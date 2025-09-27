Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 40/2025
KEY TAKEAWAYS
Nach einer Konsolidierung konnte sich Gold in den letzten Handelstagen weiter aufwärtsschieben und ein neues Allzeithoch formatieren. Es ging zu Wochenmitte moderat abwärts, die Rücksetzer lockten sofort neue Käufer in den Markt, die Verluste wurden rasch wieder ausgeglichen. Zum Wochenschluss hin hat sich das Edelmetall wieder in Richtung des Allzeithochs geschoben. Das Tageschart kann nach wie vor uneingeschränkt bullisch interpretiert werden. An unserer Einschätzung zum letzten Setup hat sich nicht viel geändert. Solange es das Edelmetall es schafft, sich über der SMA20 (aktuell bei 3.650,3 US-Dollar) zu halten, solange könnte Gold an immer neue Hochs laufen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 3.820/25 US-Dollar und darüber bei 3.865/68 US-Dollar sein.
► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD
-
Aktuelle Gold Analyse am 27.09.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
-
Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick
🔙 Gold Rückblick (22.09.–27.09.2025)
Gold eröffnete die Woche bei 3.696,9 USD und schloss am Freitag bei 3.766,7 USD, rund 70 USD höher.
-
Am Dienstag wurde ein neues Allzeithoch erreicht.
-
Rücksetzer unter 3.720 USD wurden rasch gekauft.
-
Seitwärtsphase bis Freitag, dann erneuter Anstieg.
-
Sechster Wochengewinn in Folge – insgesamt bereits der 27. Wochengewinn in 2025.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
👉 Die Range war leicht größer als in der Vorwoche, aber unter dem Jahresdurchschnitt.
📊 Gold wichtige Chartmarken: Widerstände und Unterstützungen
Widerstände:
- 3.810,2 · 3.845,9 · 3.878,8 · 3.901,3 · 3.949,5
Unterstützungen:
- 3.756,3 · 3.753,5 · 3.747,6 · 3.717,7 · 3.715,7 · 3.713,3 · 3.685,9 · 3.650,3 · 3.643,7 · 3.612,2
📈 Gold Chartanalyse
Daily-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
-
Neues Allzeithoch, Rücksetzer sofort gekauft
-
Solange Gold über SMA20 (3.650,3 USD) notiert, bleibt das Chart bullisch
-
Nächste Anlaufziele: 3.820/25 und 3.865/68 USD
👉 Gold Prognose Daily: bullisch
4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
-
Mehrfach Unterstützung an SMA20 (3.753,5 USD)
-
Auch die SMA50 (3.715,7 USD) dient als wichtige Stütze
-
Erst unterhalb von SMA200 (3.531,6 USD) würde das Chartbild deutlich eintrüben
👉 Gold Analyse 4h: bullisch
Gold Prognose KW 40/2025 – Fazit
-
Übergeordnete Tendenz: seitwärts / aufwärts
-
Bullisches Szenario: 55 % Wahrscheinlichkeit
-
Bärisches Szenario: 45 % Wahrscheinlichkeit
FAZIT / Short Cut: Solange Gold per Tagesschluss über der SMA20 bleibt, ist die Aufwärtsbewegung intakt. Rücksetzer bis an diese Linie sind unkritisch.
Gold Trading Setups
🟢 Long Setup, Bull-Szenario
Über 3.766,7 USD → Potenzial bis 3.805–3.853 USD.
🔴 Short Setup, Bear-Szenario
Unter 3.766,7 USD → Rücksetzer bis 3.713–3.657 USD möglich.
📌 FAZIT zu Gold in der neuen Handelswoche
Die aktuelle Gold Prognose KW 40/2025 zeigt ein bullisches Chartbild mit intakter Aufwärtsbewegung. Die Gold Analyse bestätigt, dass die SMA20 und SMA50 zentrale Unterstützungen bilden. Trader sollten Rücksetzer als Chancen betrachten, solange Gold über diesen Marken notiert.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
-
Gold Trading: So gelingt Dein Einstieg in den Goldhandel. Ideal, um zu verstehen, was Gold Trading grundsätzlich bedeutet.
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
Was ist eine technische Analyse und wie wird sie angewandt? Gibt eine solide Basis zum Verständnis technischer Analyse.
-
Fibonacci Retracements
Fibonacci Retracements - Anwendung & Nutzen für Trader. Der Artikel führt direkt zu vertiefender Erklärung der Retracement-Methodik.
-
Charttypen erläutern (z. B. Candlestick, Linienchart)
Erklärt die Grundlagen der verwendeten Charttypen.
Wichtiger Hinweis: Chancen & Risiken beim Goldhandel
Finanzanlagen bieten sowohl Chancen als auch Risiken:
-
Langfristige Investments ohne Hebel zeigen oft Schwankungen zwischen 3 % und 10 % pro Jahr
-
Im CFD-Handel können solche Gewinne oder Verluste innerhalb von Minuten oder Stunden entstehen
-
Für beides gilt: dies sind durchschnittliche Werte, es kann durchaus viel mehr oder viel weniger sein! Chancen und Risiken gehen grundsätzlich Hand-in-Hand.
❓Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Gold Analyse & Prognose
1) Wie lautet die aktuelle Gold Prognose für KW 40/2025?
Übergeordnet seitwärts/aufwärts. Solange Gold per Tagesschluss über der SMA20 (≈ 3.650 USD) notiert, bleibt das bullische Szenario intakt.
2) Wurde ein neues Allzeithoch erreicht?
Ja. Am Dienstag wurde ein neues Allzeithoch markiert; die Woche endete bei 3.766,7 USD.
3) Was zeigt die Gold Analyse im Daily-Chart?
Daily bleibt bullisch: Rücksetzer wurden schnell gekauft. Nächste Ziele: 3.820/25 und 3.865/68 USD.
4) Was signalisiert die 4h-Gold Analyse?
4h ist bullisch über SMA20 (≈ 3.753,5 USD); SMA50 (≈ 3.715,7 USD) stützt. Erst deutlich unter SMA200 würde das Bild eintrüben.
5) Welche Widerstände und Unterstützungen sind wichtig?
Widerstände: 3.810,2 · 3.845,9 · 3.878,8 · 3.901,3 · 3.949,5 USD.
Unterstützungen: 3.756,3 · 3.753,5 · 3.747,6 · 3.717,7 · 3.715,7 · 3.713,3 · 3.685,9 · 3.650,3 USD.
6) Was ist das bevorzugte Trading-Setup laut Gold Prognose?
Long oberhalb 3.766,7 USD mit Potenzial Richtung 3.805–3.853 USD; Short unterhalb 3.766,7 USD mit Rücksetzern bis 3.713–3.657 USD.
7) Ab wann kippt das bullische Setup?
Unter SMA20 (Daily) und anhaltender Schwäche unter SMA50 (4h) steigt das Risiko einer tieferen Korrektur.
8) Kurzfazit der Gold Analyse
Trend intakt, Rücksetzer zu SMA20 gelten als unkritisch – Chancen auf neue Hochs bleiben bestehen.
