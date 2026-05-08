DAX Gewinner: Henkel Aktie mit 4,33 % Tagesplus an der DAX-Spitze

Per Xetra-Schluss am 07.05.2026 notierten 15 Aktien im Plus, während 25 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Zu den größten DAX Gewinnern gehörte die Henkel Aktie, die sich um 4,33 Prozent verteuerte. Ebenfalls gefragt waren Fresenius Medical Care mit einem Plus von 3,12 Prozent sowie Continental mit einem Kursgewinn von 2,86 Prozent.

► Henkel ISIN: DE0006048432 | WKN: 604843 | Ticker: HEN3

⚡ Key Takeaways

Die Henkel Aktie war mit einem Tagesplus von 4,33 Prozent der stärkste DAX Gewinner und konnte sich deutlich von den vorherigen Tiefs erholen.

Charttechnisch bleibt die Zone um die SMA50 bei 68,72 EUR entscheidend. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis zur SMA200 bei 71,61 EUR eröffnen.

Bleibt die Anschlussdynamik aus, könnten die offenen Gaps bei 63,34 EUR und 62,08 EUR erneut in den Fokus rücken.

Die Henkel Aktie konnte sich nach einer längeren Schwächephase zuletzt deutlich stabilisieren. Nachdem das Papier bis Mitte Januar in einer Seitwärtsrange notierte, gelang Ende Januar der dynamische Ausbruch nach oben. In der Folge stieg die Aktie bis in den Bereich von 84 EUR und markierte dort ihr Jahreshoch.

Anschließend setzte jedoch eine ausgeprägte Korrektur ein. Der Rücksetzer verlief dynamisch und führte die Henkel Aktie unter sämtliche relevanten Durchschnittslinien. Erst zu Beginn dieses Monats kam wieder Kaufinteresse auf. In den vergangenen drei Handelstagen konnte der Wert deutlich zulegen.

Tageschart: Henkel Aktie kämpft um wichtige Marken

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass die Henkel Aktie im April mehrfach an der SMA20 gescheitert war. Erst in dieser Handelswoche gelang mit zwei deutlichen GAP-ups der Sprung über diese wichtige Durchschnittslinie.

Die SMA20 verläuft aktuell bei 64,62 EUR und stellt kurzfristig eine zentrale Unterstützung dar. Gelingt es der Aktie, die aktuelle Dynamik fortzusetzen, könnte der nächste Anlauf auf die SMA50 bei aktuell 68,72 EUR erfolgen.

Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 würde das Chartbild deutlich aufhellen. Voraussetzung dafür wäre ein bestätigter Tagesschluss oberhalb dieser Marke.

Sollte die Henkel Aktie den starken Schlusskurs vom Donnerstag jedoch nicht bestätigen können, könnte sich kurzfristig erneut Verkaufsdruck einstellen. In diesem Szenario wären die offenen Gaps bei 63,34 EUR sowie 62,08 EUR mögliche Anlaufziele.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart

Prognose: bärisch / neutral

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4h-Chart: Entscheidet sich jetzt die weitere Richtung?

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart wird die vorherige Abwärtsbewegung noch deutlicher sichtbar. Die Henkel Aktie scheiterte im April mehrfach an der SMA20 sowie an der SMA50. Erst im gestrigen Handel gelang der Ausbruch über beide Durchschnittslinien.

Entscheidend wird nun sein, ob sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen kann. Bestätigt sich die neue Stärke, könnte die Aktie in Richtung der SMA200 bei aktuell 71,61 EUR laufen.

Gerade im Bereich dieser langfristigen Durchschnittslinie sollten Anleger die Kursentwicklung eng beobachten, da dort verstärkt Gewinnmitnahmen auftreten könnten.

Kommt hingegen erneut Verkaufsdruck auf, könnte die Aktie zunächst zur SMA50 zurücksetzen. Sollte diese Unterstützung nicht halten, dürfte das noch offene Gap in den Fokus rücken. Unterhalb davon könnte die SMA20 weiteren Halt bieten.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart

Prognose: neutral

Tagesprognose

Aufwärts

Wichtige Widerstände und Unterstützungen der Henkel Aktie

Widerstände

68,21 EUR (GAP)

68,72 EUR

70,98 EUR

71,61 EUR

72,59 EUR (GAP)

Unterstützungen

64,70 EUR

64,62 EUR

64,39 EUR

64,31 EUR

63,34 EUR (GAP)

62,62 EUR

62,08 EUR (GAP)

61,22 EUR

* Alle Kursangaben per Xetra-Schluss.

DER DEUTSCHE INDEX