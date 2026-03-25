DAX Prognose für 25.03.2026: DAX aktuell mit Ausbruchsversuch über 22.800 Punkte

Der DAX ist gestern Morgen bei 22.564 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Zu Beginn des Xetra Handels versuchte der DAX nach Norden auszubrechen, scheiterte aber zunächst. Es ging übergeordnet in einer Box seitwärts weiter. Der Bullen haben den Rücksetzer am Nachmittag sofort stabilisiert und den DAX zurück in die Box geschoben. Es wurde gestern ein kleiner Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich setzte sich die Seitwärtsbewegung zunächst weiter fort. Kurz vor Handelsschluss zogen die Notierungen spürbar an, der Index konnte sich im Zuge dessen über die 22.800 Punkte-Marke schieben und sich auch darüber etablieren. Der DAX ging bei 22.855 Punkten aus dem Tageshandel.

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⚡ Key Takeaways

DAX aktuell stabilisiert sich über 22.800 Punkten , entscheidend bleibt ein Ausbruch über das 38,2 % Retracement und die SMA200 für ein klares bullisches Signal.

, entscheidend bleibt ein Ausbruch über das 38,2 % Retracement und die SMA200 für ein klares bullisches Signal. DAX Prognose kurzfristig neutral mit leicht positiver Tendenz , solange die Unterstützung bei 22.735–22.711 Punkten verteidigt wird.

, solange die Unterstützung bei 22.735–22.711 Punkten verteidigt wird. Marktstimmung weiterhin extrem negativ (Fear & Greed bei 17), was kurzfristig eine technische Gegenbewegung nach oben begünstigen kann.

DAX aktuell – Rückblick auf den letzten Handelstag

Der DAX startete gestern bei 22.564 Punkten in den vorbörslichen Handel und zeigte sich zunächst richtungslos. Ein früher Ausbruchsversuch nach oben scheiterte, sodass sich der Index über weite Strecken in einer Seitwärtsbewegung bewegte.

Am Nachmittag stabilisierten die Käufer einen Rücksetzer zügig, wodurch der DAX wieder in seine Handelsspanne zurückkehrte. Trotz eines leichten Verlusts im Xetra-Handel konnte der Index nachbörslich deutlich zulegen. Kurz vor Handelsschluss gelang der Anstieg über die wichtige Marke von 22.800 Punkten.

Der DAX beendete den Tag bei 22.855 Punkten.

Einzelwerte im Überblick

Top-Performer: Brenntag +6,62 % BASF +3,71 % Deutsche Telekom +2,35 %

Schwächste Werte: SAP -4,18 % Scout24 -2,02 % Bayer -2,00 %



DAX Prognose – Chartanalyse im 1h Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigt sich eine leichte Verbesserung der technischen Lage.

Der DAX konnte die SMA20 zurückerobern

Unterstützung kam zuvor von der SMA50

Der Index lief bis an das 38,2 % Retracement

Wichtige Marken:

Widerstand: 38,2 % Retracement

Oberhalb: SMA200 bei 23.134 Punkten

Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 wäre entscheidend, um das Chartbild klar bullish zu drehen. In diesem Fall liegen nächste Ziele bei:

23.400 Punkte

23.565 Punkte

Scheitert der DAX hingegen am Retracement, könnte ein Rücklauf zur SMA20 erfolgen. Darunter bietet die SMA50 zusätzliche Unterstützung.

Kurzfristige DAX Prognose (1h): neutral

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DAX Prognose – Chartanalyse im 4h Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im übergeordneten Zeitfenster zeigt sich der DAX aktuell stabilisiert, jedoch ohne klare Trendrichtung.

Rücklauf bis unter das 50 % Retracement wurde gestoppt

Erneuter Anstieg über die SMA20

Aktuell Bewegung in Richtung 38,2 % Retracement

Ein Durchbruch über die SMA50 (23.062 Punkte) wäre ein wichtiges Signal für weiteres Aufwärtspotenzial.

Kurzfristige DAX Prognose (4h): neutral

DAX aktuell – Ausblick für den 25.03.2026

Der DAX startet bei 22.847 Punkten in den Handel und liegt damit leicht unter dem Schlusskurs des Vortages.

Long-Szenario

Kann sich der DAX über 22.847 Punkten halten, sind folgende Ziele möglich:

22.869 / 22.897 Punkte

22.913 / 22.940 Punkte

22.955 / 22.987 Punkte

23.022 / 23.065 Punkte

23.101 Punkte und darüber hinaus bis 23.293 Punkte

Short-Szenario

Fällt der DAX unter 22.847 Punkte zurück:

22.827 / 22.810 Punkte

22.795 / 22.758 Punkte

22.740 / 22.698 Punkte

22.677 Punkte und tiefer bis 22.365 Punkte

Wichtige Marken im DAX aktuell

Widerstände:

22.897

22.983

23.035 – 23.062

23.117 – 23.134

23.258

23.395

23.555

Unterstützungen:

22.735 – 22.711

22.674

22.595 – 22.518

22.321

21.841

21.694

DAX Prognose – Markterwartung

Für den heutigen Handel wird ein leicht aufwärtsgerichteter bzw. seitwärts tendierender Markt erwartet.

Bullisches Szenario: 60 %

60 % Bärisches Szenario: 40 %

Erwartete Tagesrange:

22.776 bis 23.170 Punkte

Stimmung der Anleger – Fear & Greed Index

Die Marktstimmung bleibt angespannt:

Aktuell: 17 (Extreme Angst)

Vor einer Woche: 15

Vor einem Monat: 45 (neutral)

Extrem niedrige Werte deuten häufig auf eine mögliche Gegenbewegung nach oben hin.

Fazit zur DAX Prognose

Der DAX aktuell zeigt eine Stabilisierung nach der jüngsten Schwächephase. Entscheidend wird sein, ob der Index wichtige Widerstände wie das 38,2 % Retracement und die SMA200 überwinden kann. Solange dies nicht gelingt, bleibt die DAX Prognose kurzfristig neutral mit leicht positiver Tendenz.

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