DAX Prognose für Freitag, 30.01.26 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX aktuell steht nach einem deutlichen Rücksetzer wieder im Fokus vieler Anleger und Trader. Nachdem der Index gestern zunächst stark in den Handel startete, setzten schnell Gewinnmitnahmen ein – der Markt rutschte dynamisch ab und schloss mit einem klaren Tagesverlust. Damit trübt sich das kurzfristige Chartbild ein, gleichzeitig wächst die Spannung: Kommt es heute zur Stabilisierung oder setzt sich die Schwäche fort?

In dieser DAX Prognose schauen wir auf die wichtigsten Kursmarken, Unterstützungen und Widerstände sowie die möglichen Szenarien für den heutigen Handelstag.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🔑 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick

Schwäche dominiert kurzfristig: Der DAX scheiterte an wichtigen gleitenden Durchschnitten und gab deutlich nach.

Entscheidende Marken im Fokus: Unterhalb der SMA20 bleibt das Risiko weiterer Abgaben erhöht.

Leicht bullisher Tagesausblick: Das Setup erwartet heute eher seitwärts bis leicht aufwärts (Bull: 55 %).

📉 Rückblick: DAX aktuell mit deutlichem Tagesverlust

Der DAX startete gestern bei 24.807 Punkten in den vorbörslichen Handel. Das Tageshoch wurde erneut bereits vorbörslich markiert, bevor mit Xetra-Start Gewinnmitnahmen einsetzten. Der Index rutschte deutlich ab, stabilisierte sich zwar zwischenzeitlich, blieb jedoch insgesamt schwach.

Am Ende ging der DAX bei 24.486 Punkten aus dem Handel und wies einen klaren Xetra-Tagesverlust aus.

🧭 Charttechnik (1h): SMA20 bleibt der Schlüssel für die DAX Prognose

Im 1h-Chart scheiterte der DAX daran, sich über der SMA20 festzusetzen. In der Folge wurde jede Erholung direkt wieder abverkauft. Das Chartbild hat sich damit spürbar eingetrübt.

📌 Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, bleibt das kurzfristige Szenario eher bärisch. Mögliche Ziele auf der Unterseite liegen bei:

24.305/295 Punkten

24.050/35 Punkten

🕓 Charttechnik (4h): Unter der SMA200 wird es kritisch

Auch im 4h-Chart zeigt sich ein klares Warnsignal: Der DAX konnte sich nicht nachhaltig über der SMA50 etablieren und setzte anschließend dynamisch zurück – bis an und unter die SMA200.

📌 Solange der DAX unter der SMA200 notiert, bleibt das Chartbild bärisch. Erholungen könnten zwar möglich sein, dürften aber zunächst wieder auf Widerstand im Bereich der gleitenden Durchschnitte treffen.

🎯 DAX Prognose für heute: Range & Szenarien im Blick

Der DAX ist heute Morgen bei 24.422 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und liegt damit klar unter dem Vortag.

🟢 Long-Szenario: Stabilisierung über 24.422 Punkten

Hält sich der DAX über dieser Marke, könnten die nächsten Anlaufziele stufenweise nach oben abgearbeitet werden – unter anderem in Richtung 24.475/77 und darüber hinaus.

🔴 Short-Szenario: Unter 24.422 Punkten droht neue Schwäche

Kann sich der Index nicht halten, wären weitere Abgaben in Richtung 24.410/08, 24.390/88 und tiefer möglich – mit erweiterten Zielen bis in den Bereich 24.031/29 Punkte.

📌 Erwartete Tagesrange: 24.555 / 25.741 bis 24.256 / 24.113 Punkte

DAX Prognose – Chartanalyse im 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

🧠 Fazit: DAX aktuell bleibt fragil – aber leicht bullisher Tagesausblick

Der DAX aktuell zeigt kurzfristig Schwäche, da wichtige gleitende Durchschnitte nicht gehalten werden konnten. Technisch bleibt die Lage angespannt – dennoch ist das heutige Setup leicht positiv: Mit 55 % Wahrscheinlichkeit wird ein seitwärts bis leicht aufwärts gerichteter Handelstag erwartet.

👉 Entscheidend bleibt, ob der DAX Stabilität über 24.422 Punkten aufbauen kann – oder ob die Verkäufer erneut die Kontrolle übernehmen.

DAX Prognose – Chartanalyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

