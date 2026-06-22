DAX Gewinner am Montag: Rheinmetall Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse

Rheinmetall Aktie: DAX-Spitzenreiter verzeichnet Kurssprung – Doch der Bärenmarkt droht

Der deutsche Rüstungs- und Technologiekonzern sorgt zum Wochenstart für viel Gesprächsstoff auf dem Frankfurter Parkett. In einem insgesamt ausgeglichenen Marktumfeld am vergangenen Freitag, bei dem per Xetra-Schluss exakt 20 Gewinnern ebenso viele Verlierer gegenüberstanden, sicherte sich das Düsseldorfer Traditionshaus den unangefochtenen Spitzenplatz im deutschen Leitindex. Ungeachtet der allgemeinen Marktnervosität kletterte das Papier deutlich nach oben und untermauerte seine Rolle als kurzfristiger Fels in der Brandung. Doch trotz dieser erfreulichen kurzfristigen Signale zeigt ein tieferer Blick in die Chartanalyse, dass Investoren, die strategische Aktien News verfolgen, die langfristigen Widerstände der Rheinmetall Aktie (WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009) weiterhin akribisch im Auge behalten müssen.

► Rheinmetall WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker: RHM.DE

Key Takeaways

DAX-Tagessieg: Die Rheinmetall Aktie führt die Gewinnerliste mit einem Xetra-Plus von 2,57 % an.

Widerstand deckelt Kurs: Im Tageschart bremst die SMA20 bei 1.206,15 EUR das Aufwärtsmomentum.

Bärisches Gesamtbild: Trotz aktueller Aufwärtsprognose bleibt der übergeordnete Trend im Big Picture negativ.

Tageschart (Daily): Hartnäckige Durchschnittslinien blockieren die nachhaltige Erholung

Aus Sicht des übergeordneten Tagescharts hat das Papier eine längere Leidenszeit hinter sich. Nachdem der Kurs im November 2025 unter alle drei maßgeblichen gleitenden Durchschnitte gefallen war, startete zwar eine zwischenzeitliche Erholungsbewegung, die das markante Allzeithoch aus 2025 jedoch nicht mehr erreichen konnte. Seitdem drehten die Notierungen wieder nach Süden ab. Wie die aktuellen Aktien News zeigen, scheiterten die jüngsten Stabilisierungsversuche nacheinander an der SMA200 (aktuell bei 1.594,97 EUR) und der SMA50 (aktuell bei 1.280,65 EUR).

Zuletzt liefen die Aufwärtsbewegungen im täglichen Intervall immer wieder an der kurzfristigen SMA20 aus, die sich derzeit bei 1.206,15 EUR lokalisiert. Auch der jüngste Kurssprung vom Freitag fand exakt an dieser Linie sein vorläufiges Ende. Solange sich die Rheinmetall Aktie nicht per bestätigtem Tagesschluss über dieser Marke festsetzt, bleibt die übergeordnete Prognose auf Daily-Basis formal bärisch.

Rheinmetall Aktie ist der stärkste DAX Gewinner des Tages

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vierstundenchart (4h): Wichtige Richtungsentscheidung an der SMA50-Barriere 📊

Auf der kürzeren Zeitebene des 4h-Charts wird das Ringen zwischen Bullen und Bären noch deutlicher sichtbar. Die Entlastungsangriffe der vergangenen Handelstage scheiterten im Bereich der SMA20 (1.179,03 EUR) sowie insbesondere an der SMA50 bei 1.200,58 EUR. Positiv zu werten ist der Umstand, dass die SMA20 dem Papier auf der Unterseite zuletzt eine verlässliche Stütze bot.

Aktuell notiert die Rheinmetall Aktie haarscharf im Bereich der SMA50-Widerstandslinie. Sollte es dem Titel im heutigen Handelsverlauf gelingen, sich nachhaltig über diese Barriere zu schieben und echten Kaufdruck zu generieren, steigen die Chancen für einen prozyklischen Anstieg in Richtung der SMA200 bei 1.541,29 EUR massiv an.

Rheinmetall Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Abwärtsrisiken im Fokus: Droht das Schließen des offenen GAPs?

Sollte der jüngste Elan jedoch im Einklang mit den skeptischen mittelfristigen Trends erneut verpuffen, müssen Marktteilnehmer laut den vorliegenden Aktien News zügig mit defensiven Gegenbewegungen rechnen. Rutscht die Notierung wieder unter die haltgebende SMA20 im 4h-Chart ab, rückt das noch offene Kurs-GAP (Kurslücke) bei 1.167,80 EUR als unmittelbares charttechnisches Ziel in den Fokus. Finden die Käufer an dieser signifikanten Unterstützung keinen Halt, droht der Rheinmetall Aktie eine Beschleunigung des Abwärtsdrangs, die den Kurs schrittweise zurück an das markante Jahrestief im Bereich von 1.079,80 EUR drücken könnte.

Expertenfazit von Jeremy Krings

Obwohl die fundamentale Story des Rüstungskonzerns intakt bleibt und die Tagesprognose für den heutigen Montag nach dem starken Xetra-Schluss einen aufwärts gerichteten Markt favorisiert, mahnt die Charttechnik zur Geduld. Die Rheinmetall Aktie hat am Freitag bewiesen, dass sie ein starker Outperformer im DAX sein kann. Wer jedoch nachhaltige Aktien News sucht, sollte erst dann von einer echten Trendwende sprechen, wenn die Kreuzwiderstände bei 1.200,58 EUR und 1.206,15 EUR signifikant per Schlusskurs überwunden werden. Bis dahin bleibt das Setup für kurzfristige Swing-Trader spannend, während langfristige Anleger auf ein klares technisches Befreiungssignal warten sollten.

DER DEUTSCHE INDEX