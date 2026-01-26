DAX Prognose & DAX Aktuell: Tageseinschätzung 26.01.2026

Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.873 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Die Tagesrange am Freitag der letzten Handelswoche war noch einmal kleiner als am Tag zuvor. Der Index formatierte das Tagestief am Vormittag und konnte sich von hier aus wieder moderat aufwärtsschieben. Es ging bis zum Nachmittag übergeordnet in einer engen Box seitwärts. Das Tageshoch am Nachmittag wurde auch direkt wieder abverkauft. Es wurde zum Wochenschluss ein kleiner Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich setzte der Index seine Seitwärtsbewegung weiter fort. Der DAX ging bei 24.899 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 Key Takeaways

DAX Aktuell: Der Index bleibt in einer engen Seitwärtsphase, zum Wochenschluss leicht schwächer (Tagesschluss 24.899), Vorbörse heute bei 24.855. DAX Prognose (kurzfristig): 1h-Chart bärisch (unter SMA20/SMA50), 4h-Chart neutral – entscheidend ist die Rückeroberung der 24.855 für Entlastung nach oben. Handelsszenario heute: Basisszenario seitwärts/abwärts mit 60% Bear / 40% Bull, erwartete Tagesrange 25.034–24.595 Punkte.

Per Xetra-Schluss notierten am Freitag 14 Aktien im Plus, 26 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Gewinnerliste führte Rheinmetall (+3,56%) an, gefolgt von Siemens Energy (+3,07%) und SAP (+3,05%). Am Tabellenende standen adidas (-5,07%), Zalando (-3,81%) und Fresenius Medical Care (-1,60%).

Das Tageshoch am Nachmittag wurde direkt wieder abverkauft, wodurch der DAX zum Wochenschluss einen kleinen Xetra-Tagesverlust auswies. Nachbörslich setzte sich die Seitwärtsbewegung fort. Der DAX ging bei 24.899 Punkten aus dem Tages- und Wochenhandel.

Per Xetra-Schluss notierten am Freitag 14 Aktien im Plus, 26 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Gewinnerliste führte Rheinmetall (+3,56%) an, gefolgt von Siemens Energy (+3,07%) und SAP (+3,05%). Am Tabellenende standen adidas (-5,07%), Zalando (-3,81%) und Fresenius Medical Care (-1,60%).

DAX Tagesdaten im Überblick

Kennzahl 23.01. 22.01. Tageshoch (TH) 24.946 24.952 Tagestief (TT) 24.807 24.786 Xetra Schluss 24.859 24.876 Tagesschluss 24.899 24.841 Range (Punkte) 139 166

Chartcheck: DAX Prognose im 1h-Chart (kurzfristig)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte am Freitagmorgen zunächst über der SMA20, setzte im Frühhandel jedoch unter die SMA20 und unter die SMA50 zurück. Damit hat sich das kurzfristige Bild im Stundenchart eingetrübt.

Für eine Stabilisierung müssen die Bullen den Index heute möglichst zügig wieder über beide Durchschnittslinien schieben und darüber etablieren. Da die Linien eng zusammenliegen, braucht es Dynamik und Momentum. Gelingt der Rebound, wäre die SMA200 das nächste übergeordnete Anlaufziel.

Bleibt der DAX per Stundenschluss unter den relevanten Durchschnittslinien, kann sich die Schwäche in Richtung des Wochentiefs der Vorwoche fortsetzen. Darunter wären 24.110/90 Punkte eine mögliche nächste Zielzone.

Einschätzung 1h-Chartbild (DAX Prognose): bärisch

Chartcheck: DAX Prognose im 4h-Chart (kurzfristig)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart hat sich der DAX im Rahmen der Schwäche unter der SMA20 bzw. SMA50 etabliert und ist im Verlauf an die SMA200 gelaufen. Im Bereich dieser Linie konnte sich der Index stabilisieren und zurück an bzw. über die SMA20 laufen. Gleichzeitig zeigt sich, dass es den Bullen zuletzt nicht überzeugend gelungen ist, den DAX nachhaltig nach Norden zu schieben.

