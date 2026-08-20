DAX Prognose heute (20.08.2026): DAX Aktuell, Chartcheck & Szenarien

Internationale Marktstimmung: Der CNN Fear & Greed Index liegt mit 56 Punkten im Bereich "Greed" (Gier)

Kritische Pivot-Zone: Das Chartbild bleibt im 1h-Chart bärisch und im 4h-Chart neutral

Startpunkt & Grundtendenz: Der DAX startet leicht erholt bei 26.115 Punkten in den Tag

Der DAX ist gestern Morgen bei 26.126 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Das Tageshoch formatierte der Index bereits mit Aufnahme des vorbörslichen Handels. Diese Bewegung wurde zu Beginn des Xetra Handels direkt wieder abverkauft. Es ging bis in den Bereich der 29.100 Punkte-Marke. Hier konnte sich der DAX zunächst etablieren. Am Nachmittag stellte sich noch einmal eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die aber nicht mehr das Tageshoch erreicht hat. Diese Impulsbewegung wurde direkt wieder abverkauft. Der DAX setzte unter die 26.100 Punkte-Marke zurück und konnte sich erst wieder am späten Nachmittag über diese Marke zurückschieben. Auch im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich bröckelten die Notierungen weiter ab. Der DAX ging bei 26.096 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 3 Key Takeaways

Startpunkt & Grundtendenz: Der DAX startet leicht erholt bei 26.115 Punkten in den Tag; das Grundszenario für heute wird leicht bullisch mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % eingestuft (erwartete Range: 26.178/26.234 bis 25.945/25.811 Punkte).

Der DAX startet leicht erholt bei in den Tag; das Grundszenario für heute wird leicht bullisch mit einer Wahrscheinlichkeit von eingestuft (erwartete Range: 26.178/26.234 bis 25.945/25.811 Punkte). Kritische Pivot-Zone: Das Chartbild bleibt im 1h-Chart bärisch und im 4h-Chart neutral. Schlüsselmarken für eine nachhaltige Erholung sind die SMA20 bei 26.106 Punkten und die SMA50 bei 26.156 Punkten .

Das Chartbild bleibt im 1h-Chart bärisch und im 4h-Chart neutral. Schlüsselmarken für eine nachhaltige Erholung sind die SMA20 bei und die SMA50 bei . Internationale Marktstimmung: Der CNN Fear & Greed Index liegt mit 56 Punkten im Bereich "Greed" (Gier), was auf eine weiterhin solide Grundstimmung am Gesamtmarkt hindeutet.

DAX Aktuell: Der DAX ist heute Morgen bei 26.115 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Er notiert damit 11 Punkte unter dem vorbörslichen Niveau des Vortags, jedoch 19 Punkte über dem gestrigen Tagesschlusskurs.

Rückblick: So entwickelte sich der DAX gestern

Der Index startete gestern bei 26.126 Punkten vorbörslich, markierte dort direkt sein Tageshoch und wurde mit Beginn des Xetra-Handels bis in den Bereich von 25.985 Punkten abverkauft. Nach einer dynamischen Zwischenerholung am Nachmittag setzte der DAX erneut unter die Marke von 26.100 Punkten zurück. Mit einem Xetra-Verlust ging der Index nachbörslich bei 26.096 Punkten aus dem Markt.

Top-Gewinner im DAX: Qiagen (+2,04 %), Symrise (+1,58 %), Scout24 (+1,44 %)

Qiagen (+2,04 %), Symrise (+1,58 %), Scout24 (+1,44 %) Top-Verlierer im DAX: MTU (-2,06 %), Hannover Rück (-1,72 %), Airbus (-1,31 %)

MTU (-2,06 %), Hannover Rück (-1,72 %), Airbus (-1,31 %) Marktbreite: 23 Gewinner vs. 17 Verlierer per Xetra-Schluss (19.08.2026).

Kennzahlen & Historische Range

Parameter 18.08. (Ist) 19.08. (Erwartet) 19.08. (Ist) Tageshoch (TH) 26.321 26.215 26.193 Tagestief (TT) 26.133 26.069 25.985 Xetra-Schluss 26.128 26.091 26.091 Tagesschluss 26.165 26.096 26.096 Range (Punkte) 188 146 208

DAX Chartcheck & Technische Analyse

Kurzfristiges 1h-Chartbild: Bärisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

DAX aktuell unter der SMA20 (aktuell bei 26.106 Punkten): Der Index versuchte gestern mehrfach vergeblich, sich über der SMA20 zu etablieren. Solange die Bullen diesen Bereich nicht nachhaltig zurückerobern, überwiegen die Abwärtsrisiken.

