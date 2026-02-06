DAX Prognose 06.02.2026 – DAX Aktuell mit Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.653 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX formatierte sein Tageshoch vorbörslich, das nachfolgend direkt abverkauft worden ist. Es ging übergeordnet bis zum Nachmittag abwärts. Die Erholungen, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, wurden direkt wieder abverkauft. Der Index konnte sich erst am Abend stabilisieren und wieder erholen. Auch im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte der DAX das Niveau zunächst halten, gab dann aber nach. Der Index ging bei 24.462 Punkten aus dem Tageshandel.

DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX

🔑 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick

DAX bleibt technisch angeschlagen: Der Index notiert im 1h- und 4h-Chart unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20/SMA50/SMA200). Solange keine Rückeroberung gelingt, bleibt die DAX Prognose kurzfristig bärisch .

Entscheidungszone um 24.504 Punkte: Hält diese Marke, sind Erholungen Richtung 24.641/24.705 Punkte möglich. Fällt der DAX darunter, steigt das Risiko einer Ausweitung der Abgaben bis 24.345 bzw. 24.274 Punkte .

Marktstimmung kippt in Richtung Angst: Der Fear-and-Greed-Index liegt bei 33 („Fear“)

und signalisiert eine deutlich defensivere Anlegerstimmung, was kurzfristig für erhöhte Volatilität sorgt.

DAX Einzelwerte – Gewinner und Verlierer im Überblick

Per Xetra-Schluss notierten am 05.02.2026 16 Aktien im Plus, während 24 Aktien im Minus schlossen.

Top-Gewinner im DAX:

Deutsche Börse: +3,18 %

Infineon: +1,83 %

Henkel: +1,32 %

Schwächste Werte im DAX:

Rheinmetall: -6,59 %

Deutsche Bank: -4,49 %

Commerzbank: -4,15 %

DAX Aktuell – Kursdaten (05.02.2026)

Kennzahl Wert Tageshoch 24.691 Tagestief 24.288 Xetra Schluss 24.449 Tagesschluss 24.462 Range (08:00–22:00 Uhr) 401 Punkte

Chartcheck: DAX Prognose auf Basis der technischen Analyse

DAX Prognose im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte gestern unterhalb der SMA20 (aktuell 25.460 Punkte). Im Handelsverlauf kam es mehrfach zu Tests dieser Linie, doch jeder Versuch, die SMA20 nachhaltig zu überwinden, wurde direkt abverkauft. Damit bleibt das Stundenchart klar angeschlagen.

Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, besteht weiterhin das Risiko, dass sich die Abgaben fortsetzen. Mögliche Ziele auf der Unterseite liegen bei 24.290/75 Punkten und darunter im Bereich von 24.050/30 Punkten.

Sollte es dem DAX heute gelingen, per Stundenschluss über die SMA20 zu laufen, müsste er zur Aufhellung des Chartbildes zusätzlich die SMA50 (24.589 Punkte) sowie die SMA200 (25.705 Punkte) überwinden. Erst eine nachhaltige Etablierung über diesen Marken würde wieder bullische Perspektiven eröffnen.

Mögliche Kursziele bei einem bullischen Szenario:

24.880/95 Punkte

25.100/20 Punkte

Einschätzung 1h-Chart (DAX Prognose): bärisch

DAX Prognose im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich der DAX zu Wochenbeginn dynamisch über alle drei Durchschnittslinien schieben. Diese Bewegung erwies sich jedoch als nicht nachhaltig. Bereits gestern wurde der Anstieg vollständig wieder abverkauft. Der DAX fiel in dynamischen Impulsen unter die SMA50 (24.675 Punkte) sowie die SMA200 (24.760 Punkte), konnte sich jedoch nicht stabil darüber etablieren.

Im weiteren Verlauf ging es erneut abwärts, und der Index notiert aktuell wieder unter allen drei gleitenden Durchschnitten. Damit hat sich auch das übergeordnete Chartbild deutlich eingetrübt.

