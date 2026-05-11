DAX Verlierer: Rheinmetall Aktie mit größtem Tagesverlust im DAX

Das Wichtigste in Kürze Die Rheinmetall Aktie war mit einem Tagesverlust von 9,41 Prozent größter DAX Verlierer

Das Chartbild der Rheinmetall Aktie bleibt sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart klar bärisch

Solange keine nachhaltige Rückkehr über die SMA50 gelingt, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste bestehen

Per Xetra-Schluss notierten am Freitag (08.05.2026) lediglich 13 Aktien im Plus, während 27 Werte den Handelstag mit Abschlägen beendeten. Zu den größten DAX Verlierern zählte erneut die Rheinmetall Aktie, die mit einem Minus von 9,41 Prozent den stärksten Tagesverlust im DAX verbuchte. Ebenfalls schwach präsentierten sich Allianz mit einem Rückgang von 4,60 Prozent sowie MTU Aero Engines mit einem Abschlag von 3,93 Prozent. Die Rheinmetall Aktie stand damit bereits den zweiten Handelstag in Folge an der Spitze der DAX Verlierer. Die anhaltende Schwäche sorgt bei Anlegern zunehmend für Verunsicherung. ► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM ⚡ Key Takeaways Die Rheinmetall Aktie war mit einem Tagesverlust von 9,41 Prozent größter DAX Verlierer und führte bereits den zweiten Handelstag in Folge die Liste der schwächsten DAX-Werte an.

Das Chartbild der Rheinmetall Aktie bleibt sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart klar bärisch, da sich die Aktie weiterhin unter wichtigen Durchschnittslinien wie SMA20 und SMA50 bewegt.

Solange keine nachhaltige Rückkehr über die SMA50 gelingt, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste bestehen. Wichtige Unterstützungen liegen bei 1.079,80 EUR und 948,50 EUR. Rheinmetall Aktie im Tageschart weiter klar bärisch Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart zeigt sich die Rheinmetall Aktie seit Mai 2025 in einer ausgeprägten Seitwärtsrange. Zunächst bewegte sich das Papier im Bereich der SMA20 bei aktuell 1.407,36 EUR sowie der SMA50 bei 1.497,13 EUR. Ab November 2025 bot zusätzlich die SMA200 bei derzeit 1.665,92 EUR Unterstützung. Im weiteren Verlauf rutschte die Rheinmetall Aktie jedoch zeitweise unter sämtliche relevanten Durchschnittslinien. Zwar gelang eine kurzfristige Stabilisierung, das Allzeithoch aus 2025 konnte im Rahmen der Erholung jedoch nicht mehr erreicht werden. Bereits vor Erreichen der Hochs setzte erneut Verkaufsdruck ein. Besonders auffällig ist, dass jüngste Erholungsbewegungen regelmäßig an der SMA20 gescheitert sind. Die letzten beiden Tageskerzen unterstreichen die anhaltende Schwäche der Rheinmetall Aktie zusätzlich. Da die Aktie weiterhin unter der SMA20 notiert, bleibt das Chartbild im Tageschart bärisch. Solange kein nachhaltiger Tagesschluss oberhalb dieser Durchschnittslinie gelingt, besteht das Risiko weiterer Kursverluste. Wichtige Unterstützungen bei der Rheinmetall Aktie Mögliche Kursziele auf der Unterseite liegen aktuell bei: 1.079,80 EUR

948,50 EUR

881,00 EUR (Gap) Für eine nachhaltige charttechnische Entspannung müsste sich die Rheinmetall Aktie zunächst wieder oberhalb der SMA50 etablieren. YouTube Trading Videos 4-Stunden-Chart bestätigt Schwäche der Rheinmetall Aktie Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im 4h-Chart bleibt die Lage angespannt. Erholungsbewegungen scheiterten zuletzt mehrfach an der SMA20 bei aktuell 1.365,70 EUR sowie an der SMA50 bei 1.400,49 EUR. Vor allem die zahlreichen erfolglosen Versuche, die SMA50 zurückzuerobern, verdeutlichen die derzeit schwache Marktstruktur der Rheinmetall Aktie. Im Anschluss setzte sich die Abwärtsbewegung jeweils fort. Solange die Rheinmetall Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild klar negativ zu bewerten. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 könnte das technische Bild wieder aufhellen. Tagesprognose Rheinmetall Aktie Übergeordnete Einschätzung Daily: bärisch Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: bärisch Tagesprognose: abwärts Widerstände Rheinmetall Aktie 1.326,63 EUR

1.365,70 EUR

1.373,20 EUR

1.400,49 EUR

1.407,36 EUR

1.437,20 EUR

1.497,13 EUR

1.540,28 EUR

1.561,20 EUR (Gap)

1.665,92 EUR

1.668,61 EUR Unterstützungen Rheinmetall Aktie 1.079,80 EUR

948,50 EUR

881,00 EUR (Gap) * Angaben per Xetra-Schluss. DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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