Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴Nasdaq 100, EURUSD, Öl

Börse Ausblick: Diese 3 Märkte stehen kommende Woche im Fokus 📊

Nach einer der spannendsten Handelswochen des Jahres richtet sich der Blick der Anleger nun auf die nächsten entscheidenden Impulse. Die Börse Aktuell wurde zuletzt von den hawkischen Signalen der US-Notenbank, der Zinserhöhung der Bank of Japan sowie der Entspannung im Nahen Osten geprägt. Für die kommende Woche rücken nun vor allem Konjunkturdaten, Inflationszahlen und wichtige Unternehmensberichte in den Vordergrund. Für den Börse Ausblick und die Börse Prognose stehen insbesondere EUR/USD, Brent Öl und der Nasdaq 100 im Fokus.

Key Takeaways 📌

US-PCE-Inflation könnte den Dollar und die Zinserwartungen bewegen.

Brent Öl reagiert zunehmend auf Nachfrage statt Geopolitik.

Nasdaq 100 wartet auf wichtige KI- und Chipzahlen von Micron.

💶 EUR/USD: Inflationsdaten entscheiden über den nächsten Trend

Für die Börse Prognose am Devisenmarkt bleibt der EUR/USD eines der spannendsten Instrumente. Im Mittelpunkt steht dabei die Veröffentlichung des US-Kern-PCE-Preisindex am Donnerstag – dem bevorzugten Inflationsmaß der Federal Reserve.

Marktbeobachter erwarten einen Anstieg der Kerninflation um 0,35 % gegenüber dem Vormonat. Die jährliche Kernrate könnte dadurch von 3,3 % auf 3,4 % steigen. Die Gesamtinflation (PCE) wird aktuell bei 4,1 % erwartet. Sollten die Daten stärker ausfallen als prognostiziert, dürfte dies den US-Dollar zusätzlich stärken und den Druck auf den Euro erhöhen.

Bereits zuvor könnten die europäischen PMI-Daten sowie das Verbrauchervertrauen wichtige Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung der Eurozone liefern.

🛢️ Brent Öl: Neue Phase nach der Nahost-Entspannung

Der Ölmarkt befindet sich nach der Unterzeichnung des US-Iran-Abkommens in einer neuen Bewertungsphase. Während geopolitische Risiken zuletzt einen großen Teil der Preisbewegungen bestimmten, rücken nun wieder Angebot und Nachfrage stärker in den Mittelpunkt.

Die Straße von Hormus wurde zwar wieder geöffnet, arbeitet jedoch noch nicht mit voller Kapazität. Gleichzeitig warnt die Internationale Energieagentur (IEA) vor einem möglichen Angebotsüberschuss von bis zu 5 Millionen Barrel pro Tag im kommenden Jahr. Die Produktionskapazitäten könnten sogar um rund 8 Millionen Barrel pro Tag steigen.

Für die Börse Aktuell bedeutet dies: Sollte die Nachfrage aus China weiter schwächeln, könnten die Ölpreise mittelfristig deutlich unter Druck geraten. Einige Analysten sehen langfristig sogar ein Preisniveau zwischen 50 und 60 US-Dollar pro Barrel als möglich an.

🚀 Nasdaq 100: KI-Boom vor entscheidendem Belastungstest

Der Nasdaq 100 bleibt das Herzstück der globalen Technologiebörsen. Die entscheidende Frage für die kommende Woche lautet: Können die Unternehmenszahlen die hohen Bewertungen weiterhin rechtfertigen?

Besonders wichtig wird der Quartalsbericht von Micron Technology am Mittwoch. Das Unternehmen gilt als einer der größten Profiteure des KI-Booms und beliefert zahlreiche Rechenzentren mit Speicherlösungen für künstliche Intelligenz.

Positive Zahlen könnten dem Nasdaq 100 einen neuen Schub in Richtung Rekordhoch verleihen. Gleichzeitig bleibt das Risiko bestehen, dass schwächere Prognosen oder ein überraschend hoher PCE-Inflationswert Gewinnmitnahmen auslösen.

Die aktuelle Börse Prognose zeigt daher ein sensibles Gleichgewicht zwischen starken Unternehmensgewinnen und weiterhin restriktiver Geldpolitik.

Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

📈 Sonstiges: Weitere Termine für die Börse Aktuell

Neben den drei Schwerpunktthemen sollten Anleger auch diese Ereignisse im Blick behalten:

Vorläufige PMI-Daten aus Europa und den USA

US-Konsumausgaben und Einkommen

Entwicklung der Anleiherenditen

Weitere Signale aus dem KI- und Halbleitersektor

Auswirkungen der Wiederöffnung der Straße von Hormus auf Energie- und Transportmärkte

Die Kombination aus Inflationsdaten und Unternehmensberichten dürfte das Marktgeschehen in den kommenden Tagen maßgeblich bestimmen.

Experten Fazit

Das Fazit vom Experten Jeremy Krings

Die kommende Woche hat das Potenzial, die Richtung der Märkte für den Sommer vorzugeben. Für die Börse Aktuell stehen vor allem die US-Inflationsdaten und die Entwicklung im Technologiesektor im Fokus. Sollten die PCE-Daten höher ausfallen als erwartet, könnte dies den Dollar stärken und Druck auf Aktienmärkte ausüben.

Gleichzeitig bleibt der KI-Sektor ein wichtiger Stabilitätsfaktor für den Nasdaq 100. Solange Unternehmen wie Micron starke Wachstumszahlen liefern, dürfte die Anlegerstimmung konstruktiv bleiben. Für den Börse Ausblick gilt daher: Die Chancen bleiben intakt, die Schwankungsanfälligkeit dürfte jedoch deutlich zunehmen. Anleger sollten sich auf eine ereignisreiche Handelswoche einstellen.

SO SEHEN SIEGER AUS!