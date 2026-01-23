DAX Prognose für Freitag, 23.01.2026 | DAX Aktuell: Ausblick, Marken & Setups

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.830 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels stellte sich moderater Kaufdruck ein. Der Index konnte sich am Vormittag über die 24.900 Punkte-Marke schieben, dort aber nicht festsetzen. Es ging nachfolgend wieder abwärts, wobei die Bewegungen einen moderaten und überschaubaren Charakter hatten. Am Nachmittag nahm der Abgabedruck etwas zu, der Rücksetzer wurde direkt wieder zurückgekauft. Der Index schwenkte dann übergeordnet in eine Box ein. Gestern konnte der DAX einen Xetra Tagesgewinn ausweisen, wobei die Tagesrange deutlich kleiner als am Vortag war. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 24.841 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 Key Takeaways

DAX Aktuell: Der Index bewegt sich weiterhin überwiegend seitwärts, die Tagesrange war deutlich kleiner als am Vortag – das spricht für einen neutralen Markt ohne klaren Trendimpuls. DAX Prognose: Solange der DAX über 24.873 Punkten bleibt, sind weitere Anstiege in Richtung 24.916/25.058 möglich; ein Bruch darunter erhöht das Risiko eines Rücklaufs bis 24.781 und tiefer. Szenarien & Range: Basisszenario bleibt seitwärts bis leicht aufwärts (Bull 60 %, Bear 40 %) mit einer erwarteten Tagesrange von 25.111 bis 24.612 Punkten.

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.830 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte moderater Kaufdruck ein. Der Index konnte sich im Vormittagshandel über 24.900 Punkte schieben, sich dort jedoch nicht nachhaltig festsetzen. Anschließend ging es in überschaubaren Bewegungen wieder abwärts.

Am Nachmittag nahm der Abgabedruck kurzzeitig zu, der Rücksetzer wurde jedoch direkt wieder gekauft. Übergeordnet ging der DAX in eine Seitwärtsbox über. Der Index schloss den Xetra-Handel mit einem Tagesgewinn, wobei die Tagesrange deutlich kleiner als am Vortag ausfiel. Nachbörslich setzte sich die Seitwärtsbewegung fort. Der DAX ging bei 24.841 Punkten aus dem Handel.

Gewinner & Verlierer im DAX (Xetra)

Per Xetra-Schluss notierten 26 Aktien im Plus, 14 Werte wurden schwächer gehandelt.

Top-Gewinner:

Heidelberg Materials +3,07 %

Deutsche Bank +2,92 %

Volkswagen VZ +2,81 %

Schwächste Werte:

Rheinmetall -3,49 %

adidas -1,63 %

BMW -1,57 %

DAX Aktuell: Kursdaten im Überblick

Kennzahl 22.01. 21.01. Tageshoch (TH) 24.952 24.916 Tagestief (TT) 24.786 24.363 Xetra Schluss 24.876 24.578 Tagesschluss 24.841 24.860 Range (Punkte)* 166 553

*Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr

Chartcheck: DAX Prognose aus technischer Sicht

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

1h-Chart: DAX Prognose kurzfristig (neutral)

Der DAX notierte gestern zunächst über der SMA20 (aktuell 25.854 Punkte). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Index übergeordnet seitwärts lief. Im Verlauf ging es wieder unter die SMA20, am Nachmittag konnte der DAX den Kontakt zur Linie jedoch halten.

Das Chartbild bleibt insgesamt neutral. Einen leicht bärischen Unterton liefert die geringe Tagesrange: Der Index konnte sich nicht von der SMA20 lösen und fiel im Tagesverlauf erneut darunter.

Bullisches Szenario (1h):

Die Bullen müssen den DAX möglichst zügig von der SMA20 lösen und in Richtung SMA200 (aktuell 25.094 Punkte) schieben. Je dynamischer diese Bewegung ausfällt, desto belastbarer wäre das Signal. Wird die SMA200 erreicht, sollten die Kursmuster dort eng beobachtet werden. Ein Stundenschluss darüber könnte anschließend das offene GAP bei 25.324 Punkten aktivieren.

Bärisches Szenario (1h):

Fällt der DAX per Stundenschluss wieder unter die SMA20 und verliert den Kontakt, könnte die SMA50 (aktuell 24.781 Punkte) als Support dienen. Um die laufende Aufwärtsbewegung nicht zu gefährden, sollte der Index spätestens an dieser Linie wieder nach oben drehen.

