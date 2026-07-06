DAX Verlierer: Scout24 Aktie mit größtem Tagesverlust - Chartanalyse & Prognose

Zum Xetra-Handelsschluss am Freitag (03.07.2026) schlossen 30 DAX-Werte im Plus, während lediglich 10 Aktien Verluste verzeichneten. Die Liste der DAX Verlierer führte die Scout24 Aktie mit einem Minus von 1,98% an. Dahinter folgten die SAP Aktie mit einem Abschlag von 1,90% sowie die Qiagen Aktie mit einem Rückgang von 1,05%. Die Scout24 Aktie verlor zum Xetra-Schluss 1,98% und war damit der schwächste Wert im DAX.

Nach einer mehrwöchigen Erholung steht die Aktie erneut an einer charttechnisch wichtigen Marke. Vor allem die Entwicklung rund um die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte dürfte den weiteren Kursverlauf bestimmen.

► Scout24 WKN: A12DM8 | ISIN: DE000A12DM80 | Kürzel: G24

📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways

Scout24 war am Freitag mit einem Minus von 1,98% der größte DAX Verlierer.

Die SMA50 bleibt aktuell die wichtigste Unterstützung und entscheidet über den kurzfristigen Trend.

Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 könnte die Erholung in Richtung der offenen Gaps bei 74,25 EUR und 77,60 EUR fortsetzen.

Chartanalyse Scout24 Aktie - Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das Jahreshoch 2025 markierte die Scout24 Aktie Ende Juli bei 122,70 EUR. Anschließend setzte eine ausgeprägte Korrektur ein, die den Kurs zunächst unter die Marke von 100 EUR und später sogar unter 70 EUR führte. Nach einer längeren Bodenbildung konnte sich die Aktie wieder oberhalb von 70 EUR etablieren und eine moderate Erholung einleiten. Im Tageschart zeigt sich, dass sich die Aktie nach mehreren gescheiterten Anläufen schließlich über die SMA20 (aktuell 74,56 EUR) und anschließend auch über die SMA50 (72,99 EUR) schieben konnte. Allerdings gelang es bislang nicht, sich nachhaltig oberhalb der SMA20 abzusetzen. Im weiteren Verlauf fiel der Kurs erneut unter diese Durchschnittslinie zurück. Positiv bleibt, dass die SMA50 bislang mehrfach als tragfähige Unterstützung fungierte und größere Rückschläge verhindern konnte.

Tageschart - Ausblick

Für den heutigen Handel ist entscheidend, dass der schwache Freitagsschluss nicht bestätigt wird. Gelingt eine Erholung, könnte die Scout24 Aktie erneut an die SMA20 heranlaufen und diese im Idealfall nachhaltig überwinden. Ein konstruktiveres Chartbild würde sich allerdings erst ergeben, wenn sich die Aktie per bestätigtem Tagesschluss oberhalb der SMA20 etabliert und sich anschließend deutlich von dieser Durchschnittslinie nach oben lösen kann. Fällt dagegen auch die SMA50 und etabliert sich der Kurs nachhaltig darunter, würde sich das Risiko erhöhen, dass die Abwärtsbewegung bis in Richtung des Jahrestiefs ausgeweitet wird.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral

Chartanalyse Scout24 Aktie - 4-Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stundenchart wird die Erholung der vergangenen Wochen noch deutlicher sichtbar. Zunächst scheiterte die Scout24 Aktie mehrfach an der SMA200 (71,57 EUR), ehe Ende Mai der nachhaltige Ausbruch gelang. Im Anschluss konnte der Kurs sowohl die SMA50 (74,31 EUR) als auch die SMA20 (72,93 EUR) überwinden. Allerdings fehlte anschließend das Momentum für eine dynamische Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Beide gleitenden Durchschnitte entwickelten erneut eine hohe Anziehungskraft. Am Freitag eröffnete die Aktie mit einem Gap nach unten und fiel direkt auf die SMA20 zurück, die zunächst als Unterstützung verteidigt werden konnte.

4-Stundenchart - Ausblick

Kann sich die Scout24 Aktie oberhalb der SMA20 behaupten, dürfte zunächst ein Anlauf auf die SMA50 erfolgen. Darüber hinaus rückt das offene Gap bei 74,25 EUR in den Fokus. Gelingt der Ausbruch über die SMA50, könnte anschließend auch das nächste offene Gap im Bereich von 77,60 EUR angelaufen werden. Sollte sich die Schwäche dagegen fortsetzen, dürfte zunächst die SMA200 erneut getestet werden. Wird auch diese Unterstützung nachhaltig unterschritten, würde sich das Risiko weiterer Gewinnmitnahmen deutlich erhöhen. In diesem Szenario könnte die Aktie erneut in Richtung ihres Jahrestiefs zurückfallen.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stundenchart: Neutral

Tagesprognose Scout24 Aktie

Die kurzfristige Einschätzung für den heutigen Handel lautet abwärts. Entscheidend bleibt, ob die Unterstützungen im Bereich der SMA20 und SMA50 verteidigt werden können. Ein Bruch dieser Marken würde den Verkaufsdruck voraussichtlich erhöhen, während eine Rückkehr über die SMA20 das kurzfristige Chartbild wieder verbessern könnte.

Wichtige Kursmarken der Scout24 Aktie

Widerstände

73,16 EUR

73,96 EUR

74,25 EUR (Gap)

74,31 EUR

74,44 EUR

74,56 EUR

77,60 EUR (Gap)

81,38 EUR

Unterstützungen

72,99 EUR

72,93 EUR

71,57 EUR

66,00 EUR

65,20 EUR (Gap)

62,60 EUR

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FAQ zur Scout24 Aktie und den DAX Verlierern

Warum war die Scout24 Aktie der größte DAX Verlierer?

Die Scout24 Aktie verlor zum Xetra-Schluss am 03.07.2026 rund 1,98% und verzeichnete damit den größten Tagesverlust aller DAX-Werte.

Welche Kursmarken sind bei der Scout24 Aktie aktuell wichtig?

Auf der Unterseite stehen insbesondere die SMA50 bei 72,99 EUR und die SMA200 im 4-Stundenchart bei 71,57 EUR im Fokus. Auf der Oberseite gelten die SMA20 sowie die offenen Kurslücken bei 74,25 EUR und 77,60 EUR als wichtige Widerstände.

Wie lautet die aktuelle Prognose für die Scout24 Aktie?

Kurzfristig bleibt die Einschätzung leicht negativ. Kann sich die Aktie jedoch wieder oberhalb der SMA20 etablieren, würde sich das technische Bild deutlich verbessern. Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA50 könnte dagegen weiteres Abwärtspotenzial eröffnen.