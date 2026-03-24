DAX Prognose heute (24.03.2026): DAX aktuell zwischen 22.500 und 23.000 Punkten

Das Wichtigste in Kürze DAX aktuell unter wichtiger Widerstandszone

Kurzfristig Seitwärts- bis Aufwärtstendenz möglich

Übergeordnet bleibt das Risiko auf der Unterseite

Der DAX ist gestern Morgen bei 21.924 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Gestern Morgen ging es bis zum späten Vormittag zunächst in einer Box seitwärts. Die Bullen haben zwar immer wieder versucht, den Index nach Norden zu schieben, scheiterten aber regelmäßig. Es stellte sich gegen Mittag eine dynamische und mit Momentum unterlegte Aufwärtsbewegung ein. Der DAX konnte sich im Zuge dessen bis über die 23.000 Punkte-Marke schieben, dort aber nicht festsetzen. Am Nachmittag gelang es den Bullen erneut den Index über diese Marke zu schieben, sie haben es aber erneut nicht vermocht, den Index über der 23.000 Punkte-Marke festzusetzen. Im Handel gestern konnte der DAX einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich konnte der Index moderat zulegen, gab aber im Rahmen des Frühhandels wieder Substanz ab. Der DAX ging bei 22.785 Punkten aus dem Tageshandel. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash ⚡ Key Takeaways DAX aktuell unter wichtiger Widerstandszone:

Die 23.000-Punkte-Marke bleibt die zentrale Hürde. Mehrfache Ablehnung zeigt fehlende Stärke für einen nachhaltigen Ausbruch.

Die 23.000-Punkte-Marke bleibt die zentrale Hürde. Mehrfache Ablehnung zeigt fehlende Stärke für einen nachhaltigen Ausbruch. Kurzfristig Seitwärts- bis Aufwärtstendenz möglich:

Solange sich der DAX über der Zone um 22.550–22.650 Punkte hält, bestehen Chancen auf weitere Erholungsbewegungen.

Solange sich der DAX über der Zone um 22.550–22.650 Punkte hält, bestehen Chancen auf weitere Erholungsbewegungen. Übergeordnet bleibt das Risiko auf der Unterseite:

Unterhalb der SMA20 und besonders bei Bruch von 22.500 Punkten steigt die Wahrscheinlichkeit für weitere Rücksetzer Richtung 22.200 bzw. 21.700 Punkte. DAX aktuell: Rückblick auf den 23.03.2026 Der DAX startete gestern bei 21.924 Punkten in den vorbörslichen Handel und bewegte sich zunächst seitwärts. Im weiteren Verlauf setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den Index zeitweise über die Marke von 23.000 Punkten führte. Ein nachhaltiger Ausbruch gelang jedoch nicht. Am Ende des Xetra-Handels konnte der DAX Zugewinne verbuchen und schloss bei 22.595 Punkten. Nachbörslich zeigte sich leichte Stärke, bevor der Index im Frühhandel wieder nachgab. Der Tagesschluss lag bei 22.785 Punkten. Die Marktbreite war positiv: 33 Aktien im Plus

7 Aktien im Minus Stärkste Werte: Brenntag +5,78 %

Commerzbank +4,81 %

Siemens +4,05 % Schwächste Werte: Zalando -3,06 %

Vonovia -1,73 %

Qiagen -1,62 % DAX Prognose – Chartanalyse im Stundenchart (1h) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX konnte sich gestern zwischenzeitlich über wichtige gleitende Durchschnitte schieben, scheiterte jedoch am 38,2 %-Retracement. Wichtige Marken: SMA20: 22.684 Punkte

SMA50: 23.498 Punkte Szenario: Oberhalb der SMA20 besteht weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 38,2 %-Retracement

Darüber wäre ein Anstieg bis zur SMA200 (23.229 Punkte) möglich

Unterhalb der SMA50 drohen Rücksetzer bis 21.914 bzw. 21.700 Punkte Kurzfristige Einschätzung: neutral YouTube Trading Videos DAX Prognose – Chartanalyse im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im übergeordneten Bild bleibt der DAX angeschlagen. Er scheiterte mehrfach an wichtigen Retracements und zeigt weiterhin Schwäche. Wichtige Marken: SMA20: 22.576 Punkte

SMA50: 23.157 Punkte Szenario: Stabilisierung über SMA20 könnte erneuten Test des 38,2 %-Retracements auslösen

Unterhalb der SMA20 bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen Kurzfristige Einschätzung: bärisch DAX Prognose heute: Trading-Setups für den 24.03.2026 Long-Szenario Kann sich der DAX über 22.654 Punkten halten, sind folgende Ziele möglich: 22.774 / 22.776 Punkte

22.815 / 22.817 Punkte

22.852 / 22.854 Punkte

22.895 / 22.897 Punkte

22.938 / 22.940 Punkte Short-Szenario Unterhalb von 22.564 Punkten rücken folgende Marken in den Fokus: 22.492 / 22.490 Punkte

22.415 / 22.413 Punkte

22.365 / 22.363 Punkte

22.328 / 22.326 Punkte

22.204 / 22.202 Punkte DAX aktuell: Wichtige Widerstände und Unterstützungen Widerstände: 22.576 Punkte

22.642 – 22.685 Punkte

22.897 Punkte

22.970 Punkte

23.035 Punkte

23.117 – 23.158 Punkte

23.223 – 23.258 Punkte Unterstützungen: 22.515 Punkte

22.489 – 22.409 Punkte

22.177 Punkte

21.844 Punkte

21.694 Punkte DAX Prognose: Erwartete Tagesrange und Szenarien Für den heutigen Handel wird eine Seitwärts- bis leicht aufwärtsgerichtete Bewegung erwartet. Erwartete Handelsspanne: Oberseite: 22.751 bis 22.913 Punkte

Unterseite: 22.490 bis 22.363 Punkte Wahrscheinlichkeiten: Bullishes Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 % Sentiment: Anlegerstimmung bleibt angespannt Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 16 Punkten und signalisiert weiterhin „Extreme Fear“. Damit bleibt die Stimmung deutlich negativ, was kurzfristig auch Chancen auf Gegenbewegungen eröffnet. Extreme Angstphasen gehen häufig mit erhöhter Volatilität und möglichen technischen Erholungen einher. Fazit: DAX aktuell mit Chancen auf Stabilisierung Die DAX Prognose für heute zeigt ein gemischtes Bild. Während kurzfristig eine Stabilisierung möglich ist, bleibt das übergeordnete Bild angeschlagen. Entscheidend wird sein, ob der Index die SMA20 verteidigen kann. Ein nachhaltiger Ausbruch über 23.000 Punkte bleibt vorerst die zentrale Hürde für eine klare Trendwende. DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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