DAX Verlierer: Rheinmetall Aktie mit stärkstem Tagesverlust im DAX

- Die Rheinmetall Aktie war mit einem Tagesverlust von 5,54 Prozent der größte DAX Verlierer
- Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart bleibt das technische Bild klar bärisch
- Solange die Rheinmetall Aktie unter der SMA20 und SMA50 notiert
- Die Rheinmetall Aktie war mit einem Tagesverlust von 5,54 Prozent der größte DAX Verlierer
- Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart bleibt das technische Bild klar bärisch
- Solange die Rheinmetall Aktie unter der SMA20 und SMA50 notiert
Per Xetra-Schluss notierten gestern (07.05.2026) lediglich 15 Aktien im Plus, während 25 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Zu den größten DAX Verlierern gehörte die Rheinmetall Aktie, die den Handelstag mit einem Minus von 5,54 Prozent beendete. Ebenfalls unter Druck standen Daimler Truck Holding mit einem Abschlag von 5,03 Prozent sowie Siemens Healthineers mit minus 5,03 Prozent.
► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM
⚡ Key Takeaways
- Die Rheinmetall Aktie war mit einem Tagesverlust von 5,54 Prozent der größte DAX Verlierer im Xetra-Handel.
- Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart bleibt das technische Bild klar bärisch, da wichtige Durchschnittslinien nicht zurückerobert werden konnten.
- Solange die Rheinmetall Aktie unter der SMA20 und SMA50 notiert, bleiben weitere Rücksetzer in Richtung 1.223 EUR möglich.
Rheinmetall Aktie mit größtem Tagesverlust im DAX
Die Rheinmetall Aktie (RHM) war am Donnerstag der schwächste Wert im deutschen Leitindex. Mit einem Kursverlust von 5,54 Prozent per Xetra-Schluss führte das Papier die Liste der DAX Verlierer an.
Chartcheck Rheinmetall Aktie - Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Rheinmetall Aktie bewegt sich bereits seit Mai 2025 in einer ausgeprägten Seitwärtsrange. Lange Zeit pendelte das Papier im Bereich der SMA20 (aktuell 1.423,81 EUR) sowie der SMA50 (aktuell 1.507,43 EUR). Zusätzlich bot die SMA200 (aktuell 1.668,61 EUR) bis November 2025 Unterstützung.
Im Tageschart zeigt sich jedoch deutlich, dass die Aktie im November 2025 temporär unter alle relevanten Durchschnittslinien gefallen ist. Zwar konnte sich das Papier intraday stabilisieren und wieder erholen, dennoch wurde das Allzeithoch aus 2025 im Anschluss nicht mehr erreicht. Stattdessen setzte bereits zuvor erneut Verkaufsdruck ein.
Die anschließende Schwächephase wurde zunächst an der SMA200 und später unterhalb davon an der SMA50 stabilisiert. Nachdem die SMA50 aufgegeben wurde, gelang zwar noch eine kurzfristige Gegenbewegung, diese lief jedoch erneut im Bereich der SMA50 beziehungsweise SMA200 aus. Anschließend setzte sich die Abwärtsbewegung fort.
Zuletzt scheiterten sämtliche Erholungsversuche wiederholt an der SMA20. Von dort aus wurde die Rheinmetall Aktie erneut nach unten abgewiesen.
Da die Aktie aktuell unter der SMA20 notiert, bleibt das Tageschart bärisch zu interpretieren. Solange sich die Rheinmetall Aktie per Tagesschluss unter dieser Durchschnittslinie bewegt, besteht weiterhin das Risiko einer Fortsetzung der Schwächebewegung.
Mögliche Kursziele auf der Unterseite liegen bei:
- 1.223,10 EUR
- 948,50 EUR
Erholungen könnten zunächst wieder bis an die SMA20 führen. Sollte diese Durchschnittslinie erneut angelaufen werden, dürften die Kursmuster dort besonders genau beobachtet werden. Eine nachhaltige Aufhellung des Chartbildes würde sich erst ergeben, wenn sich die Rheinmetall Aktie per bestätigtem Tagesschluss oberhalb der SMA50 etablieren kann.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: bärisch
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Rheinmetall Aktie im 4h-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4h-Chart bleibt das technische Bild klar negativ. Die jüngsten Entlastungsbewegungen scheiterten mehrfach an der SMA20 (aktuell 1.380,93 EUR) beziehungsweise an der SMA50 (aktuell 1.415,68 EUR).
Vor allem die letzten Aufwärtsbewegungen verdeutlichen, dass es der Rheinmetall Aktie mehrfach nicht gelungen ist, sich nachhaltig über die SMA50 zu schieben. Im gestrigen Handel wurde das Papier erneut deutlich nach Süden abgewiesen.
Damit bleibt auch das kurzfristige Setup bärisch. Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, könnte sich die Abwärtsbewegung weiter ausdehnen. Die relevanten Unterstützungsbereiche ergeben sich aus der Tagesbetrachtung.
Eine nachhaltige Stabilisierung wäre erst dann wahrscheinlich, wenn sich die Rheinmetall Aktie wieder oberhalb der SMA50 etablieren und dynamisch nach Norden lösen kann. Ob dies bereits in den kommenden Handelstagen gelingt, bleibt abzuwarten.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: bärisch
Tagesprognose Rheinmetall Aktie
Prognose heute: abwärts
Widerstände
- 1.380,93 EUR
- 1.391,88 EUR
- 1.405,67 EUR
- 1.415,68 EUR
- 1.423,81 EUR
- 1.443,06 EUR
- 1.507,43 EUR
- 1.548,30 EUR
- 1.561,20 EUR (Gap)
- 1.662,15 EUR
- 1.668,61 EUR
Unterstützungen
- 1.308,20 EUR
- 1.223,10 EUR
- 1.138,70 EUR
- 1.079,80 EUR
* per Xetra-Schluss
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