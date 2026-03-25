DAX Prognose für 25.03.2026: DAX aktuell mit Ausbruchsversuch über 22.800 Punkte

- DAX aktuell stabilisiert sich über 22.800 Punkten
- DAX Prognose kurzfristig neutral mit leicht positiver Tendenz
- Marktstimmung weiterhin extrem negativ (Fear & Greed bei 17)
- DAX aktuell stabilisiert sich über 22.800 Punkten
- DAX Prognose kurzfristig neutral mit leicht positiver Tendenz
- Marktstimmung weiterhin extrem negativ (Fear & Greed bei 17)
Der DAX ist gestern Morgen bei 22.564 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Zu Beginn des Xetra Handels versuchte der DAX nach Norden auszubrechen, scheiterte aber zunächst. Es ging übergeordnet in einer Box seitwärts weiter. Der Bullen haben den Rücksetzer am Nachmittag sofort stabilisiert und den DAX zurück in die Box geschoben. Es wurde gestern ein kleiner Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich setzte sich die Seitwärtsbewegung zunächst weiter fort. Kurz vor Handelsschluss zogen die Notierungen spürbar an, der Index konnte sich im Zuge dessen über die 22.800 Punkte-Marke schieben und sich auch darüber etablieren. Der DAX ging bei 22.855 Punkten aus dem Tageshandel.
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⚡ Key Takeaways
- DAX aktuell stabilisiert sich über 22.800 Punkten, entscheidend bleibt ein Ausbruch über das 38,2 % Retracement und die SMA200 für ein klares bullisches Signal.
- DAX Prognose kurzfristig neutral mit leicht positiver Tendenz, solange die Unterstützung bei 22.735–22.711 Punkten verteidigt wird.
- Marktstimmung weiterhin extrem negativ (Fear & Greed bei 17), was kurzfristig eine technische Gegenbewegung nach oben begünstigen kann.
DAX aktuell – Rückblick auf den letzten Handelstag
Der DAX startete gestern bei 22.564 Punkten in den vorbörslichen Handel und zeigte sich zunächst richtungslos. Ein früher Ausbruchsversuch nach oben scheiterte, sodass sich der Index über weite Strecken in einer Seitwärtsbewegung bewegte.
Am Nachmittag stabilisierten die Käufer einen Rücksetzer zügig, wodurch der DAX wieder in seine Handelsspanne zurückkehrte. Trotz eines leichten Verlusts im Xetra-Handel konnte der Index nachbörslich deutlich zulegen. Kurz vor Handelsschluss gelang der Anstieg über die wichtige Marke von 22.800 Punkten.
Der DAX beendete den Tag bei 22.855 Punkten.
Einzelwerte im Überblick
- Top-Performer:
- Brenntag +6,62 %
- BASF +3,71 %
- Deutsche Telekom +2,35 %
- Schwächste Werte:
- SAP -4,18 %
- Scout24 -2,02 %
- Bayer -2,00 %
DAX Prognose – Chartanalyse im 1h Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart zeigt sich eine leichte Verbesserung der technischen Lage.
- Der DAX konnte die SMA20 zurückerobern
- Unterstützung kam zuvor von der SMA50
- Der Index lief bis an das 38,2 % Retracement
Wichtige Marken:
- Widerstand: 38,2 % Retracement
- Oberhalb: SMA200 bei 23.134 Punkten
Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 wäre entscheidend, um das Chartbild klar bullish zu drehen. In diesem Fall liegen nächste Ziele bei:
- 23.400 Punkte
- 23.565 Punkte
Scheitert der DAX hingegen am Retracement, könnte ein Rücklauf zur SMA20 erfolgen. Darunter bietet die SMA50 zusätzliche Unterstützung.
Kurzfristige DAX Prognose (1h): neutral
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DAX Prognose – Chartanalyse im 4h Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im übergeordneten Zeitfenster zeigt sich der DAX aktuell stabilisiert, jedoch ohne klare Trendrichtung.
- Rücklauf bis unter das 50 % Retracement wurde gestoppt
- Erneuter Anstieg über die SMA20
- Aktuell Bewegung in Richtung 38,2 % Retracement
Ein Durchbruch über die SMA50 (23.062 Punkte) wäre ein wichtiges Signal für weiteres Aufwärtspotenzial.
Kurzfristige DAX Prognose (4h): neutral
DAX aktuell – Ausblick für den 25.03.2026
Der DAX startet bei 22.847 Punkten in den Handel und liegt damit leicht unter dem Schlusskurs des Vortages.
Long-Szenario
Kann sich der DAX über 22.847 Punkten halten, sind folgende Ziele möglich:
- 22.869 / 22.897 Punkte
- 22.913 / 22.940 Punkte
- 22.955 / 22.987 Punkte
- 23.022 / 23.065 Punkte
- 23.101 Punkte und darüber hinaus bis 23.293 Punkte
Short-Szenario
Fällt der DAX unter 22.847 Punkte zurück:
- 22.827 / 22.810 Punkte
- 22.795 / 22.758 Punkte
- 22.740 / 22.698 Punkte
- 22.677 Punkte und tiefer bis 22.365 Punkte
Wichtige Marken im DAX aktuell
Widerstände:
- 22.897
- 22.983
- 23.035 – 23.062
- 23.117 – 23.134
- 23.258
- 23.395
- 23.555
Unterstützungen:
- 22.735 – 22.711
- 22.674
- 22.595 – 22.518
- 22.321
- 21.841
- 21.694
DAX Prognose – Markterwartung
Für den heutigen Handel wird ein leicht aufwärtsgerichteter bzw. seitwärts tendierender Markt erwartet.
- Bullisches Szenario: 60 %
- Bärisches Szenario: 40 %
Erwartete Tagesrange:
22.776 bis 23.170 Punkte
Stimmung der Anleger – Fear & Greed Index
Die Marktstimmung bleibt angespannt:
- Aktuell: 17 (Extreme Angst)
- Vor einer Woche: 15
- Vor einem Monat: 45 (neutral)
Extrem niedrige Werte deuten häufig auf eine mögliche Gegenbewegung nach oben hin.
Fazit zur DAX Prognose
Der DAX aktuell zeigt eine Stabilisierung nach der jüngsten Schwächephase. Entscheidend wird sein, ob der Index wichtige Widerstände wie das 38,2 % Retracement und die SMA200 überwinden kann. Solange dies nicht gelingt, bleibt die DAX Prognose kurzfristig neutral mit leicht positiver Tendenz.
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