Auf dieser Zeitebene ist das Chartbild insgesamt neutral zu interpretieren. Entscheidend ist, dass der DAX zu Wochenbeginn im Bereich der SMA20 Stabilität zeigt und idealerweise zügig wieder in Richtung des GAP nach oben schiebt. Kann der DAX das GAP überwinden und sich darüber etablieren, wäre eine Fortsetzung in Richtung SMA50 möglich.

Wird die SMA20 dagegen aufgegeben, wäre ein erneuter Test der SMA200 wahrscheinlich. Ein Bruch darunter würde die Abwärtsziele aus der Stundenbetrachtung aktivieren.

Einschätzung 4h-Chartbild (DAX Prognose): neutral

DAX Aktuell: Ausblick für Montag (26.01.2026)

Der DAX ist heute Morgen bei 24.855 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert er 18 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung vom Freitagmorgen und 44 Punkte unter dem Niveau des Tages-/Wochenschlusses vom Freitagabend.

Long-Setup (bullisches Szenario)

Die Bullen könnten versuchen, den DAX oberhalb von 24.855 Punkten zu stabilisieren. Gelingt dies, liegen die nächsten Anlaufziele bei:

24.879/81 – 24.899/901 – 24.914/16 – 24.929/31 – 24.947/49 – 24.972/74 – 24.987/89 – 25.011/13 – 25.032/34

Über 25.032/34 wären weitere Ziele möglich bei:

25.051/53 – 25.069/71 – 25.087/89 – 25.111/13 – 25.129/31 – 25.145/47 – 25.161/63 – 25.178/80 – 25.197/99 – 25.219/21 – 25.236/38 – 25.252/54 – 25.269/71 – 25.286/88 – 25.301/03

Short-Setup (bärisches Szenario)

Kann sich der DAX nicht über 24.855 Punkten halten, könnten die Bären Druck aufbauen. Die nächsten Anlaufziele liegen bei:

24.838/36 – 24.816/14 – 24.796/94 – 24.776/74 – 24.759/57 – 24.748/46 – 24.729/27 – 24.711/09 – 24.698/96 – 24.683/81 – 24.665/63 – 24.646/44 – 24.630/28 – 24.614/12 – 24.595/93 – 24.577/75

Unter 24.577/75 wären weitere Ziele möglich bei:

24.559/57 – 24.542/40 – 24.523/21 – 24.507/05 – 24.489/87 – 24.470/68 – 24.455/53 – 24.433/31 – 24.414/12 – 24.393/91 – 24.374/72 – 24.353/51 – 24.330/28 – 24.314/12 – 24.290/88

DAX Widerstände und Unterstützungen (DAX Aktuell)

Widerstände

24.859/67/88

24.916/43/90

25.028/66/99

25.181

25.313

Unterstützungen

24.852/47/05

24.740

24.670/20

24.599/10

24.478/33

24.327

24.211

24.138

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom XStation5 // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen

DAX Prognose für heute: Wahrscheinlichkeit & erwartete Tagesrange

Auf Basis unseres Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts / abwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 60 %

Die Einschätzung ist in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

Erwartete Tagesrange:

24.911 / 25.034 bis 24.711 / 24.595 Punkte

Stimmung der internationalen Anleger: Fear & Greed Index

Der Greed/Fear Index notierte am letzten Handelstag bei 53 und liegt damit im Bereich „Neutral“. Vor einer Woche lag der Wert bei 55 (ebenfalls „Neutral“). Vor einem Monat lag der Index bei 57 („Greed“). Vor einem Jahr lag der Wert bei 43 („Fear“).

Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt (u. a. Marktbreite, Put/Call-Verhältnis, Volatilität, Junk-Bond-Nachfrage). Der mittlere Wert beträgt 50 und signalisiert eine neutrale Stimmung. Werte über 50 gelten als bullish („Greed“), Werte unter 50 als bearish („Fear“). Extreme Zustände werden oberhalb von 70 bzw. unterhalb von 30 angenommen und können auf mögliche kurzfristige Umkehrsignale hindeuten.

Quelle: CNN-Business

