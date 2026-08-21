DAX Prognose heute (21.08.2026): Wo steht der DAX aktuell?

Das Wichtigste in Kürze Kurzfristiger Abwärtstrend setzt sich fort

Wichtige Chartmarken im Fokus

Leichte Bullen-Tendenz im Tages-Setup (55% Chance)

Der DAX ist gestern Morgen bei 26.115 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Das Tageshoch wurde gestern erneut, wie am Tag zuvor auch, bereits vorbörslich formatiert. Es ging mit Aufnahme des Xetra Handels dynamisch und mit Momentum abwärts. Der Index konnte sich stabilisieren und moderat erholen, gab diese Gewinne aber am Nachmittag im Rahmen einer weiteren Schwäche wieder ab. Es wurde gestern erneut ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen, der vierte in dieser Woche. Nachbörslich ging es übergeordnet in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 25.972 Punkten aus dem Tageshandel. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash 🚀 3 Key Takeaways Kurzfristiger Abwärtstrend setzt sich fort: Der DAX verzeichnete gestern den vierten Tagesverlust der Woche (Xetra-Schluss bei 25.972 Punkten). Höchststände wurden erneut nur vorbörslich erreicht, gefolgt von Verkaufsdruck zum Handelsstart.

Der DAX verzeichnete gestern den vierten Tagesverlust der Woche (Xetra-Schluss bei 25.972 Punkten). Höchststände wurden erneut nur vorbörslich erreicht, gefolgt von Verkaufsdruck zum Handelsstart. Wichtige Chartmarken im Fokus: Im Stundenchart entscheidet die Markenzone um die SMA20 (25.997 Punkte) und SMA50 (26.059 Punkte) über eine Erholung. Bleibt der Index darunter, drohen weitere Abgaben in Richtung 25.735 Punkte .

Im Stundenchart entscheidet die Markenzone um die und über eine Erholung. Bleibt der Index darunter, drohen weitere Abgaben in Richtung . Leichte Bullen-Tendenz im Tages-Setup (55% Chance): Für den heutigen Handel wird ein leicht seitwärts bis aufwärts gerichteter Markt erwartet. Ein stabiler Halt über der Startmarke von 26.011 Punkten ist die Voraussetzung für Anläufe in Richtung der Widerstände ab 26.044–26.117 Punkten. Der deutsche Leitindex startete gestern Morgen bei 26.115 Punkten in den vorbörslichen Handel. Das Tageshoch wurde – wie am Vortag – bereits vorbörslich markiert. Mit Beginn des Xetra-Handels gab der Index dynamisch und unter Momentum nach. Trotz einer moderaten Zwischenerholung überwog am Nachmittag erneut die Schwäche, was zum vierten Xetra-Tagesverlust in dieser Woche führte. Nachbörslich bewegte sich der Markt seitwärts und ging bei 25.972 Punkten aus dem Handel. DAX Aktuell: Die Gewinner und Verlierer Zum Xetra-Schluss (20.08.2026) standen 19 Gewinnern insgesamt 21 Verlierer gegenüber: Top-Performer: Qiagen (+2,63 %), Symrise (+2,07 %), Heidelberg Materials (+2,04 %)

Qiagen (+2,63 %), Symrise (+2,07 %), Heidelberg Materials (+2,04 %) Flop-Performer: adidas (-2,78 %), Rheinmetall (-1,85 %), Airbus (-1,65 %) Tagesübersicht & Historie (Xetra / Vorbörse) Kennzahl 20.08. (Ist) 19.08. (Ist) Abweichung Prognose Tageshoch (TH) 26.146 26.215 26.178 (Erwartet) Tagestief (TT) 25.915 26.069 25.945 (Erwartet) Xetra-Schluss 25.983 26.091 – Tagesschluss 25.972 26.096 – Tagesrange 231 Punkte 146 Punkte – Chartcheck & Technische DAX Prognose 1-Stunden-Chart (1h) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der Index notierte gestern im Bereich der SMA20 (aktuell 25.997 Punkte). Ein vorbörslicher Ausbruchsversuch scheiterte, und der Kurs fiel unter die SMA20 zurück. Erst im Frühhandel gelang wieder der Sprung darüber. Bullisches Szenario: Ein nachhaltiger Stundenschlusskurs über der SMA20 eröffnet Kurspotenzial bis zur SMA50 (aktuell 26.059 Punkte). Ein Durchbruch darüber würde das Chartbild deutlich aufhellen.

Ein nachhaltiger Stundenschlusskurs über der SMA20 eröffnet Kurspotenzial bis zur SMA50 (aktuell 26.059 Punkte). Ein Durchbruch darüber würde das Chartbild deutlich aufhellen. Bärisches Szenario: Fällt der Index erneut unter die SMA20, trübt sich das Bild weiter ein. Anlaufziele liegen beim gestrigen Tagestief sowie im Bereich 25.735/25.25 Punkte.

Fällt der Index erneut unter die SMA20, trübt sich das Bild weiter ein. Anlaufziele liegen beim gestrigen Tagestief sowie im Bereich 25.735/25.25 Punkte. Einschätzung (1h): Bärisch / Neutral YouTube Trading Videos 4-Stunden-Chart (4h) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Sowohl die SMA20 (aktuell 26.095 Punkte) als auch die SMA50 (aktuell 26.284 Punkte) wurden als Unterstützung aufgegeben. Solange der Kurs unter der SMA50 verbleibt, dominieren die Abwärtsrisiken. Erholungen könnten im Bereich der SMA20 auslaufen. Einschätzung (4h): Neutral DAX Aktuell: Ausblick & Handels-Setups für heute Der DAX startete heute Morgen bei 26.011 Punkten (104 Punkte unter der ersten Vorbörse des Vortags, jedoch 39 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss). Long-Setup: Hält sich der Index über 26.011 Punkten, liegen die nächsten Kursziele bei 26.033, 26.055, 26.076, 26.100, 26.122 und 26.138 Punkten. Darüber rücken 26.299/301, 26.383, 26.451 und 26.555 Punkte in den Fokus (Hinweis: Tippfehler der Originalnotierung bei den 25.1xx-Marken wurden auf das 26.xxx-Niveau korrigiert) .

Hält sich der Index über 26.011 Punkten, liegen die nächsten Kursziele bei 26.033, 26.055, 26.076, 26.100, 26.122 und 26.138 Punkten. Darüber rücken 26.299/301, 26.383, 26.451 und 26.555 Punkte in den Fokus . Short-Setup: Fällt der Kurs unter 26.011 Punkte, drohen Abgaben in Richtung 25.984, 25.946, 25.902, 25.853, 25.810 und 25.731 Punkte. Darunter liegen weitere Ziele bei 25.685 und 25.604 Punkten. Wichtige Marken auf einen Blick Widerstände: 26.044/59/95 | 26.117/77 | 26.274/84/98 | 26.351 | 26.455/77 | 26.515/49 | 26.615

26.044/59/95 | 26.117/77 | 26.274/84/98 | 26.351 | 26.455/77 | 26.515/49 | 26.615 Unterstützungen: 25.997/41/02 | 25.836 | 25.780/60 | 25.683/33 | 25.576 Erwartung & Marktstimmung Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %

55 % Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 %

45 % Erwartete Tagesrange: 26.121 / 26.191 bis 25.922 / 25.785 Punkte CNN Fear & Greed Index Der Stimmungsindikator der internationalen Anleger notiert aktuell bei 52 (Neutral). Vor einer Woche: 66 (Greed)

Vor einem Monat: 37 (Fear)

Vor einem Jahr: 55 (Neutral) DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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