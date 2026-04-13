DAX Prognose heute - DAX Aktuell am 13.04.2026: Seitwärtsphase mit Aufwärtspotenzial

Das Wichtigste in Kürze DAX aktuell schwach gestartet

Entscheidende Schlüsselmarke bei 23.490 Punkten

DAX Prognose leicht positiv

Der DAX ist Freitagmorgen bei 23.894 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index gab bis zum Vormittag am Freitag der letzten Handelswoche moderat nach. Die Bullen konnten den DAX stabilisieren und im weiteren Handelsverlauf wieder an und über die 24.000 Punkte-Marke schieben, aber nicht etablieren. Am Nachmittag stellten sich Gewinnmitnahmen ein, die den Index bis zum Xetra Schluss erneut unter die 23.900 Punkte geführt haben. Dennoch konnte zum Wochenschluss ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich konnte sich der DAX moderat erholen, hat es aber nicht geschafft, über der 23.800 Punkte-Marke einen Wochenschluss zu formatieren. Der DAX ging bei 23.798 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash ⚡ Key Takeaways DAX aktuell schwach gestartet: Der Index notiert deutlich unter wichtigen Durchschnittslinien und zeigt kurzfristig einen bärischen Unterton.

Der Index notiert deutlich unter wichtigen Durchschnittslinien und zeigt kurzfristig einen bärischen Unterton. Entscheidende Schlüsselmarke bei 23.490 Punkten: Oberhalb Chancen auf Erholung, darunter erhöhtes Risiko für weitere Abgaben in Richtung 23.300 Punkte und tiefer.

Oberhalb Chancen auf Erholung, darunter erhöhtes Risiko für weitere Abgaben in Richtung 23.300 Punkte und tiefer. DAX Prognose leicht positiv: Trotz schwachem Start überwiegt mit 55 % leicht das bullische Szenario, mit erwarteter Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung im Tagesverlauf. DAX aktuell: Rückblick auf den letzten Handelstag Der DAX startete am Freitag bei 23.894 Punkten in den vorbörslichen Handel und zeigte im Tagesverlauf zunächst Schwäche. Im weiteren Verlauf gelang es den Käufern, den Index wieder über die wichtige Marke von 24.000 Punkten zu schieben, jedoch ohne nachhaltige Etablierung. Am Nachmittag dominierten Gewinnmitnahmen, sodass der DAX zum Xetra-Schluss erneut unter 23.900 Punkte fiel. Trotz zwischenzeitlicher Schwäche konnte ein moderates Tagesplus verbucht werden. Der finale Schlusskurs lag bei 23.798 Punkten. Innerhalb der Einzelwerte zeigten sich gemischte Entwicklungen: Stärkste Werte: Heidelberg Materials, BASF, BMW

Heidelberg Materials, BASF, BMW Schwächste Werte: Rheinmetall, Brenntag, MTU DAX Prognose: Technische Analyse im Überblick Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 1h-Chart - Kurzfristige DAX Prognose Im kurzfristigen Zeitfenster notiert der DAX aktuell unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20 und SMA50). Das Chartbild hat sich damit eingetrübt. Oberseite: Rückläufe an SMA20 und SMA50 möglich

Unterseite: Zielbereich bei SMA200 (aktuell ca. 23.216 Punkte)

Risiko: Bei Bruch der SMA200 droht Ausweitung der Korrektur Bewertung: neutral mit leicht bärischem Unterton YouTube Trading Videos Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 4h-Chart - Mittelfristige DAX Prognose Auch im übergeordneten Bild zeigt sich eine Eintrübung. Der DAX hat wichtige Unterstützungen wie die SMA200 im Frühhandel aufgegeben. Bullisches Szenario: Rücklauf über SMA200 und Stabilisierung

Bärisches Szenario: Fortsetzung der Abwärtsbewegung Richtung 38,2 % Retracement

Entscheidende Marke: Bereich um 23.589 Punkte (SMA200) Bewertung: neutral DAX aktuell: Ausblick für den 13.04.2026 Der DAX startet heute bei 23.490 Punkten deutlich schwächer in den Handel. Long-Szenario (bullisch) Kann sich der DAX über 23.490 Punkte stabilisieren, sind folgende Ziele möglich: 23.525 bis 23.701 Punkte

darüber Ausweitung bis 23.800 und 24.000 Punkte Short-Szenario (bärisch) Bei einem Bruch der 23.490 Punkte: 23.468 bis 23.320 Punkte als erste Zielzone

darunter Ausweitung bis 23.167 Punkte möglich Wichtige Marken für die DAX Prognose Widerstände: 23.495

23.655

23.801

23.949

24.024

24.157 Unterstützungen: 23.413

23.363

23.278

23.114

22.887 DAX Prognose heute: Erwartete Handelsspanne Für den heutigen Handel wird folgende Range erwartet: Oberseite: 23.632 bis 23.801 Punkte

23.632 bis 23.801 Punkte Unterseite: 23.413 bis 23.301 Punkte Marktstimmung: Fear-and-Greed-Index Die Stimmung der internationalen Anleger hat sich leicht verbessert: Aktuell: 38 (Fear)

Vorwoche: 23 (Extreme Fear)

Vormonat: 20 (Extreme Fear) Die weiterhin angespannte Stimmung deutet auf eine erhöhte Volatilität hin, bietet aber gleichzeitig Potenzial für kurzfristige Gegenbewegungen. Fazit - DAX aktuell und Prognose Die aktuelle DAX Prognose zeigt ein neutrales Gesamtbild mit leicht erhöhtem Risiko auf der Unterseite. Kurzfristig bleibt entscheidend, ob der Index wichtige Unterstützungen verteidigen kann. Bullisches Szenario: Stabilisierung und Rücklauf über 23.800 Punkte

Stabilisierung und Rücklauf über 23.800 Punkte Bärisches Szenario: Fortsetzung der Korrektur unter 23.300 Punkte Die Wahrscheinlichkeit liegt aktuell bei: 55 % bullisch

45 % bärisch Der Fokus liegt heute klar auf der Stabilisierung im frühen Handel. DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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