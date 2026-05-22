DAX Gewinner: Merck Aktie mit starkem Kurssprung nach Xetra-Schluss

Per Xetra-Schluss notierten gestern (18.05.2026) 34 Aktien im Plus, lediglich sechs Werte gingen mit Abschlägen aus dem Handel. Zu den größten DAX Gewinnern gehörte dabei die Deutsche Börse Aktie, die um 5,00 Prozent zulegen konnte. Ebenfalls stark präsentierten sich Rheinmetall mit einem Plus von 4,62 Prozent sowie die Deutsche Telekom mit einem Kursgewinn von 3,78 Prozent.

Die Merck Aktie war mit einem Tagesplus von 3,14 Prozent der stärkste DAX Gewinner im Xetra-Handel.

Charttechnisch bleibt die Merck Aktie sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart bullisch, nachdem wichtige Durchschnittslinien zurückerobert wurden.

Solange sich die Aktie über der SMA20 und der SMA200 behauptet, bleiben Kursziele bei 131,50 EUR und darüber bei 142,80 EUR möglich.

Per Xetra-Schluss am 21.05.2026 notierten 16 Aktien im Plus, während 24 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Zu den größten DAX Gewinnern gehörte die Merck Aktie, die sich um 3,14 Prozent verteuerte. Ebenfalls gefragt waren Zalando mit einem Plus von 2,96 Prozent sowie Symrise mit einem Kursgewinn von 2,58 Prozent.

Merck Aktie stärkster DAX Gewinner des Tages

Die Merck Aktie (MRK) war am Donnerstag der stärkste Wert unter den DAX Gewinnern. Das Papier legte per Xetra-Schluss um 3,14 Prozent zu und markierte damit den größten Tagesgewinn im deutschen Leitindex.

Merck Aktie: Chartanalyse im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Merck Aktie konnte sich nach dem Tief aus 2025 zunächst erholen, gab diese Gewinne jedoch bis September wieder vollständig ab. Anfang Oktober 2025 setzte erneut Kaufinteresse ein. Nach einer weiteren Konsolidierungsphase etablierte sich anschließend eine ausgeprägte Seitwärtsbewegung.

Im Januar gelang der Ausbruch aus dieser Seitwärtsbox nach oben. Die Aktie stieg daraufhin bis an die Marke von 130 EUR, bevor erneut eine Konsolidierung einsetzte. Ende Februar dominierte allerdings deutliche Schwäche. In mehreren dynamischen Abwärtsimpulsen fiel die Merck Aktie bis in den Bereich der 100 EUR-Marke zurück.

Dort konnte ein belastbarer Boden ausgebildet werden. Die anschließende Erholung führte den Kurs erneut bis an die 120 EUR-Marke. Gewinnmitnahmen sorgten zwischenzeitlich für einen Rücksetzer bis in den Bereich von 106 EUR. Von dort aus startete die Aktie mit mehreren GAP-ups eine neue Aufwärtsbewegung.

In der laufenden Handelswoche haben sich vier grüne Tageskerzen in Folge ausgebildet. Besonders positiv ist zu bewerten, dass sich die Merck Aktie zuletzt nachhaltig über die Marke von 125 EUR schieben konnte und dort auch den Tagesschluss behauptete.

SMA200 bleibt wichtiger Indikator für die Merck Aktie

Im Tageschart zeigt sich die hohe Relevanz der SMA200, die aktuell bei 115,77 EUR verläuft. Im April hatte die Merck Aktie mehrfach Schwierigkeiten, diese wichtige Durchschnittslinie nachhaltig zu überwinden. Erst im dritten Anlauf gelang der nachhaltige Ausbruch über die SMA200.

Bemerkenswert ist zudem, dass die Tageskerze vor vier Handelstagen mit ihrer Lunte exakt auf der SMA200 aufgesetzt hat. Von dort aus startete die aktuelle Aufwärtsbewegung.

Das Tageschart der Merck Aktie bleibt damit bullisch zu interpretieren. Wird der gestrige Tagesschluss bestätigt, könnte sich die Aufwärtsbewegung mit weiteren Kursgewinnen fortsetzen. Mögliche Ziele liegen zunächst am Jahreshoch bei 131,50 EUR sowie darüber am März-Hoch 2025 bei 142,80 EUR.

Sollte die Bestätigung allerdings ausbleiben, wäre kurzfristig eine technische Gegenbewegung möglich. Selbst ein Rücksetzer bis an die SMA200 würde die bullische Gesamteinschätzung aktuell noch nicht infrage stellen.

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Merck Aktie im 4h-Chart weiter bullisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart zeigt sich eine konstruktive Ausgangslage. Anfang März fiel die Merck Aktie zunächst unter die SMA200, die aktuell bei 120,69 EUR verläuft. Zwar bot diese Durchschnittslinie zunächst Unterstützung, im weiteren Verlauf wurde sie jedoch unterschritten.

Die anschließenden Erholungsbewegungen scheiterten zunächst an der SMA20. Erst nach Ausbildung eines Bodens gelang der nachhaltige Anstieg über die SMA20 sowie die SMA50. Danach konnte die Merck Aktie schließlich auch die SMA200 zurückerobern und sich oberhalb etablieren.

Damit bleibt auch der 4h-Chart bullisch zu bewerten. Solange sich die Aktie oberhalb der SMA20 halten kann, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung der genannten Kursziele.

Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA20 würde das positive Chartbild eintrüben. In diesem Szenario wären Rücksetzer bis an die SMA50 beziehungsweise SMA200 denkbar.

Tagesprognose Merck Aktie

Übergeordnete Einschätzung Daily: bullisch

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: bullisch

Tagesprognose: aufwärts

Widerstände der Merck Aktie

127,10 EUR (GAP)

129,30 EUR

131,55 EUR

137,35 EUR

146,55 EUR (GAP)

Unterstützungen der Merck Aktie

123,40 EUR

120,69 EUR

120,56 EUR

115,72 EUR

115,50 EUR

114,97 EUR

114,95 EUR

114,72 EUR

112,09 EUR

* Angaben per Xetra-Schluss.

DER DEUTSCHE INDEX