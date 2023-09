ABSTRACT: Nachdem sich der DAX zunächst aufwärtsschieben konnte, dominierten in der abgelaufenen Handelswoche die Verluste. Es ging von der SMA50 (aktuell bei 15.988 Punkten), über die der Index trotz mehrfacher Versuche nicht gekommen ist, abwärts an und unter die SMA20 (aktuell bei 15.792 Punkten). Im Chart ist erkennbar, dass der DAX in den letzten Handelstagen mehrfach versucht hat über die SMA20 zurückzulaufen, was aber nicht gelungen ist. Dass es trotz mehrfacher Versuche nicht über diese Durchschnittslinie ging, hat bärischen Charakter.

Aktuelle DAX Analyse am 09.09.2023: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

DAX Rahmenbedingungen:

Die Industrieaufträge der deutschen Wirtschaft sind erneut weiter zurückgegangen. Im Juli brachen die Aufträge um 11,7% ein, ein kurzfristiges Ende des Schrumpfungsprozesses ist nicht in Sicht. Zusammen mit den Daten des Baugewerbes, die ebenfalls schwach ausgefallen sind, deutet alles darauf hin, dass Deutschland in eine veritable Rezession schlittern könnte. Die deutsche Wirtschaft ist in den letzten beiden Quartalen bereits geschrumpft, befindet sich somit schon in der rezessiven Phase. Es muss davon ausgegangen werden, dass das dritte Quartal nicht wesentlich besser wird. Deutschland ist mit seinen Exporten vor allen von China abhängig, dass bisher aus seinem Corona Tief nicht herausgekommen ist. Auch hier sind die Aussichten alles andere als gut.

Das ifo Institut hat die Wachstumsaussichten für 2023 bereits von - 0,1% auf - 0,4% nach unten korrigiert. Womöglich ist dieser Wert aber auch noch zu hoch gegriffen. Für das kommende Jahr erwartet das Institut ein Wachstum von 1,5%, zuvor waren es 1,7%.

DAX Rückblick: (04.09.2023 - 08.09.2023)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 15.891 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 107 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 6 Punkte über dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX formatierte bereits am Montag das Wochenhoch bei 15.961 Punkten. Es ging vom Wochenhoch bis Dienstagmorgen deutlich abwärts. Nach einer kleineren Zwischenerholung gaben die Notierungen ab Dienstagnachmittag wieder nach. Es ging kontinuierlich abwärts. Kleinere Erholungen, die sich bis Donnerstagmorgen eingestellt haben, wurden immer wieder zeitnah abverkauft. Am Donnerstagmorgen kam es zu einer größeren Gegenbewegung, von denen Teile im Nachgang wieder abverkauft wurden. Der DAX pendelte am Donnerstagnachmittag aus. Im Frühhandel zum Freitag zogen die Notierungen wieder etwas an. Mit Aufnahme des Xetra-Handels am Freitag stellte sich der nächste Abverkauf ein. Die Abgaben konnten sich erst im Bereich der 15.586 Punkten stabilisieren und nachfolgend wieder deutlich erholen. Die Bullen schafften es den Index bis zum Xetra-Schluss wieder über die 15.700 Punkte zu schieben. Der DAX ging bei 15.746 Punkten aus dem Wochenhandel.Das Wochenhoch lag unter dem Level der Vorwoche als auch unter der 16.000 Punkte-Marke, das Wochentief wurde ebenfalls unter dem Niveau der Vorwoche formatiert werden. Nach zwei Gewinnwochen wurde in dieser Handelswoche ein Verlust ausgewiesen von rund 0,6%. Die Range war etwas größer als in der Woche zuvor.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 15.970/72 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 15.982/84 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde exakt erreicht, das Setup hat damit perfekt gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten 15.599/97 Punkte-Marke nicht ganz an unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei 15.584/82 Punkten.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände

15.745/92

15.846/52

15.944/88

16.057/78

16.161

DAX-Unterstützungen

15.732/29

15.611

15.545/35

15.484/28

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Solange der DAX per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis an die SMA200 (aktuell bei 15.555 Punkten) gehen könnten. Wird diese Linie angelaufen, so hat der Index hier die Möglichkeit sich zu stabilisieren und zu erholen. Gelingt diese Erholung nicht, bzw. wird die Linie mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es auch direkt weiter abwärts gehen. Denkbare Anlaufziele könnte der Bereich bei 15.410/385 Punkte bzw. bei 15.260/40 Punkte sein.

