relative Widerstandsfähigkeit zeigt.

Die Aktionäre von Microsoft lehnten einen Vorschlag ab, Bitcoin als zusätzliche Anlageform für finanzielle Überschüsse zu akzeptieren. Dieser Vorschlag wurde zwar von Michael Saylor (CEO von MicroStrategy) nachdrücklich unterstützt, aber vom Unternehmen nicht angenommen. Dies entsprach den früheren Empfehlungen von Microsoft für die heutige Sitzung.

Die Ölpreise sind stabil, mit WTI bei 68,38 $ pro Barrel und Brent bei 72,08 $ pro Barrel, da die Händler die Spannungen im Nahen Osten und die wirtschaftlichen Aussichten Chinas bewerten.

Die Erdgaspreise sind auf etwa 3,0 $/MMBTU gesunken und haben damit die meisten der Eröffnungsgewinne dieser Woche trotz des hohen US-Verbrauchs zunichte gemacht.

Die Aktien von Eli Lilly sind gestiegen, nachdem das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar angekündigt und seine Dividende um 15 % erhöht hat.

Die Aktien von Alaska Air sind um 14 % gestiegen, nachdem die Fluggesellschaft ihre Gewinnprognose für das vierte Quartal aufgrund der robusten Nachfrage nach Reisen angehoben hat.

Die Aktien von Walgreens Boots Alliance (Ticker: WBA.US) stiegen um über 20 %, nachdem Informationen über eine mögliche Übernahme durch die Private-Equity-Gesellschaft Sycamore Partners bekannt wurden, die Anfang nächsten Jahres abgeschlossen werden könnte.

Die Produktivität in den USA blieb wie erwartet stabil bei 2,2 %, während die Arbeitskosten mit 0,8 % unter der Prognose von 1,25 % lagen.

Analysten der Bank of America prognostizieren trotz der bullishen Saisonalität im Dezember einen möglichen kurzfristigen Rückgang des S&P 500 und verweisen auf technische Indikatoren, die eine Erschöpfung nach oben anzeigen.

Boeing lieferte im November nur 13 Verkehrsflugzeuge aus und verzeichnete damit nach einem 53-tägigen Streik die niedrigste monatliche Gesamtzahl seit vier Jahren.

Die Märkte warten auf die US-Verbraucherpreisindex-Daten vom Mittwoch, wobei die Gesamtinflation im Jahresvergleich voraussichtlich von 2,6 % auf 2,7 % steigen wird.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. meldete im November einen Umsatzanstieg von 34 %, was auf die anhaltend starke Nachfrage aus dem KI-bezogenen Geschäft zurückzuführen ist.

Die deutsche Inflation wurde für November im Jahresvergleich mit 2,2 % bestätigt, wobei die monatlichen Preise wie erwartet um 0,2 % sanken.

Designer Brands Inc. hat seine Prognose für den bereinigten Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr gesenkt, während MongoDB trotz einer Anhebung seiner Jahresprognose um 10 % fiel.

