Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Rekordjagd an der Wall Street

Das Wichtigste in Kürze S&P 500 nahe neuem Rekordhoch

nahe neuem Rekordhoch Nasdaq 100 führt Rally an

führt Rally an Ölpreise sinken, Stimmung verbessert sich

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Wall Street auf Rekordkurs 🚀 Die US-Indizes Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 starten stark in den Handelstag. Besonders der S&P 500 steht kurz davor, ein neues Allzeithoch zu markieren, während der Nasdaq 100 erneut von der Stärke der Technologieaktien profitiert. Die positive Stimmung wird vor allem durch geopolitische Entspannungssignale sowie nachlassende Ölpreise unterstützt. Dennoch bleibt das Umfeld für Anleger komplex, da makroökonomische Daten weiterhin gemischte Signale liefern. 📊 Key Takeaways S&P 500 nahe neuem Rekordhoch

Nasdaq 100 führt Rally an

Ölpreise sinken, Stimmung verbessert sich S&P 500 & Nasdaq 100: Tech treibt die Rally 📈 Der S&P 500 steigt um rund 0,6 % auf etwa 7.245 Punkte und nähert sich damit seinem bisherigen Rekord. Gleichzeitig legt der Nasdaq 100 mit rund +1 % deutlich stärker zu. Diese Entwicklung zeigt: Technologieaktien bleiben Haupttreiber

Anleger setzen weiterhin auf Wachstum und KI

Momentum im Markt bleibt stark Der Dow Jones entwickelt sich ebenfalls positiv, wenn auch weniger dynamisch als der Tech-lastige Nasdaq. Geopolitik & Ölpreis: Entspannung stützt Märkte 🌍 Ein wichtiger Faktor für die Entwicklung von Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 ist die geopolitische Lage: Fragiler Waffenstillstand zwischen USA und Iran

Ölpreise fallen (WTI -3,5 %, Brent Richtung 111 USD)

Inflationsängste durch Energiepreise lassen nach Diese Faktoren sorgen aktuell für eine höhere Risikobereitschaft an den Märkten. Makrodaten im Blick: Inflation bleibt Thema ⚠️ Trotz der positiven Marktstimmung bleiben Risiken bestehen: ISM Services Index fällt auf 53,6 Punkte

Wachstum verlangsamt sich leicht

Preisindex bleibt hoch (70,7) Für den S&P 500 und andere Indizes bedeutet das: Die Geldpolitik der Fed bleibt ein entscheidender Faktor. Anleger blicken nun gespannt auf die kommenden Arbeitsmarktdaten. Unternehmensnews bewegen Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 Einzelwerte sorgen für deutliche Ausschläge: Intel +10 % nach möglichen Apple-Kooperationen

AMD steigt vor Quartalszahlen

Pinterest +17 % dank starkem Ausblick

PayPal -9,5 % trotz guter Zahlen

Palantir unter Druck nach schwachen US-Verkäufen

GameStop fällt nach Ausstieg von Investor Burry Diese Entwicklungen zeigen, wie selektiv der Markt aktuell auf Nachrichten reagiert. Technischer Ausblick: Wichtige Marken im Fokus 📊 Für den S&P 500 sind aktuell entscheidende Marken: Widerstand: ca. 7.300 Punkte

Unterstützung: ca. 7.220 Punkte Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben könnte die Rally weiter antreiben – während Rücksetzer neue Kaufchancen bieten könnten. Fazit Die Indizes Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 bleiben klar im Aufwärtstrend. Sinkende Ölpreise und geopolitische Entspannung unterstützen die Märkte, während Tech-Aktien die Rally antreiben. Kurzfristig bleibt das Umfeld jedoch sensibel. Makrodaten und Unternehmenszahlen werden entscheidend dafür sein, ob die Rekordjagd weitergeht oder eine Korrektur einsetzt. S&P 500 Index Chart (Daily Timeframe) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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