***

Gelingt aber auf der anderen Seite der Move über die SMA20 und kann sich der Index wieder über dieser Linie festsetzen, so könnte es weiter aufwärts an die SMA50 gehen. Sollte diese Linie im Zuge von Aufwärtsimpulsen angelaufen werden, so müssen die Bullen an dieser Linie zeigen, ob Sie die Power haben, wieder an und über die 16.050/75 Punkte zu laufen.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX zwar an die SMA200 (aktuell bei 15.944 Punkten) laufen konnte, dort aber nicht weitergekommen ist. Trotz einiger Versuche gelang es nicht sich über dieser Durchschnittslinie zu etablieren. Im Zuge der Rücksetzer ging es zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 15.745 Punkten) und dann auch unter die SMA50 (aktuell bei 15.852 Punkten). Die Erholungsbewegungen erreichten die SMA20, über die sich der DAX allerdings erst nachbörslich am Freitag schieben konnte.

Wesentlich wird sein, ob es die Bullen schaffen den DAX zu Wochenbeginn über der SMA20 zu etablieren. Sollte dies gelingen, so besteht die Perspektive, dass es weiter aufwärts an die SMA50 und im Nachgang an die SMA200 gehen könnte. Können die Bullen den Index wieder in den Bereich der SMA200 schieben, so wird sich hier zeigen, wie belastbar die Aufwärtsbewegung ist. Der Index muss sich über der SMA200 festsetzen, um wieder die Perspektive auf die 16.050/75 Punkte bzw. übergeordnet auf das Jahreshoch zu haben.

Misslingt der Move aber und geht es wieder unter die SMA20 unter der sich der Index festsetzt, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Anlaufziele erreichen könnten, die in der Tagesbetrachtung definiert worden sind.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral / bärisch

Fazit: der DAX muss sich per Tagesschluss über die 200-Tage-Linie scheiben und etablieren. Sollte dies gelingen, so könnte es übergeordnet wieder aufwärts in Richtung des Jahreshochs gehen. Setzt sich der Index hingegen per Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie fest, könnte es weiter abwärts übergeordnet in Richtung der 14.430/10 Punkte und übergeordnet in Richtung der 14.280/260 Punkte gehen.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 15.740 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.745/47, bei 15.756/58, bei 15.768/70, bei 15.779/81, bei 15.792/94 und dann bei 15.805/07 Punkten gehen. Über der 15.805/07 Punkte-Marke könnte der DAX weiter aufwärts an unsere Anlaufziele bei 15.814/16, bei 15.823/25, bei 15.837/39, bei 15.849/52, bei 15.860/62, bei 15.872/74, bei 15.886/88, bei 15.897/99 und dann bei 15.905/07, bei 15.918/20, bei 15.933/35, bei 15.948/50 bzw. bei 15.963/65 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 15.740 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.735/33, bei 15.728/26, bei 15.718/16, bei 15.705/03, bei 15.694/92, bei 15.683/81 und dann bei 15.673/71 Punkten zu drücken. Geht es unter die 15.673/71 Punkte, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 15.662/60, bei 15.649/47, bei 15.637/35, bei 15.624/22, bei 15.614/12, bei 15.605/03, bei 15.590/88, bei 15.579/77, bei 15.561/59, bei 15.547/45, bei 15.535/33, bei 15.520/18, bei 15.510/08 bzw. bei 15.494/92 Punkten erreichen könnten.

Übergeordnete erwartete DAX Tendenz in der KW 37 / 2023:

seitwärts / abwärts