Solange der DAX unter der SMA20 (24.641 Punkte) bleibt, besteht weiterhin das Risiko einer Ausweitung der Abgaben. Erholungen könnten zunächst an die SMA20 laufen, doch erst ein klarer Durchbruch über SMA50 und SMA200 würde eine bullische Trendwende wahrscheinlicher machen.

Einschätzung 4h-Chart (DAX Prognose): bärisch

DAX Aktuell – Ausblick für Freitag, den 06.02.2026

Der DAX ist heute Morgen bei 24.504 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert er 149 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung vom Freitagmorgen, aber 42 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss.

Long-Setup (bullisches Szenario)

Die Bullen könnten versuchen, den DAX über der Marke von 24.504 Punkten zu stabilisieren. Sollte dies gelingen, könnten folgende Ziele angesteuert werden:

Erste Long-Anlaufziele:

24.415/13 – 24.495/93 – 24.516/18 – 24.536/38 – 24.555/57 – 24.576/78 – 24.594/96 – 24.612/14 – 24.633/35 – 24.659/61

Weitere Long-Ziele über 24.659/61:

24.683/85 – 24.706/08 – 24.728/30 – 24.754/56 – 24.772/74 – 24.795/97 – 24.814/16 – 24.838/40 – 24.861/63 – 24.879/81 – 24.894/96 – 24.913/15 – 24.932/34 – 24.961/63 – 24.979/81 – 24.997/99 – 25.013/15

Short-Setup (bärisches Szenario)

Kann sich der DAX nicht über 24.504 Punkte halten, könnten die Bären den Index in Richtung folgender Unterstützungen drücken:

Erste Short-Anlaufziele:

24.488/86 – 24.473/71 – 24.448/46 – 24.427/25 – 24.388/86 – 24.370/68 – 24.355/53 – 24.339/37 – 24.321/19 – 24.302/00 – 24.283/81 – 24.265/63

Weitere Ziele unter 24.265/63:

24.244/42 – 24.225/23 – 24.207/05 – 24.187/85 – 24.168/66 – 24.145/43 – 24.123/21 – 24.105/03 – 24.088/86 – 24.065/63 – 24.045/43 – 24.019/17 – 24.005/03 – 23.989/87 – 23.974/72 – 23.954/52

DAX Widerstände und Unterstützungen (DAX Aktuell)

Widerstände

24.589

24.641/75

24.705/60

24.835

24.982

25.006/23/57

25.100/68

Unterstützungen

24.494/60

24.345

24.274/31

24.135

24.053/15

23.923

23.892/13

Quelle: Eigenanalyse (XStation5). Marken in FETT sind Kreuzwiderstände bzw. Kreuzunterstützungen.

DAX Prognose – Erwartete Tagesrange und Szenarien

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeiten:

Bull-Szenario: 55 %

Bear-Szenario: 45 %

Die Einschätzung bezieht sich auf die Vorbörse.

Erwartete Tagesrange:

24.538 / 24.685 bis 24.337 / 24.263 Punkte

Stimmung der internationalen Anleger: Fear & Greed Index

Der Fear-and-Greed-Index notierte am letzten Handelstag bei 33 Punkten und liegt damit im Bereich „Fear“. Vor einer Woche lag der Index noch bei 60 Punkten („Greed“)

und vor einem Monat bei 47 Punkten („Neutral“)

. Vor einem Jahr lag der Index ebenfalls im Bereich „Fear“ bei 38 Punkten.

Der Fear-and-Greed-Indikator setzt sich aus sieben Komponenten zusammen, darunter Marktvolatilität, Put/Call-Verhältnis, Aktienkursbreite und Junk-Bond-Nachfrage. Werte unter 50 signalisieren ein bärisches Sentiment, Werte unter 30 deuten auf extreme Angst hin und können eine kurzfristige Gegenbewegung begünstigen.

Quelle: CNN Business