Mögliche Anlaufziele unten: 25.950/35 Punkte und 25.735/25 Punkte.

25.950/35 Punkte und 25.735/25 Punkte. Bedingung für Entlastung: Ein bestätigter Stundenschluss über der SMA20 und der direkt darüber liegenden SMA50 (aktuell bei 26.156 Punkten).

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Kurzfristiges 4h-Chartbild: Neutral

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Mit dem Bruch der SMA20 (aktuell bei 26.217 Punkten) und der SMA50 (aktuell bei 26.330 Punkten) hat sich das Chartbild getrübt. Mögliche Erholungsbewegungen könnten zunächst an der SMA20 auslaufen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 eröffnet neues Aufwärtspotenzial.

DAX Prognose: Szenarien & Handelsmarken für heute

Für den heutigen Handelstag rechnen wir auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt (bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag). Erwartete Tagesrange: 26.178 / 26.234 bis 25.945 / 25.811 Punkte.

Bull-Szenario (Wahrscheinlichkeit: 55 %):

Bear-Szenario (Wahrscheinlichkeit: 45 %):

Long-Setup (Bullen)

Können die Bullen den DAX über der Marke von 26.115 Punkten halten, liegen die nächsten Anlaufziele bei:

Erste Zielzonen: 26.121/23 | 26.137/39 | 26.155/57 | 26.176/78 | 26.191/93 | 26.215/17

26.121/23 | 26.137/39 | 26.155/57 | 26.176/78 | 26.191/93 | 26.215/17 Erweiterte Zielzonen: 26.232/34 | 26.256/58 | 26.273/75 | 26.299/301 | 26.317/19 | 26.335/37 | 26.359/61

26.232/34 | 26.256/58 | 26.273/75 | 26.299/301 | 26.317/19 | 26.335/37 | 26.359/61 Bei Durchbruch über 26.361: 26.382/84 | 26.404/06 | 26.423/25 | 26.450/52 | 26.487/89 | 26.511/13 | 26.554/56

Short-Setup (Bären)

Fällt der DAX unter die Marke von 26.115 Punkten, aktivieren sich folgende Abwärtsziele:

Erste Zielzonen: 26.098/96 | 26.077/75 | 26.058/56 | 26.040/38 | 26.024/22 | 26.008/06

26.098/96 | 26.077/75 | 26.058/56 | 26.040/38 | 26.024/22 | 26.008/06 Erweiterte Zielzonen: 25.985/83 | 25.947/45 | 25.903/01 | 25.880/78 | 25.854/52

25.985/83 | 25.947/45 | 25.903/01 | 25.880/78 | 25.854/52 Bei Durchbruch unter 25.852: 25.834/32 | 25.811/09 | 25.787/85 | 25.757/55 | 25.732/30 | 25.686/84 | 25.605/03

Wichtige Widerstände & Unterstützungen

DAX Widerstände (Punkte) DAX Unterstützungen (Punkte) 26.156 26.106 26.217 / 26.224 / 26.275 26.069 / 26.005 26.330 / 26.340 / 26.355 / 26.388 25.938 / 25.946 / 25.902 26.421 / 26.455 / 26.477 25.836 26.515 / 26.549 25.759 26.615 25.630 / 25.619

(Fett gedruckte Marken stellen Kreuzwiderstände bzw. Kreuzunterstützungen dar.)

Marktstimmung: CNN Fear & Greed Index

Der globale Stimmungssindikator liegt aktuell bei 56 Punkten und signalisiert weiterhin den Bereich "Greed" (Gier).

Vor einer Woche: 61 (Greed)

Vor einem Monat: 37 (Fear)

Vor einem Jahr: 59 (Greed)

Hinweis: Der Fear-and-Greed-Index setzt sich aus 7 Einzelindikatoren (u. a. S&P 500 Abstand zur 125-Tage-Linie, Optionsvolumina, Marktvolatilität) zusammen. Werte über 70 (Extreme Greed) oder unter 30 (Extreme Fear) deuten häufig auf eine bevorstehende Marktumkehr hin.

Quelle: Eigenanalyse unter Verwendung von XStation5 / CNN Business.

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