DAX Gewinner: Infineon Aktie mit neuem Jahreshoch - Bullische Signale im Chartcheck

- Die Infineon Aktie war mit einem Tagesplus von 4,76 Prozent der stärkste DAX Gewinner
- Das Chartbild der Infineon Aktie bleibt im Tageschart und im 4h-Chart klar bullisch
- Weitere Kursziele auf der Oberseite liegen bei 67,68 EUR und 69,76 EUR
- Die Infineon Aktie war mit einem Tagesplus von 4,76 Prozent der stärkste DAX Gewinner
- Das Chartbild der Infineon Aktie bleibt im Tageschart und im 4h-Chart klar bullisch
- Weitere Kursziele auf der Oberseite liegen bei 67,68 EUR und 69,76 EUR
Per Xetra-Schluss notierten am Freitag (08.05.2026) 13 Aktien im Plus, während 27 Werte Abschläge verzeichneten. Zu den größten DAX Gewinnern gehörte dabei klar die Infineon Aktie, die um 4,76 Prozent zulegen konnte. Ebenfalls gefragt waren Continental mit einem Plus von 3,10 Prozent sowie BASF mit einem Kursgewinn von 2,34 Prozent.
► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX
⚡ Key Takeaways
- Die Infineon Aktie war mit einem Tagesplus von 4,76 Prozent der stärkste DAX Gewinner und markierte zugleich ein neues Jahreshoch bei 62,06 EUR.
- Das Chartbild der Infineon Aktie bleibt im Tageschart und im 4h-Chart klar bullisch, solange die Aktie oberhalb der SMA20 notiert.
- Weitere Kursziele auf der Oberseite liegen bei 67,68 EUR und 69,76 EUR, während Rücksetzer technisch zunächst als Konsolidierung innerhalb des Aufwärtstrends zu werten wären.
Infineon Aktie stärkster DAX Gewinner am Freitag
Die Infineon Aktie (IFX) war am Freitag der stärkste Wert im deutschen Leitindex und führte damit die Liste der DAX Gewinner an. Mit einem Tagesplus von 4,76 Prozent erreichte die Aktie zugleich ein neues Jahreshoch bei 62,06 EUR.
Die starke Entwicklung unterstreicht das weiterhin hohe Interesse institutioneller Anleger an der Infineon Aktie. Vor allem die dynamische Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen spricht aktuell für ein bullisches Chartbild.
Infineon Aktie im Tageschart: Neues Jahreshoch aktiviert weiteres Potenzial
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Infineon Aktie bewegte sich bis Ende 2025 in einer breiten Seitwärtsrange. Erst zu Jahresbeginn gelang der nachhaltige Ausbruch nach oben. Im Zuge dessen stieg das Papier zunächst bis auf 48,22 EUR, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.
Nach einer Stabilisierung unterhalb der 40-EUR-Marke konnte die Infineon Aktie jedoch wieder deutlich an Stärke gewinnen. Besonders positiv fällt auf, dass nur vier der vergangenen 20 Tageskerzen rot geschlossen haben. Dies verdeutlicht die hohe Dynamik der aktuellen Aufwärtsbewegung.
Wichtig bleibt dabei die SMA200, die aktuell bei 38,65 EUR verläuft und zuletzt erfolgreich verteidigt wurde. Nach dem anschließenden GAP-up über die SMA50 bei derzeit 45,12 EUR setzte sich die Aufwärtsbewegung dynamisch fort.
Bullisches Szenario für die Infineon Aktie
Das Tageschart bleibt klar bullisch zu interpretieren. Solange sich die Infineon Aktie oberhalb der SMA20 bei aktuell 51,97 EUR behaupten kann, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Rally.
Wird der starke Freitagsschlusskurs bestätigt, könnten auf der Oberseite die nächsten Kursziele bei:
- 67,68 EUR
- 69,76 EUR
angelaufen werden.
Mögliche Rücksetzer bleiben technisch gesund
Sollte die Infineon Aktie den starken Freitagsschluss dagegen nicht bestätigen können, wäre zunächst eine technische Konsolidierung möglich. Erste relevante Unterstützung liegt bei 57,50 EUR. Darunter könnte die Aktie im weiteren Verlauf erneut in Richtung der SMA20 zurücksetzen.
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4h-Chart der Infineon Aktie bleibt ebenfalls bullisch
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4h-Chart präsentiert sich die Infineon Aktie weiterhin stark. Nachdem das Papier im Februar noch Schwierigkeiten hatte, sich nachhaltig über die SMA20 und SMA50 zu etablieren, gelang Ende März der dynamische Ausbruch nach oben.
Seit dem Überwinden der SMA200 wurde die SMA20 nicht mehr angelaufen - ein klares Zeichen für die aktuelle Trendstärke der Aktie.
Damit bleibt auch das kurzfristige Chartbild der Infineon Aktie positiv:
- Oberhalb der SMA20 bleibt der Aufwärtstrend intakt
- Rücksetzer könnten erneut Kaufinteresse auslösen
- Die übergeordneten Kursziele bleiben aktiv
Technische Marken der Infineon Aktie
Widerstände
- 62,06 EUR
- 67,68 EUR
- 69,76 EUR
Unterstützungen
- 60,64 EUR
- 59,27 EUR
- 58,74 EUR
- 53,53 EUR
- 51,97 EUR
- 50,76 EUR
- 49,34 EUR (GAP)
- 45,12 EUR
- 44,63 EUR
- 39,86 EUR (GAP)
Fazit: Infineon Aktie bleibt einer der stärksten DAX Gewinner
Die Infineon Aktie zählt aktuell zu den stärksten DAX Gewinnern und überzeugt sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart mit einer klar bullischen Struktur. Solange wichtige gleitende Durchschnitte verteidigt werden, bleibt die Chance auf weiter steigende Kurse bestehen. Besonders das neue Jahreshoch könnte zusätzliche Kaufdynamik freisetzen.
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