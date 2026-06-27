Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴S&P 500, EURUSD, Gold

Börse Ausblick: EZB, US-Arbeitsmarkt und Inflation entscheiden über die Richtung der Märkte 📊

Die vergangene Handelswoche brachte den Finanzmärkten eine spürbare Entspannung. Die Aussicht auf eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran sorgte für sinkende Ölpreise und ließ die geopolitische Risikoprämie deutlich zurückgehen. Doch bereits in der kommenden Woche dürfte sich der Fokus der Anleger wieder vollständig auf Konjunkturdaten und Notenbanken richten.

Für die Börse Aktuell stehen gleich mehrere richtungsweisende Ereignisse an. Das EZB-Forum in Sintra, neue Inflationsdaten aus der Eurozone sowie der US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls) könnten die Erwartungen an die Geldpolitik deutlich verändern. Damit dürfte die kommende Woche entscheidend für den Börse Ausblick und die Börse Prognose der internationalen Aktienmärkte werden.

Key Takeaways 📌

EZB-Forum in Sintra und Aussagen von Christine Lagarde sowie Fed-Chef Kevin Warsh könnten die Zinserwartungen neu beeinflussen.

US-Arbeitsmarktdaten (NFP) am Donnerstag gelten als wichtigster Kurstreiber der Woche.

EUR/USD, Gold und der S&P 500 stehen besonders im Fokus der Anleger.

EUR/USD: EZB und Fed liefern die Richtung

Beim meistgehandelten Währungspaar der Welt treffen in dieser Woche zwei geldpolitische Welten aufeinander. Während sich der Euro zuletzt wieder in Richtung der Marke von 1,14 USD bewegt, könnten sowohl die Europäische Zentralbank als auch die US-Notenbank den nächsten Impuls liefern.

Bereits von Montag bis Mittwoch findet das jährliche EZB-Forum in Sintra statt. Dort sprechen EZB-Präsidentin Christine Lagarde sowie der neue Fed-Chef Kevin Warsh über Inflation, Konjunktur und die zukünftige Geldpolitik. Vor allem Warsh dürfte von den Märkten genau beobachtet werden, nachdem die Federal Reserve zuletzt einen vergleichsweise restriktiven Kurs signalisiert hatte.

Zusätzliche Bewegung dürfte durch die europäischen Inflationsdaten entstehen. Für die Eurozone wird ein Rückgang der harmonisierten Verbraucherpreise (HICP) auf 3,0 % nach zuvor 3,2 % erwartet. Auch die Kerninflation könnte leicht zurückgehen. Dennoch bleibt das Inflationsniveau deutlich oberhalb des EZB-Ziels und spricht weiterhin für eine vorsichtige Geldpolitik.

Den entscheidenden Impuls könnte schließlich der US-Arbeitsmarktbericht am Donnerstag liefern. Erwartet wird eine Arbeitslosenquote von 4,3 %, während der Stellenaufbau zwar etwas schwächer als im Vormonat, aber weiterhin robust ausfallen dürfte. Ein erneut starker Arbeitsmarkt würde den US-Dollar stärken und den EUR/USD unter Druck setzen.

Gold: Inflationsdaten werden zum wichtigsten Kurstreiber

Der Goldpreis fiel zuletzt unter die Marke von 4.000 US-Dollar je Feinunze. Verantwortlich waren vor allem die gestiegenen Erwartungen an eine länger restriktive Geldpolitik in den USA sowie ein stärkerer US-Dollar.

Auch in der kommenden Woche dürfte Gold stark von den Aussagen der Notenbanken und den neuen Konjunkturdaten abhängen. Besonders die Rede von Kevin Warsh beim EZB-Forum sowie die ISM-Einkaufsmanagerindizes und die US-Arbeitsmarktdaten könnten für erhöhte Schwankungen sorgen.

Interessant bleibt dabei ein derzeit ungewöhnlicher Zusammenhang: Eine erneute Eskalation im Nahen Osten könnte kurzfristig sogar negativ für Gold wirken, falls dadurch die Inflation steigt und weitere Zinserhöhungen wahrscheinlicher werden. Umgekehrt könnten Fortschritte bei den Friedensgesprächen sowie schwächere Inflationsdaten den Goldpreis wieder stützen.

Gold Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

S&P 500: Verkürzte Handelswoche mit zahlreichen Belastungsproben 🚀

Für den amerikanischen Leitindex beginnt eine außergewöhnlich wichtige Handelswoche. Aufgrund des US-Feiertags am Freitag (Independence Day) findet der Großteil der relevanten Daten bereits zwischen Montag und Donnerstag statt.

Besonders im Fokus stehen:

Dienstag: JOLTS-Stellenangebote

Mittwoch: ADP-Arbeitsmarktbericht

Donnerstag: Non-Farm Payrolls (NFP)

Dienstag nach Börsenschluss: Quartalszahlen von Nike und Constellation Brands

Gerade die Arbeitsmarktdaten könnten die Zinserwartungen der Federal Reserve erneut verändern. Gleichzeitig liefern die ersten Unternehmenszahlen wichtige Hinweise darauf, wie robust sich der amerikanische Konsum entwickelt.

Sollten sowohl die Konjunkturdaten als auch die Unternehmensberichte überzeugen, könnte der S&P 500 seine Rekordjagd fortsetzen. Enttäuschende Daten würden dagegen das Risiko einer kurzfristigen Korrektur deutlich erhöhen.

Sonstiges: Das sollten Anleger zusätzlich im Blick behalten

Neben den großen Konjunkturdaten richten Anleger ihren Blick weiterhin auf die geopolitische Entwicklung zwischen den USA und dem Iran. Auch wenn die Waffenruhe aktuell Bestand hat, bleibt die Lage fragil. Gleichzeitig könnte das EZB-Forum in Sintra neue Hinweise auf die langfristige Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken liefern und damit die Volatilität an den Finanzmärkten erhöhen.

Experten Fazit – Das Fazit vom Experten Jeremy Krings 📈

Die kommende Woche zählt zu den wichtigsten des bisherigen Börsenjahres. Mit dem EZB-Forum in Sintra, neuen Inflationsdaten und dem US-Arbeitsmarktbericht treffen gleich mehrere entscheidende Ereignisse aufeinander. Für den Börse Ausblick dürfte insbesondere die Frage im Mittelpunkt stehen, ob die Federal Reserve ihren restriktiven Kurs weiter fortsetzt oder erste Signale für eine spätere Lockerung liefert.

Für die Börse Prognose bleibt deshalb Vorsicht angebracht. Vor allem EUR/USD, Gold und der S&P 500 dürften besonders sensibel auf neue Daten reagieren. Anleger sollten sich auf eine erhöhte Volatilität einstellen, denn bereits kleine Überraschungen könnten größere Bewegungen an den internationalen Finanzmärkten auslösen.

SO SEHEN SIEGER AUS!