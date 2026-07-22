Das Wichtigste in Kürze 📊 Umsatz übertrifft Schätzungen, Gewinn hinkt leicht hinterher

🍕 Neukundenwachstum trotz schwacher Filial-Umsätze

🌐 Globaler Expansionskurs und verbesserte Bilanz

Dominos Pizza Aktie springt an, überrascht mit Umsatzplus trotz Konsumflaute! Der US-Gastronomie- und Lieferriese Domino’s Pizza hat am Montag seine Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt und für gemischte Gefühle an der Wall Street gesorgt. Während die verhaltene Konsumstimmung der Verbraucher den Gewinn je Aktie belastete, konnte das Unternehmen beim Umsatz die Schätzungen der Analysten übertreffen. Trotz der Herausforderungen in der gesamten Schnellrestaurantbranche reagierte der Markt positiv: Die Dominos Pizza Aktie legte im vorbörslichen Handel um rund 7 % zu. Für Anleger, die im Konsumgüterbereich solide Aktien kaufen möchten, bietet die jüngste Entwicklung eine spannende Ausgangslage. ► Domino's Pizza WKN: A0B6VQ | ISIN: US25754A2015 | Ticker: DPZ.US geschrieben von Jens Klatt 📌 Die 3 Key Takeaways zur Dominos Pizza Aktie 1. 📊 Umsatz übertrifft Schätzungen, Gewinn hinkt leicht hinterher Umsatzplus: Der Quartalsumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4,3 % auf 1,19 Milliarden US-Dollar und lag damit knapp über der Konsensschätzung der Analysten von 1,18 Milliarden US-Dollar. Starker Treiber war der Bereich Lieferkette (+6,5 % auf 731,7 Mio. USD).

Gewinn je Aktie: Der verwässerte Gewinn pro Aktie lag bei 4,07 US-Dollar und verfehlte damit die Erwartungen von 4,17 US-Dollar leicht. Verantwortlich hierfür waren gestiegene Verwaltungskosten (unter anderem durch die Ausrichtung der „Worldwide Rally“) sowie die schwächere Konsumnachfrage.

Nettogewinn: Stieg insgesamt dennoch um 3,6 % auf 135,8 Millionen US-Dollar. 2. 🍕 Neukundenwachstum trotz schwacher Filial-Umsätze Flaute in den Filialen: Das Umsatzwachstum in den vergleichbaren US-Filialen lag im Zeitraum bis zum 14. Juni bei mageren 0,1 % (erwartet wurden 0,62 %). International gingen die währungsbereinigten Same-Store-Sales um 0,1 % zurück.

Bestell-Zuwachs: CEO Russell Weiner hob positiv hervor, dass Domino’s in einem für die gesamte Branche schwierigen Umfeld die Anzahl der Bestellungen im Liefer- und Abholgeschäft steigern und Millionen neuer Kunden für die Marke gewinnen konnte. 3. 🌐 Globaler Expansionskurs und verbesserte Bilanz Expansion: Domino’s eröffnete im zweiten Quartal weltweit netto 209 neue Standorte (davon 183 außerhalb der USA). Damit wuchs das globale Filialnetz auf insgesamt 22.531 Restaurants.

Verschuldung: Das Unternehmen verbesserte seine Verschuldungsquote von 4,7 im Vorjahr auf nun 4,3. Der weltweite Einzelhandelsumsatz legte währungsbereinigt um 3,0 % zu. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Aktienmarkt für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien investieren sollten. Was ist eine Marktanalyse? Strategien für Anleger & Trader Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens durchführen solltest. Trading für Anfänger: So gelingt Ihr Einstieg an der Börse Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen. YouTube Börsen Wissen für Alle 🔍 Fazit: Jetzt die Dominos Pizza Aktie kaufen? Domino’s Pizza beweist im aktuellen Marktumfeld eine hohe krisenfreie Grundsubstanz. Obwohl der schwächelnde US-Konsum das Filialwachstum bremst und der Gewinn leicht unter den Erwartungen lag, zieht das operative Neukundengeschäft wieder an. Zudem treibt das Management die weltweite Filialexpansion konsequent voran und konnte die Verschuldung spürbar senken. Das vorbörsliche Plus von 7 % unterstreicht das Vertrauen der Anleger in das robuste Geschäftsmodell. Wer auf der Suche nach einem etablierten Marktführer im Systemgastronomie-Sektor ist und langfristig defensivere Aktien kaufen möchte, findet in der Dominos Pizza Aktie ein solides Investment mit starker internationaler Präsenz. Domino's Pizza Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB! ❓ FAQ zur Domino's Pizza Aktie Warum ist die Dominos Pizza Aktie trotz verfehltem Gewinn gestiegen? Obwohl der Gewinn pro Aktie mit 4,07 US-Dollar unter den erwarteten 4,17 US-Dollar lag, übertraf der Umsatz mit 1,19 Milliarden US-Dollar die Erwartungen der Analysten. Anleger bewerteten vor allem positiv, dass Domino’s trotz der branchenweiten Konsumflaute Neukunden hinzugewinnen konnte und die Bestellzahlen im Abhol- und Liefergeschäft stiegen. Wie stark wächst Domino’s Pizza international? Domino’s treibt seine weltweite Expansion mit hohem Tempo voran. Allein im zweiten Quartal wurden netto 209 neue Filialen eröffnet, davon 183 Standorte außerhalb der USA. Das weltweite Filialnetz umfasst mittlerweile 22.531 Restaurants. Sollte man jetzt die Dominos Pizza Aktie kaufen? Das Unternehmen zeigt Stärke im Neukundengeschäft und senkt seine Verschuldung stetig. Für Investoren, die Krisenresilienz, weltweite Expansion und Konsumgüter-Marktführer schätzen und langfristig Aktien kaufen möchten, stellt die Dominos Pizza Aktie eine interessante Option dar.

Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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