Delivery Hero Aktie im Fokus: Übernahmekampf eskaliert – Prosus plant neue Aktienkäufe bei Delivery Hero als Konter gegen Uber

Der europäische Lieferdienst-Sektor steht vor einer dramatischen Konsolidierungswelle, die die Karten am Aktienmarkt völlig neu mischt. Nachdem der US-Gigant Uber seine Anteile massiv aufgestockt hat, plant der niederländische Großaktionär Prosus nun offenbar einen direkten Gegenschlag. Für Investoren, die in dynamische Tech- und Wachstums-Aktien kaufen, rückt die Delivery Hero Aktie durch dieses finanzstarke Tauziehen zweier Tech-Giganten schlagartig in den Fokus einer potenziellen Übernahmeschlacht.

► Delivery Hero WKN: A2E4K4 | ISIN: DE000A2E4K43 | Ticker: DHER.DE

geschrieben von Jens Klatt

📈 Uber vs. Prosus: Der Milliarden-Konter bei Delivery Hero ⚔️

Hinter den Kulissen der Lieferdienstbranche hat sich ein echter Krimi entwickelt. Der US-Fahrdienst- und Lieferriese Uber hat klammheimlich seine Position ausgebaut, was den Delivery Hero-Großaktionär Prosus unter Zugzwang setzt. Um die eigene Machtposition zu sichern und Uber nicht das Feld zu überlassen, will Prosus einem aktuellen Medienbericht zufolge mit gezielten neuen Aktienkäufen an der Börse kontern.

Für Privatanleger, die jetzt die Delivery Hero Aktie kaufen, bedeutet dieses Szenario eine enorme Kursphantasie. Wenn zwei finanzstarke Großinvestoren über den freien Markt Anteile aufsaugen, um sich gegenseitig zu überflügeln, sorgt das erfahrungsgemäß für massiven Kaufdruck auf den Aktienkurs.

⚖️ Das EU-Dilemma: Regulatorische Hürden bremsen die Bullen

Ganz ohne Risiko ist die spekulative Story für Anleger jedoch nicht. Prosus befindet sich in einer regulatorischen Zwickmühle: Aufgrund der Übernahme des Rivalen Just Eat („Lieferando“) hat die Europäische Union (EU) angeordnet, dass Prosus seine Beteiligung an Delivery Hero zwingend auf unter zehn Prozent herunterschrauben muss.

Sollte Prosus nun dennoch zusätzliche Aktien kaufen, um Uber die Stirn zu bieten, droht politischer und rechtlicher Ärger mit den Wettbewerbshütern in Brüssel. Investoren müssen daher genau abwägen, wie weit die Holding gehen kann, ohne schwere Sanktionen zu riskieren.

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🏁 Fazit: Ein heißer Übernahmekandidat mit eingebauter Kursphantasie

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Tauziehen um Delivery Hero die Aktie zu einem der spannendsten Titel im europäischen Tech-Sektor macht. Mit Prosus steht ein extrem finanzstarker Großaktionär hinter dem Unternehmen, dessen operativer Barmittel-Zufluss zuletzt ein Rekordhoch von 1,5 Milliarden Dollar erreichte. Wer bereit ist, das regulatorische Risiko durch die EU-Vorgaben in Kauf zu nehmen, findet in der Delivery Hero Aktie ein hochspekulatives Papier, das durch den drohenden Bieterstreit zwischen Uber und Prosus massives kurzfristiges Aufwärtspotenzial besitzt.

Delivery Hero Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Delivery Hero Aktie

Warum steht ein Übernahmekampf bei Delivery Hero bevor?

Bei Delivery Hero zeichnet sich ein Bieterstreit ab, nachdem der US-Gigant Uber seine Anteile stark aufgestockt hat. Um die eigene Machtposition zu sichern, plant der bisherige niederländische Großaktionär Prosus laut Medienberichten nun einen strategischen Gegenschlag durch zusätzliche Aktienkäufe.

Welche Vorgaben hat die EU für den Delivery Hero-Aktionär Prosus gemacht?

Die Europäische Union (EU) hat Prosus auferlegt, seine Beteiligung an Delivery Hero auf unter zehn Prozent zu senken. Grund dafür ist die Übernahme des direkten Konkurrenten Just Eat Takeaway („Lieferando“). Neue Aktienkäufe als Konter gegen Uber würden gegen diese regulatorische Auflage verstoßen.

Wie steht der Großaktionär Prosus finanziell da?

Die Tech-Holding Prosus verfügt über enorme Finanzmittel. Dank Rekordgewinnen stieg der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2025/2026 um 57 Prozent auf 9,7 Milliarden Dollar, während der operative Gewinn um 84 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar explodierte. Der freie Barmittel-Zufluss erreichte ein Rekordhoch von 1,5 Milliarden Dollar.

Lohnt es sich, jetzt die Delivery Hero Aktie zu kaufen?

Für Anleger, die spekulative Aktien kaufen, bietet Delivery Hero derzeit viel Kursphantasie. Wenn zwei finanzstarke Tech-Riesen über die Börse Anteile aufsaugen, sorgt das meist für Kaufdruck. Allerdings bleibt das Papier aufgrund der drohenden EU-Sanktionen gegen Prosus hochriskant.