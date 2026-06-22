DAX Verlierer: Volkswagen Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse

Volkswagen Aktie: Herber Kurssturz im DAX – Wolfsburger Vorzüge rutschen ans Tabellenende

Der Wolfsburger Automobilkonzern schockiert die Anleger zum Wochenstart mit einem massiven technischen Dämpfer. Am vergangenen Freitag zeigte sich der deutsche Leitindex per Xetra-Schluss mit jeweils 20 Gewinnern und 20 Verlierern zwar vollkommen ausgeglichen, das unrühmliche Ende der Tabelle belegte jedoch unmissverständlich die Volkswagen Aktie (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039/ Kürzel: VOW3). Mit einem drastischen Tagesverlust von 4,66 % mussten die Wolfsburger Vorzüge den größten Abschlag im gesamten DAX hinnehmen. Wer die aktuellen Aktien News verfolgt, sieht sich mit einem stark angeschlagenen Chartbild konfrontiert, da der Titel nach einer ausgeprägten Schwächeperiode in der letzten Handelswoche mit einem gewaltigen Gap-down nach unten durchgereicht wurde und nun die psychologisch wichtige 80-EUR-Marke testet.

► Volkswagen WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker: VOW3.DE

Key Takeaways

Dramatischer DAX-Absturz: Die Volkswagen Aktie bricht um 4,66 % ein und ist der größte Tagesverlierer.

Technisches Gap-down: Ein massives Abwärts-Gap drückt den Kurs unter wichtige Unterstützungen direkt an die 80-EUR-Marke.

Bärische Prognose: Das Chartbild bleibt im Daily- und 4h-Intervall ohne nennenswerte Käufer stark negativ.

Tageschart (Daily): Technische Box nach unten aufgelöst – Unterstützungslinien versagen

Nachdem der Anteilsschein im Dezember 2025 fast an die 110-EUR-Marke klettern konnte, setzten spürbare Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs in eine enge Seitwärtsbox zwischen Januar und Februar zwangen. Diese Box wurde in der Folge nach Süden aufgelöst. Zwar stabilisierte sich das Papier im Bereich der 85-EUR-Marke, kam über eine moderate Erholung und eine anschließende erneute Seitwärtsphase jedoch nicht hinaus.

Wie die jüngsten Aktien News verdeutlichen, boten die gleitenden Durchschnitte der SMA20 (aktuell bei 88,54 EUR) und der SMA50 (aktuell bei 88,23 EUR), um die der Kurs zuletzt gependelt war, beim aktuellen Rücksetzer keinerlei nennenswerten Support mehr. Die Volkswagen Aktie notiert nun weit unter der SMA50, was die übergeordnete Tagesprognose fundamental bärisch einfärbt. Sollte sich die Schwäche heute ungebremst fortsetzen, droht das Aufgeben des Jahrestiefs von 2024 bei 78,90 EUR, was den Weg in Richtung 68,69 EUR oder gar 64,02 EUR freimachen würde.

Volkswagen Aktie im Tages-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vierstundenchart (4h): Fehlende Substanz an der SMA200 leitet die nächste Abwärtswelle ein 📊

Auch die feiner auflösende Zeitebene des 4h-Charts untermauert das defensive Gesamtbild der Wolfsburger. Zwar gelang der Volkswagen Aktie Ende Mai ein temporärer Sprung über die SMA200 (aktuell bei 88,06 EUR), es fehlte jedoch sichtlich an der nötigen Substanz, um sich nachhaltig von dieser Linie nach Norden abzusetzen. Der nachfolgende Abgabedruck eries sich als zu stark. Eine letzte Erholungsbewegung verkümmerte abermals kläglich im Kreuzwiderstand aus SMA200 und SMA50 (88,15 EUR).

Da der jüngste Kurssturz vom Freitag im Intraday-Handel keinerlei neue Käufer anlocken konnte, bleibt das Setup im Kurzfristchart stark gefährdet. Solange die Vorzüge unter der SMA20 bei aktuell 86,45 EUR verharren, dominiert in den Aktien News das akute Risiko weiterer Kursverluste.

Volkswagen Aktie im 4h-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Potenzielle Erholungschancen: Das Freitag-GAP als erstes logisches Kursziel

Sollte der jüngste Tiefpunkt im heutigen Handel wider Erwarten nicht bestätigt werden und frische Liquidität in den Markt fließen, ergibt sich für kurzfristige Trader eine interessante Option. In diesem bullischen Alternativszenario würde der Kurs eine grüne Tageskerze ausbilden und zunächst das offene Freitags-GAP bei 83,76 EUR ansteuern, um die Kurslücke zu schließen. Erst wenn sich die Volkswagen Aktie per bestätigtem Stundenschluss über dieser Marke etabliert hat, hellt sich die kurzfristige Prognose auf, wodurch sukzessive Erholungen in Richtung der SMA20 bei 86,45 EUR sowie übergeordnet an die SMA50/SMA20 im Tageschart denkbar werden.

Expertenfazit von Jeremy Krings

Die Bären haben die Wolfsburger Vorzüge fest im Griff. In den aktuellen Aktien News spiegelt das Erreichen der 80-EUR-Marke die tiefe Skepsis der Marktteilnehmer wider, die selbst auf diesem historisch günstigen Niveau keine charttechnischen Anschlusskäufe wagen. Die offizielle Tagesprognose für die Volkswagen Aktie lautet daher weiterhin abwärts. Anleger sollten den Support bei 78,90 EUR im Auge behalten. Erst ein nachhaltiges Schließen des GAPs bei 83,76 EUR würde den massiven Abwärtsdruck vorübergehend neutralisieren – bis dahin bleibt das Papier ein klares Short-Szenario im DAX