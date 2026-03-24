DAX Prognose heute (24.03.2026): DAX aktuell zwischen 22.500 und 23.000 Punkten

- DAX aktuell unter wichtiger Widerstandszone
- Kurzfristig Seitwärts- bis Aufwärtstendenz möglich
- Übergeordnet bleibt das Risiko auf der Unterseite
- DAX aktuell unter wichtiger Widerstandszone
- Kurzfristig Seitwärts- bis Aufwärtstendenz möglich
- Übergeordnet bleibt das Risiko auf der Unterseite
Der DAX ist gestern Morgen bei 21.924 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Gestern Morgen ging es bis zum späten Vormittag zunächst in einer Box seitwärts. Die Bullen haben zwar immer wieder versucht, den Index nach Norden zu schieben, scheiterten aber regelmäßig. Es stellte sich gegen Mittag eine dynamische und mit Momentum unterlegte Aufwärtsbewegung ein. Der DAX konnte sich im Zuge dessen bis über die 23.000 Punkte-Marke schieben, dort aber nicht festsetzen. Am Nachmittag gelang es den Bullen erneut den Index über diese Marke zu schieben, sie haben es aber erneut nicht vermocht, den Index über der 23.000 Punkte-Marke festzusetzen. Im Handel gestern konnte der DAX einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich konnte der Index moderat zulegen, gab aber im Rahmen des Frühhandels wieder Substanz ab. Der DAX ging bei 22.785 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
⚡ Key Takeaways
- DAX aktuell unter wichtiger Widerstandszone:
Die 23.000-Punkte-Marke bleibt die zentrale Hürde. Mehrfache Ablehnung zeigt fehlende Stärke für einen nachhaltigen Ausbruch.
- Kurzfristig Seitwärts- bis Aufwärtstendenz möglich:
Solange sich der DAX über der Zone um 22.550–22.650 Punkte hält, bestehen Chancen auf weitere Erholungsbewegungen.
- Übergeordnet bleibt das Risiko auf der Unterseite:
Unterhalb der SMA20 und besonders bei Bruch von 22.500 Punkten steigt die Wahrscheinlichkeit für weitere Rücksetzer Richtung 22.200 bzw. 21.700 Punkte.
DAX aktuell: Rückblick auf den 23.03.2026
Der DAX startete gestern bei 21.924 Punkten in den vorbörslichen Handel und bewegte sich zunächst seitwärts. Im weiteren Verlauf setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den Index zeitweise über die Marke von 23.000 Punkten führte. Ein nachhaltiger Ausbruch gelang jedoch nicht.
Am Ende des Xetra-Handels konnte der DAX Zugewinne verbuchen und schloss bei 22.595 Punkten. Nachbörslich zeigte sich leichte Stärke, bevor der Index im Frühhandel wieder nachgab. Der Tagesschluss lag bei 22.785 Punkten.
Die Marktbreite war positiv:
- 33 Aktien im Plus
- 7 Aktien im Minus
Stärkste Werte:
- Brenntag +5,78 %
- Commerzbank +4,81 %
- Siemens +4,05 %
Schwächste Werte:
- Zalando -3,06 %
- Vonovia -1,73 %
- Qiagen -1,62 %
DAX Prognose – Chartanalyse im Stundenchart (1h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX konnte sich gestern zwischenzeitlich über wichtige gleitende Durchschnitte schieben, scheiterte jedoch am 38,2 %-Retracement.
Wichtige Marken:
- SMA20: 22.684 Punkte
- SMA50: 23.498 Punkte
Szenario:
- Oberhalb der SMA20 besteht weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 38,2 %-Retracement
- Darüber wäre ein Anstieg bis zur SMA200 (23.229 Punkte) möglich
- Unterhalb der SMA50 drohen Rücksetzer bis 21.914 bzw. 21.700 Punkte
Kurzfristige Einschätzung: neutral
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DAX Prognose – Chartanalyse im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Bild bleibt der DAX angeschlagen. Er scheiterte mehrfach an wichtigen Retracements und zeigt weiterhin Schwäche.
Wichtige Marken:
- SMA20: 22.576 Punkte
- SMA50: 23.157 Punkte
Szenario:
- Stabilisierung über SMA20 könnte erneuten Test des 38,2 %-Retracements auslösen
- Unterhalb der SMA20 bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen
Kurzfristige Einschätzung: bärisch
DAX Prognose heute: Trading-Setups für den 24.03.2026
Long-Szenario
Kann sich der DAX über 22.654 Punkten halten, sind folgende Ziele möglich:
- 22.774 / 22.776 Punkte
- 22.815 / 22.817 Punkte
- 22.852 / 22.854 Punkte
- 22.895 / 22.897 Punkte
- 22.938 / 22.940 Punkte
Short-Szenario
Unterhalb von 22.564 Punkten rücken folgende Marken in den Fokus:
- 22.492 / 22.490 Punkte
- 22.415 / 22.413 Punkte
- 22.365 / 22.363 Punkte
- 22.328 / 22.326 Punkte
- 22.204 / 22.202 Punkte
DAX aktuell: Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände:
- 22.576 Punkte
- 22.642 – 22.685 Punkte
- 22.897 Punkte
- 22.970 Punkte
- 23.035 Punkte
- 23.117 – 23.158 Punkte
- 23.223 – 23.258 Punkte
Unterstützungen:
- 22.515 Punkte
- 22.489 – 22.409 Punkte
- 22.177 Punkte
- 21.844 Punkte
- 21.694 Punkte
DAX Prognose: Erwartete Tagesrange und Szenarien
Für den heutigen Handel wird eine Seitwärts- bis leicht aufwärtsgerichtete Bewegung erwartet.
Erwartete Handelsspanne:
- Oberseite: 22.751 bis 22.913 Punkte
- Unterseite: 22.490 bis 22.363 Punkte
Wahrscheinlichkeiten:
- Bullishes Szenario: 55 %
- Bärisches Szenario: 45 %
Sentiment: Anlegerstimmung bleibt angespannt
Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 16 Punkten und signalisiert weiterhin „Extreme Fear“.
Damit bleibt die Stimmung deutlich negativ, was kurzfristig auch Chancen auf Gegenbewegungen eröffnet. Extreme Angstphasen gehen häufig mit erhöhter Volatilität und möglichen technischen Erholungen einher.
Fazit: DAX aktuell mit Chancen auf Stabilisierung
Die DAX Prognose für heute zeigt ein gemischtes Bild. Während kurzfristig eine Stabilisierung möglich ist, bleibt das übergeordnete Bild angeschlagen. Entscheidend wird sein, ob der Index die SMA20 verteidigen kann.
Ein nachhaltiger Ausbruch über 23.000 Punkte bleibt vorerst die zentrale Hürde für eine klare Trendwende.
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