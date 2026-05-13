DAX Verlierer: Münchener Rück Aktie mit größtem Tagesverlust im DAX

Per Xetra-Schluss notierten gestern (12.05.2026) lediglich 14 Aktien im Plus, während 26 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Zu den größten DAX Verlierern gehörte dabei insbesondere die Münchener Rück Aktie, die mit einem Minus von 5,87 Prozent den schwächsten Tagesverlauf im deutschen Leitindex zeigte. Ebenfalls unter Druck standen Zalando mit einem Abschlag von 5,64 Prozent sowie Siemens Energy mit einem Minus von 5,35 Prozent.

► Münchner Rück WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker: MUV2

⚡ Key Takeaways

Die Münchener Rück Aktie war mit einem Minus von 5,87 Prozent der größte DAX Verlierer des Handelstags und hat innerhalb von fünf Handelstagen fast 12 Prozent an Wert verloren.

Das Chartbild der Münchener Rück Aktie bleibt sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart klar bärisch, solange der Kurs unter der SMA20 bei rund 504 EUR notiert.

Wichtige Unterstützungen liegen bei 460,80 EUR sowie 444,50 EUR. Auf der Oberseite könnten mögliche Erholungen zunächst die GAP-Zonen bei 497,30 EUR und 510,40 EUR anlaufen.

Münchener Rück Aktie schwächster Wert unter den DAX Verlierern

Die Münchener Rück Aktie (MUV2) verlor gestern per Xetra-Schluss 5,87 Prozent und war damit der größte DAX Verlierer des Tages. Der deutliche Kursrückgang verstärkt die charttechnische Schwäche, die sich bereits seit mehreren Wochen aufgebaut hat.

Chartcheck der Münchener Rück Aktie im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem Rücksetzer vom Jahreshoch 2025 bei 615,80 EUR, das im April markiert wurde, konnte sich die Münchener Rück Aktie zunächst noch einmal dynamisch erholen. Allerdings gelang kein neues Hoch. Stattdessen setzte anschließend eine ausgeprägte Schwächephase ein, die den Kurs bis in den Bereich von 515 EUR zurückführte.

Dort stabilisierte sich die Aktie zunächst und ging in eine längere Seitwärtsphase über. Zu Jahresbeginn wurde diese Range jedoch nach unten verlassen. Erst Ende Januar gelang im Bereich der 500 EUR-Marke eine Stabilisierung. Von dort aus startete eine Erholung bis an die Zone um 560 EUR.

Ein weiterer Erholungsversuch führte die Münchener Rück Aktie Ende April bis auf 572 EUR. Dieses Niveau konnte jedoch nicht gehalten werden. In den vergangenen Handelstagen dominierte erneut deutlicher Verkaufsdruck, der die Aktie im gestrigen Handel sogar unter die psychologisch wichtige Marke von 500 EUR drückte.

Das Tageschart der Münchener Rück Aktie ist damit klar bärisch zu interpretieren. Drei der letzten fünf Tageskerzen waren rot, innerhalb von nur fünf Handelstagen verlor die Aktie fast 12 Prozent an Wert.

Mögliche Kursziele bei weiterer Schwäche

Bestätigt sich der schwache Tagesschluss auch heute, könnte die Münchener Rück Aktie ihre Abwärtsbewegung fortsetzen. Erste mögliche Anlaufziele liegen am offenen GAP bei 444,50 EUR. Sollte dort keine Stabilisierung einsetzen, könnte sich die Schwäche bis in den Bereich von 422,70 EUR ausweiten.

Kommt es dagegen zu einer Gegenbewegung und einer grünen Tageskerze, könnte zunächst das gestrige GAP bei 497,30 EUR geschlossen werden. Oberhalb davon rückt das nächste GAP bei 510,40 EUR in den Fokus.

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Münchener Rück Aktie im 4-Stunden-Chart weiter angeschlagen

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart bleibt das Bild der Münchener Rück Aktie angeschlagen. Nach einer starken Aufwärtsbewegung Ende Januar setzte im März eine deutliche Korrektur ein, die unter alle relevanten Durchschnittslinien führte. Zwar gelang anschließend noch einmal eine Erholung bis auf das Jahreshoch bei 572,20 EUR, dieses Niveau wurde jedoch unmittelbar wieder abverkauft.

Die SMA50 bei aktuell 530,13 EUR konnte die Abwärtsbewegung nur kurzfristig stützen. Der Verkaufsdruck blieb hoch und führte die Aktie gestern bis in den Bereich von 470 EUR.

Damit bleibt auch die kurzfristige technische Einschätzung für die Münchener Rück Aktie bärisch. Solange der Kurs unter der SMA20 bei aktuell 504,02 EUR notiert, muss mit weiterer Schwäche gerechnet werden.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen der Münchener Rück Aktie

Widerstände

487,95 EUR (GAP)

497,30 EUR (GAP)

503,01 EUR

504,02 EUR

510,40 EUR (GAP)

522,40 EUR (GAP)

530,13 EUR

534,96 EUR

535,65 EUR

536,00 EUR

537,08 EUR

540,82 EUR

Unterstützungen

460,80 EUR

444,50 EUR (GAP)

422,70 EUR

420,10 EUR (GAP)

Fazit: Münchener Rück Aktie bleibt einer der schwächsten DAX Werte

Die Münchener Rück Aktie zählt aktuell zu den auffälligsten DAX Verlierern. Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart dominieren derzeit die bärischen Signale. Entscheidend wird sein, ob die Aktie kurzfristig die Marke von 500 EUR zurückerobern kann. Gelingt dies nicht, könnten die nächsten Unterstützungen deutlich tiefer angesteuert werden.

DER DEUTSCHE INDEX