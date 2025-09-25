KEY TAKEAWAYS

Die Bullen haben es gestern im Handel zwar geschafft, den DAX über die SMA50 / SMA20 zu schieben, es bleibt aber abzuwarten, wie substanzhaltig der Move wirklich ist. Aus dem Chart können die vielen Versuche nachvollzogen werden, die bisher nicht zu Erfolg geführt haben. Dem Index scheint nach wie vor die Kraft zu fehlen, sich verbindlich über der SMA50 / SMA20 zu etablieren und vor allem nach Norden zu laufen.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

DAX aktuell – Marktüberblick vom 25.09.2025

Unsere DAX Prognose für Donnerstag, den 25.09.2025, basiert auf den jüngsten Kursbewegungen und Chartmustern. Der DAX startete gestern Morgen bei 23.611 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Aufnahme des Xetra-Handels versuchte der Index zwar nach Norden auszubrechen, wurde jedoch direkt wieder eingefangen. Das Tagestief wurde schnell zurückgekauft, bevor die Bullen ab Mittag die Marke von 23.700 Punkten erobern konnten.

Am Nachmittag erreichte der DAX aktuell ein Tageshoch, das jedoch direkt wieder abverkauft wurde. Trotz Rücksetzern unter 23.700 Punkte konnte der Index den Handelstag bei 23.709 Punkten positiv abschließen.

Gewinner & Verlierer im DAX

Zum Xetra-Schluss am 24.09.2025 notierten 22 Aktien im Plus und 18 im Minus.

Top-Gewinner: Commerzbank (+4,41 %), Rheinmetall (+2,69 %), Zalando (+2,47 %)

Flop-Aktien: Merck (-2,54 %), Daimler Truck Holding (-1,34 %), Symrise (-1,34 %)

Chartanalyse & Technische Lage

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart konnte sich der DAX aktuell über den gleitenden Durchschnitten SMA20, SMA50 und SMA200 stabilisieren. Das Chartbild hellte sich auf, was auf bullische Tendenzen hinweist. Entscheidend bleibt, ob der Index per Stundenschluss die 23.880 Punkte-Marke überwinden kann. Ein Ausbruch darüber eröffnet Chancen bis 24.025/45 und 24.185/205 Punkte.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigt sich eine neutrale Prognose. Die Bullen schafften es, den DAX über SMA20 und SMA50 zu bringen, jedoch fehlt weiterhin eine nachhaltige Etablierung über diesen Linien. Ein Bruch nach oben könnte die Tür zur SMA200 bei 23.928 Punkten öffnen.

DAX Prognose für den 25.09.2025

Bullisches Szenario: Über 23.726 Punkten könnte der Index Schritt für Schritt die Marken 23.775, 23.905 und darüber hinaus 24.025 Punkte anlaufen.

Bärisches Szenario: Unterhalb von 23.726 Punkten droht ein Rücksetzer bis 23.553 und tiefer bis 23.438 Punkten.

Unterstützungen: 23.709 / 23.695 / 23.588 / 23.422 / 23.270

Widerstände: 23.744 / 23.827 / 23.905 / 24.008 / 24.169

Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario: 40 %

Internationale Anlegerstimmung

Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 57 Punkten und signalisiert damit „Greed“. Vor einer Woche lag der Wert bei 58, vor einem Monat bei 61. Extreme Werte über 70 oder unter 30 deuten auf eine mögliche kurzfristige Trendwende hin.

👉 Fazit: Die DAX Prognose für den 25.09.2025 bleibt leicht bullisch, solange der Index über 23.700 Punkten notiert. Trader sollten die Marken 23.880 und 24.025 Punkte im Blick behalten.