Einschätzung 1h: neutral

YouTube Trading Videos

4h-Chart: DAX Prognose (neutral)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart hat sich der DAX im Zuge der Schwäche unter SMA20 (24.747 Punkte) und SMA50 (25.059 Punkte) etabliert und ist im weiteren Verlauf bis zur SMA200 (24.565 Punkte) gelaufen. Im Bereich dieser Linie konnte sich der Index stabilisieren und zurück an bzw. über die SMA20 laufen. Gleichzeitig ist klar erkennbar, dass die Bullen den DAX nicht verbindlich nach Norden schieben konnten.

Auch diese Zeitebene bleibt neutral.

Bullisches Szenario (4h):

Die Bullen sollten heute für einen weiteren Anstieg in Richtung SMA50 sorgen. Wird diese angelaufen, sind die Kursmuster im Bereich der Linie entscheidend. Eine echte Aufhellung würde erst entstehen, wenn sich der DAX über dem offenen GAP festsetzen kann – dann wäre übergeordnet wieder eine Bewegung Richtung Allzeithoch möglich.

Bärisches Szenario (4h):

Rücksetzer könnten sich – wie bereits gestern – an der SMA20 stabilisieren. Setzt sich der DAX jedoch erneut unter der SMA20 fest, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Rücklaufs zur SMA200.

Einschätzung 4h: neutral

DAX Aktuell: Ausblick für Freitag, 23.01.2026

Der DAX ist heute Morgen bei 24.873 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert er:

43 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung von gestern

32 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss (22:00 Uhr)

Long-Setup (bullisch)

Die Bullen könnten versuchen, den DAX über 24.873 Punkte zu halten. Gelingt dies, sind folgende Anlaufziele möglich:

24.877/79 – 24.895/97 – 24.914/16 – 24.929/31 – 24.947/49 – 24.972/74 – 24.987/89 – 25.011/13 – 25.032/34 – 25.051/53

Über 25.051/53 wären weitere Ziele erreichbar:

25.069/71 – 25.087/89 – 25.111/13 – 25.129/31 – 25.145/47 – 25.161/63 – 25.178/80 – 25.197/99 – 25.219/21 – 25.236/38 – 25.252/54 – 25.269/71 – 25.286/88 – 25.301/03 – 25.316/18

Short-Setup (bärisch)

Kann sich der DAX nicht über 24.873 Punkte halten, hätten die Bären die Möglichkeit, den Index in Richtung folgender Ziele zu drücken:

24.854/52 – 24.831/29 – 24.813/11 – 24.796/94 – 24.776/74 – 24.759/57 – 24.748/46 – 24.729/27 – 24.711/09 – 24.698/96

Unter 24.698/96 wären weitere Abwärtsziele möglich:

24.683/81 – 24.665/63 – 24.646/44 – 24.630/28 – 24.614/12 – 24.595/93 – 24.577/75 – 24.559/57 – 24.542/40 – 24.523/21 – 24.507/05 – 24.489/87 – 24.470/68 – 24.455/53

DAX Widerstände & Unterstützungen (DAX Aktuell)

Widerstände

24.916/43

25.058/94

25.181

25.313

25.495

Unterstützungen

24.872/54

24.781/47/25

24.670/20

24.593/65/10

24.478/33

24.327

24.211

24.138

Quelle: Eigenanalyse (Charts: XStation5) // Marken in FETT = Kreuzwiderstände/-unterstützungen

DAX Prognose für heute: Wahrscheinlichkeit & erwartete Range

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %

Diese Einschätzung ist stets in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

Erwartete Tagesrange: 24.989 / 25.111 bis 24.746 / 24.612 Punkte

Stimmung der internationalen Anleger: Fear & Greed Index

Der Greed/Fear Index notierte am letzten Handelstag bei 52 und liegt damit im Bereich „Neutral“.

Vor einer Woche lag der Wert bei 62 (Greed), vor einem Monat bei 57 (Greed). Vor einem Jahr lag der Index bei 41 (Fear).

Der Indikator setzt sich aus sieben Einzelkomponenten zusammen, u. a. Marktbreite, Volatilität, Put/Call-Verhältnis und Junk-Bond-Nachfrage. Werte über 50 gelten als bullish („Greed“), Werte unter 50 als bearish („Fear“). Extreme Zonen über 70 oder unter 30 können eine kurzfristige Umkehr begünstigen.

Quelle: CNN Business

DER DEUTSCHE INDEX

Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren