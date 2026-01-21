DAX Prognose & DAX Aktuell: Tageseinschätzung für Mittwoch, 21.01.2026

- DAX Aktuell: Der Index bleibt nach dem gestrigen Abverkauf angeschlagen
- DAX Prognose heute: Basisszenario seitwärts bis leicht aufwärts mit 60 % Bull / 40 % Bear
- Technische Schlüsselzonen: Über 24.820 (SMA50) würde sich das Bild deutlich aufhellen; unter 24.666 droht Druck in Richtung 24.512/24.487 und tiefer
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.832 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels formatierte der DAX direkt das Tageshoch. Die Verkaufsdruck setzte sich mit Aufnahme des Xetra Handels direkt weiter fort. Es ging bis zum Mittag unter die 24.550 Punkte-Marke. Den Bullen gelang es zwar nachfolgend eine Entlastungsbewegung abzubilden, diese lief am späten Nachmittag knapp über der 24.700 Punkte-Marke aus. Auch im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich gaben die Notierungen wieder nach. Der Index setzte am Abend wieder unter die 24.650 Punkte-Marke zurück. Der DAX ging bei 24.607 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🚀 Key Takeaways
-
DAX Aktuell: Der Index bleibt nach dem gestrigen Abverkauf angeschlagen (Tagesschluss 24.607), die Zone um 24.650 (SMA20) ist kurzfristig die zentrale Entscheidungsmarke.
-
DAX Prognose heute: Basisszenario seitwärts bis leicht aufwärts mit 60 % Bull / 40 % Bear und einer erwarteten Tagesrange von 24.788–24.915 (oben) bzw. 24.612–24.522 (unten).
-
Technische Schlüsselzonen: Über 24.820 (SMA50) würde sich das Bild deutlich aufhellen; unter 24.666 droht Druck in Richtung 24.512/24.487 und tiefer.
DAX Aktuell: Rückblick auf den Handel vom 20.01.2026
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.832 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Direkt zum Handelsbeginn wurde das Tageshoch markiert. Mit Aufnahme des Xetra-Handels setzte sich der Verkaufsdruck fort: Der Index fiel bis zum Mittag unter die 24.550 Punkte.
Zwar gelang den Bullen im Anschluss eine Entlastungsbewegung, diese lief am späten Nachmittag jedoch knapp über der 24.700 Punkte-Marke aus. Auch gestern wurde ein Xetra-Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich gaben die Notierungen erneut nach – am Abend fiel der DAX wieder unter 24.650 Punkte zurück. Der Index ging bei 24.607 Punkten aus dem Tageshandel.
Per Xetra-Schluss notierten am 20.01.2026 9 Aktien im Plus, 31 Werte wurden mit Abschlägen gehandelt.
Top-Gewinner: Deutsche Börse (+2,65 %), MTU (+1,22 %), BMW (+0,76 %).
Schwächste Werte: Fresenius (-4,28 %), Bayer (-3,35 %), Vonovia (-3,17 %).
DAX Aktuell: Kursdaten & Tagesrange (20.01. vs. 19.01.)
|Kennzahl
|20.01.
|19.01.
|Tageshoch (TH)
|24.880
|25.092
|Tagestief (TT)
|24.527
|24.929
|Xetra Schluss
|24.690
|24.940
|Tagesschluss
|24.607
|24.971
|Range (Punkte)*
|353
|163
*Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr.
Chartcheck zum DAX: Technische Einordnung (1h & 4h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
1h-Chart: kurzfristige DAX Prognose bleibt bärisch
Der DAX notierte gestern Morgen unter der SMA20 (aktuell bei 24.650 Punkten). Die Schwäche vom Wochenbeginn setzte sich fort, die Entlastungsbewegung zur Mittagszeit wurde im späteren Verlauf wieder abverkauft. Das übergeordnete Anlaufziel bei 24.510/495 Punkten wurde gestern nahezu erreicht.
Im Frühhandel konnte sich der Index zwar erneut über die SMA20 schieben, dennoch gilt: Um das Chartbild zu entspannen, müssen die Bullen den DAX dynamisch von der SMA20 nach Norden lösen. In diesem Szenario wäre ein Anlauf der SMA50 (aktuell bei 24.820 Punkten) möglich. Die letzten Versuche, diese Linie zu überwinden, waren jedoch nicht erfolgreich. Sollte die SMA50 heute erreicht werden, sind die Kursmuster in diesem Bereich engmaschig zu beobachten.
Scheitert der DAX hingegen und rutscht wieder unter die SMA20 zurück, würde sich das Chartbild weiter eintrüben. Dann könnte sich die Bewegung in Richtung der übergeordneten Ziele bei 24.410/395 Punkten und anschließend 24.220/195 Punkten fortsetzen.
Einschätzung 1h-Chart, DAX Prognose: bärisch
YouTube Trading Videos
4h-Chart: DAX Prognose kurzfristig neutral
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Ende Dezember konnte sich der DAX über die SMA20 (aktuell bei 24.936 Punkten) schieben und von dort aus neue Hochs markieren. Nach dem Allzeithoch stellte sich jedoch in der vergangenen Handelswoche moderate Schwäche ein: Der DAX fiel an und unter die SMA20 und setzte sich darunter fest.
Erholungsbewegungen liefen wiederholt an der SMA20 aus. Zwar reichten die Dochte der Kerzen über die Linie, die Kerzenkörper wurden jedoch unterhalb ausgebildet. Zum Wochenschluss wurde die SMA50 (aktuell bei 25.184 Punkten) zunächst gehalten, zu Wochenbeginn jedoch aufgegeben. Die Abwärtsbewegung der letzten beiden Handelstage ist deutlich sichtbar.
Solange der DAX unter der SMA20 notiert, kann sich die Schwäche fortsetzen. Erholungen könnten den Index zunächst wieder in den Bereich der SMA20 führen – auch hier sind die Kursmuster im direkten Umfeld entscheidend.
Einschätzung 4h-Chart, DAX Prognose: neutral
DAX Prognose für heute (Mittwoch, 21.01.2026): Ausblick & Setups
DAX Aktuell: Vorbörse
Der DAX ist heute Morgen bei 24.666 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der Index 166 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung von gestern, aber 59 Punkte über dem Tagesschluss (24.607).
Long-Setup (Bull-Szenario)
Die Bullen könnten versuchen, den DAX oberhalb von 24.666 Punkten zu stabilisieren. Gelingt dies, sind folgende Anlaufziele möglich:
24.699/701 → 24.715/717 → 24.731/733 → 24.749/751 → 24.768/770 → 24.786/788 → 24.805/807 → 24.821/823 → 24.839/841 → 24.857/859 → 24.875/877
Über 24.875/877 wären weitere Ziele erreichbar bei:
24.894/896 → 24.913/915 → 24.929/931 → 24.947/949 → 24.972/974 → 24.987/989 → 25.011/013 → 25.032/034 → 25.051/053 → 25.069/071 → 25.087/089 → 25.111/113 → 25.129/131 → 25.145/147 → 25.161/163 → 25.178/180
Short-Setup (Bear-Szenario)
Kann sich der DAX nicht über 24.666 Punkten halten, könnten die Bären Druck aufbauen. Nächste Anlaufziele:
24.647/645 → 24.630/628 → 24.614/612 → 24.595/593 → 24.577/575 → 24.559/557 → 24.542/540 → 24.524/522 → 24.505/503 → 24.487/485 → 24.468/466
Unterhalb der 24.486/488 wären weitere Ziele:
24.449/447 → 24.428/426 → 24.412/410 → 24.395/393 → 24.379/377 → 24.362/360 → 24.344/342 → 24.329/327 → 24.313/311 → 24.299/297 → 24.283/281
DAX Widerstände und Unterstützungen (heute)
DAX-Widerstände:
24.666
24.744
24.820/60/95
24.935/80
25.066/99
25.184/95
DAX-Unterstützungen:
24.650
24.512/00
24.487/72/45/03
24.357
24.233/11
24.138
24.047
Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden Charts der XStation5. Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen.
Markterwartung & Tagesrange (DAX Prognose)
Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:
-
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %
-
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %
Bezug: Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags. Diese Einschätzung ist in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.
Erwartete Tagesrange: 24.788 / 24.915 bis 24.612 / 24.522 Punkte
Stimmung der internationalen Anleger: Fear & Greed Index
Der Greed/Fear Index notierte am letzten Handelstag bei 48 und liegt damit im Bereich „Neutral“.
Vor einer Woche lag der Wert bei 59 („Greed“)
Vor einem Monat bei 49 („Neutral“)
Vor einem Jahr bei 36 („Fear“)
Der Index basiert auf sieben Einzelindikatoren (u. a. Trend vs. gleitender Durchschnitt, 52-Wochen-Hochs/Tiefs, Put/Call-Verhältnis, Junk-Bond-Nachfrage, Volatilität). Der Mittelwert liegt bei 50. Werte über 50 gelten als bullish („Greed“), Werte unter 50 als bearish („Fear“). Extreme Werte über 70 oder unter 30 können auf instabile Marktphasen und mögliche Umkehrpunkte hinweisen.
