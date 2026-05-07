DAX Gewinner: MTU Aktie mit Kurssprung von über 10 Prozent

Per Xetra-Schluss am 06.05.2026 notierten 31 Aktien im DAX im Plus, lediglich neun Werte schlossen im Minus. Zu den größten DAX Gewinnern gehörte die MTU Aktie, die um 10,19 Prozent zulegen konnte. Ebenfalls stark präsentierten sich Continental mit einem Plus von 9,23 Prozent sowie Airbus mit einem Kursanstieg von 6,04 Prozent.

► MTU Aero Engines WKN: A0D9PT | ISIN: DE000A0D9PT0 | Ticker: MTX

⚡ Key Takeaways

Die MTU Aktie war mit einem Kursplus von 10,19 Prozent der stärkste DAX Gewinner am Mittwoch.

Charttechnisch hat sich das Bild kurzfristig verbessert, nachdem die Aktie zurück über die SMA20 und SMA50 gestiegen ist.

Entscheidend bleibt nun, ob die MTU Aktie den Ausbruch bestätigen kann - andernfalls droht ein erneuter Rücksetzer in Richtung des GAPs bei 285,80 EUR.

MTU Aktie stärkster DAX Gewinner am Mittwoch

Die MTU Aktie (MTX) war am Mittwoch der stärkste DAX Gewinner. Das Papier gewann per Xetra-Schluss 10,19 Prozent und setzte damit ein deutliches Signal nach den starken Kursverlusten der vergangenen Wochen.

MTU Aktie im Tageschart - Stabilisierung nach kräftiger Korrektur

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Rücksetzer im November 2025 wurde zunächst als Kaufchance interpretiert. Die MTU Aktie stieg daraufhin bis Januar 2026 dynamisch bis knapp über die Marke von 400 EUR. Anschließend setzten jedoch umfangreiche Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs innerhalb weniger Wochen um rund 25 Prozent einbrechen ließen.

Erst im Bereich um 300 EUR konnte sich die MTU Aktie stabilisieren und einen Boden ausbilden. Die anschließende Gegenbewegung führte den Kurs zwar erneut bis in den Bereich von 350 EUR, dort dominierten jedoch erneut Verkäufe. In der Folge fiel die Aktie deutlich unter die Marke von 300 EUR zurück.

Im gestrigen Handel bildete sich schließlich eine lange grüne Tageskerze aus - ein Hinweis auf deutlich gestiegenes Kaufinteresse.

Wichtige Marken im Tageschart der MTU Aktie

Im Tageschart zeigt sich, dass die MTU Aktie Mitte April im Rahmen einer Erholungsbewegung bis an die SMA50 bei aktuell 326,68 EUR gelaufen ist. Dort wurde das Papier jedoch abgewiesen und fiel anschließend wieder unter die SMA20 bei derzeit 312,38 EUR zurück. Dabei markierte die Aktie ein neues Jahrestief.

Mit der starken Aufwärtsbewegung vom Mittwoch gelang nun der Sprung zurück über die SMA20. Der Tagesschluss wurde oberhalb dieser wichtigen Durchschnittslinie formatiert.

Kann die MTU Aktie den positiven Impuls bestätigen, besteht die Chance auf einen weiteren Anstieg in Richtung SMA50. Gerade im Bereich dieser Durchschnittslinie bleibt das Chartbild jedoch anfällig, da die letzte Aufwärtsbewegung dort bereits ausgelaufen ist.

Sollte der gestrige Tagesschluss dagegen nicht bestätigt werden, könnte erneut Verkaufsdruck aufkommen. Fällt die MTU Aktie wieder unter die SMA20 zurück, rückt das offene GAP bei 285,80 EUR erneut in den Fokus.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: neutral

YouTube Trading Videos

MTU Aktie im 4-Stunden-Chart - Chartbild hellt sich auf

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich die MTU Aktie bereits im März über die SMA20 bei aktuell 290,76 EUR sowie über die SMA50 bei derzeit 308,68 EUR schieben. Ein nachhaltiger Anstieg bis zur SMA200 bei aktuell 341,37 EUR gelang allerdings nicht.

Vor Erreichen dieser wichtigen Widerstandszone setzte erneut eine Abwärtsbewegung ein. Im Zuge der Gewinnmitnahmen wurden sowohl SMA20 als auch SMA50 unterschritten.

Mit der gestrigen starken Kursbewegung gelang der MTU Aktie nun jedoch die Rückkehr über beide gleitenden Durchschnitte. Der Tagesschluss oberhalb der SMA50 verbessert das kurzfristige Chartbild deutlich.

Chancen und Risiken für die MTU Aktie

Solange sich die MTU Aktie über der SMA50 behaupten kann, besteht Potenzial für eine Fortsetzung der Erholung in Richtung SMA200. Im Bereich der SMA200 dürfte allerdings erneut mit erhöhtem Widerstand zu rechnen sein.

Sollte die SMA50 dagegen wieder aufgegeben werden, könnten sich die Rücksetzer erneut bis an die SMA20 ausweiten.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: neutral

Tagesprognose MTU Aktie

Gemäß unserer aktuellen Einschätzung lautet die Tagesprognose für die MTU Aktie heute: abwärts.

Widerstände

326,68 EUR

341,37 EUR

345,40 EUR (GAP)

346,37 EUR

Unterstützungen

312,38 EUR

312,34 EUR

308,68 EUR

296,11 EUR

290,76 EUR

290,41 EUR

285,80 EUR (GAP)

279,40 EUR

* Angaben per Xetra-Schlusskurs.

DER DEUTSCHE INDEX