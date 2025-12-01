DAX Prognose & DAX aktuell: Analyse für 01.12.2025

Der DAX ist Freitagmorgen bei 23.791 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Im Rahmen des vorbörslichen Handels gab der Index zunächst nach, konnte sich mit Aufnahme des Xetra Handels stabilisieren und sich erholen. Diese Erholung hatte zunächst einen moderaten Charakter, die Dynamik nahm am frühen Nachmittag zu. Die Bullen konnten DAX über die 23.800 Punkte-Marke schieben und einen Xetra Schluss über dieser Marke formatieren. Damit konnte der Index in der abgelaufenen Handelswoche an jedem Handelstag einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich ging es in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 23.853 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel. Im Rahmen des Frühhandels gaben die Notierungen deutlicher nach. Der Index gab unter die 23.700 Punkte-Marke nach.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
✅ Drei Key Takeaways
-
DAX bleibt kurzfristig bullisch, solange der Index im Stundenchart über der SMA20 notiert – mögliche Ziele reichen bis 23.965/80 Punkten.
-
Unterstützungen sind stark gebündelt im Bereich der SMA50 und des 23,6%-Retracements, was Rücksetzer zunächst begrenzt stabil halten sollte.
-
Erwartete Tagesrange zeigt leicht aufwärtsgerichtete Tendenz (23.847–23.954 oben) bei einer Bull-Wahrscheinlichkeit von 60 % gegenüber 40 % für das Bear-Szenario.
Der DAX ist am Freitagmorgen bei 23.791 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Nach einem anfänglichen Rücksetzer stabilisierte sich der Index mit Beginn des Xetra-Handels und leitete eine Erholung ein. Diese fiel zunächst moderat aus, gewann jedoch am frühen Nachmittag an Dynamik.
Die Bullen schafften es, den DAX über die wichtige Marke von 23.800 Punkten zu schieben und einen Xetra-Schlusskurs darüber zu platzieren. Damit verzeichnete der Index an jedem Handelstag der vergangenen Woche einen Xetra-Tagesgewinn. Nachbörslich lief der DAX seitwärts in einer engen Box. Der Schlusskurs lag bei 23.853 Punkten. Im frühen Handel gab der Index heute jedoch nach und rutschte unter die 23.700-Punkte-Marke.
DAX aktuell: Gewinner und Verlierer
Am Freitag (28.11.2025) notierten 30 der 40 DAX-Aktien im Plus, während 10 Titel Verluste verzeichneten.
Top-Performer:
-
Deutsche Börse: +2,22 %
-
Infineon: +1,74 %
-
Volkswagen VZ: +1,23 %
Schwächste Werte:
-
Rheinmetall: –2,21 %
-
Daimler Truck Holding: –1,54 %
-
Qiagen: –0,78 %
DAX Prognose – Chartanalyse (1h-Chart)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX pendelte am Freitagmorgen im Bereich der SMA20 (23.804 Punkte). Die Kursbewegung führte vormittags bis an die SMA50 (23.789 Punkte), wo eine Stabilisierung und anschließende Erholung einsetzte. Der Index notierte anschließend über der SMA20.
Im frühen Handel heute wurden sowohl SMA20 als auch SMA50 wieder unterschritten, womit sich die zuvor konstruktive Lage verschlechtert hat. Das Stundenchart ist erneut neutral zu bewerten.
Bullisches Szenario im 1h-Chart
Damit sich die DAX Prognose wieder aufhellt, müssen die Bullen:
-
den Index per Stundenschluss über SMA50 und SMA20 schieben
-
anschließend Dynamik & Momentum entwickeln
-
einen Stundenschluss über dem Freitagshoch markieren
Erst dann wären Ziele über 24.000 Punkten realistisch. Darüber wären Anläufe in Richtung 24.140/65 sowie 24.210/20 Punkte möglich.
Bärisches Szenario im 1h-Chart
Setzen sich die Bären durch, wären Rücksetzer in Richtung:
-
SMA200 (23.441 Punkte)
-
23,6-%-Retracement
denkbar. Die SMA200 sollte idealerweise Halt geben, um das neutrale Bild nicht zu zerstören.
DAX Prognose – Chartanalyse (4h-Chart)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX konnte sich zunächst nicht klar von der SMA20 (23.758 Punkte) lösen, hielt sich aber übergeordnet über dieser Linie. Am Dienstag gelang der Sprung über die SMA50 (23.469 Punkte), gefolgt von weiteren Aufwärtsimpulsen.
Zum Wochenschluss fehlten aufgrund von Thanksgiving jedoch Impulse. Heute Morgen wurde die SMA20 im 4h-Chart unterschritten.
Bullisches Szenario im 4h-Chart
Die Bullen müssen:
-
den Index mit den nächsten Kerzen wieder über die SMA20 bringen
-
dort Stabilität etablieren
-
anschließend die SMA200 (23.913 Punkte) ansteuern
Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 wäre der Schlüssel für Ziele Richtung 24.150/200 Punkte.
Bärisches Szenario im 4h-Chart
Gelingt dies nicht, drohen Rücksetzer:
-
Richtung SMA50 (4h)
-
Richtung 23,6-%-Retracement
Die SMA50 liegt in etwa auf Höhe der SMA200 des Stundencharts und bietet gute Unterstützung. Wesentliche Unterschreitungen wären kritisch.
DAX aktuell – Ausblick für den heutigen Handelstag
Der DAX ist heute Morgen bei 23.740 Punkten in den Handel gestartet – 51 Punkte unter dem Vorbörsenwert vom Freitag und 113 Punkte unter dem Schlusskurs von Freitagabend.
Long-Setup – DAX Prognose bullisch
Halten die Bullen die Zone 23.740 Punkte, könnten folgende Ziele erreicht werden:
23.756/58 → 23.775/77 → 23.793/95 → 23.810/12
23.833/35 → 23.851/53 → 23.882/84 → 23.903/05
Über 23.903/05 wären möglich:
23.918/20 → 23.937/39 → 23.952/54 → 23.971/73 → … → bis 24.171/73 Punkte.
Short-Setup – DAX Prognose bärisch
Unter 23.740 Punkten sind folgende Anlaufmarken möglich:
23.718/16 → 23.698/96 → 23.680/78 → … → 23.494/92
Darunter weitere Ziele bis 23.271/69 Punkten.
Zentrale DAX-Widerstände
23.758/82/89
23.804
23.909/13/57/86/97
24.047
24.127
24.372
Zentrale DAX-Unterstützungen
23.730/15
23.675/49/01
23.552/28/03
23.469/41
23.364/33
23.278
Heutige erwartete Tagesrange
23.812 / 23.884 bis 23.608 / 23.463 Punkte
Wahrscheinlichkeiten gemäß unserem DAX-Setup
-
Bull-Szenario: 35 %
-
Bear-Szenario: 65 %
(Bezogen auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag)
Greed & Fear Index – Stimmung der internationalen Anleger
Der Fear-and-Greed-Indikator notierte am letzten Handelstag bei 24 (Extreme Fear).
-
Vor einer Woche: 12 (Extreme Fear)
-
Vor einem Monat: 39 (Fear)
-
Vor einem Jahr: 64 (Greed)
Extreme Werte unter 30 deuten auf Angst und potenzielle kurzfristige bullische Reversals hin.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.