DAX aktuell – Markt startet mit positiver Stimmung Die heutige Sitzung an den europäischen Börsen begann freundlich. Futures auf die wichtigsten Indizes notierten im Plus, was auf vorsichtigen Optimismus unter Anlegern hinweist. Auch der DAX aktuell eröffnete im positiven Bereich und signalisiert damit, dass sich der deutsche Leitindex trotz geopolitischer Unsicherheiten und Korrekturen in den USA stabil hält. Die Kursgewinne liegen derzeit bei etwa 0,1–0,2 %. An der Spitze der europäischen Märkte steht heute der spanische IBEX35 mit einem Anstieg von rund 0,6 %, unterstützt durch starke Konjunkturdaten. Auf globaler Ebene beschäftigen Investoren die jüngsten Entscheidungen der US-Regierung unter Donald Trump. Neue Zölle, insbesondere im Pharmasektor, sorgen für Diskussionen über die künftige Entwicklung des Welthandels. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Quelle: Bloomberg Finance LP Makrodaten im Fokus Positive Impulse kamen heute aus Spanien: BIP (Q2, im Quartalsvergleich): 0,8 % (Erwartung: 0,7 %; zuvor: 0,6 %)

BIP (im Jahresvergleich): 3,1 % (Erwartung: 2,8 %; zuvor: 2,8 %) Diese Daten stärken die Zuversicht in die Widerstandskraft der Eurozonen-Wirtschaft. Anleger blicken nun gespannt auf die nachmittäglichen US-Daten: Die PCE-Inflation, das bevorzugte Inflationsmaß der Federal Reserve, sowie das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan könnten entscheidende Hinweise für die Zinsentwicklung liefern. DAX Prognose – Sektortrends und Ausblick In Deutschland wird der DAX aktuell vor allem durch den Finanz- und Industriesektor gestützt. Diese Branchen profitieren von einer verbesserten Stimmung am Gesamtmarkt. Auf der Gegenseite belastet der Technologiesektor den Index, da er die Aufwärtsdynamik ausbremst. Die DAX Prognose für die kommenden Sitzungen deutet auf eine Konsolidierungsphase hin. Die technische Analyse zeigt, dass die EMA100-Linie als wichtige Unterstützung dient. Zudem bewegt sich der Kurs innerhalb der Fibonacci-Retracements zwischen 23,6 % und 50 %. Erst ein Ausbruch über diese Grenzen dürfte ein stärkeres Signal für den nächsten Trend liefern. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Charttechnik DAX Prognose Die Chartanalyse (DE40, D1) zeigt: Das RGR-Muster verliert an Relevanz, da der Kurs an der Nackenlinie abgeprallt ist.

Die EMA100 wirkt stabilisierend und bietet eine technische Unterstützung.

Wahrscheinliches Szenario: Konsolidierung im Bereich der FIBO-Level. Damit bleibt die DAX Prognose kurzfristig neutral bis leicht positiv, abhängig von den kommenden US-Daten. Unternehmensnachrichten Alten (ATE.FR): Besser als erwartete Ergebnisse beim operativen Gewinn, Aktie +1,8 %.

Volkswagen (VOW1.DE): Produktionsstopp in einem E-Auto-Werk, Aktie –2 %.

Daimler Truck (DTH.FE): Belastung durch neue US-Zölle, Aktie –5 %. 👉 Zusammenfassung: Der DAX aktuell profitiert heute von positiven Impulsen aus Europa, während die DAX Prognose auf eine Konsolidierung hindeutet. Entscheidende Signale werden von den kommenden US-Makrodaten erwartet. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Technische Chartanalyse – Grundlagen

→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.

Was ist der DAX?

→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.

DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel

→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs

DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus

→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.