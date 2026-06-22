Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Nahost-Hoffnung beflügelt Wall Street

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 im Aufwind: Wall Street setzt auf Nahost-Deeskalation

Die US-Aktienmärkte sind mit moderaten Gewinnen und einem vorsichtigen Optimismus in die neue Handelswoche gestartet, auch wenn von einer euphorischen Stimmung an der Wall Street noch keine Rede sein kann. Nach dem verlängerten Wochenende verlagert sich der Fokus der Investoren im Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 zunehmend auf die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten. Obwohl die Lage rund um den Persischen Gulf nach wie vor von hoher Unsicherheit und jüngsten gegenseitigen Drohgebärden geprägt ist, nähren deutliche Fortschritte in den diplomatischen Verhandlungen zwischen Washington und Teheran die Hoffnung auf eine nachhaltige Deeskalation. Diese Entlastung veranlasst Marktteilnehmer dazu, schrittweise in Risikoanlagen zurückzukehren, wodurch die großen Indizes stabilen Rückenwind erfahren.

Key Takeaways

Diplomatische Hoffnung: Fortschritte in den US-Iran-Gesprächen stützen den Dow Jones , S&P 500 und Nasdaq 100 .

Warten auf den PCE-Bericht: Die am Donnerstag anstehenden Inflationsdaten könnten die US-Zinsstruktur stark bewegen.

Tech-Sektor im Fokus: Micron-Quartalszahlen werfen als Gradmesser für die KI-Nachfrage ihre Schatten voraus.

Geopolitische Entspannung treibt S&P 500 Futures an

Die Erwartung einer schrittweisen Normalisierung der Bedingungen in der Krisenregion beflügelt insbesondere die Futures des S&P 500 sowie des technologielastigen Nasdaq 100. US-Vizepräsident J.D. Vance sprach im Zuge der jüngsten Verhandlungsrunden von „signifikanten Fortschritten“, was an den Terminbörsen positiv aufgenommen wurde. Investoren wetten zunehmend darauf, dass ein formelles Abkommen den Weg für einen uneingeschränkten Schiffsverkehr durch die strategisch wichtige Straße von Hormuz ebnen wird. Auch wenn die Reparatur gestörter globaler Lieferketten und die Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen Zeit in Anspruch nehmen werden, weicht die Angst vor einer unkontrollierten Eskalation schrittweise aus dem S&P 500.

Blick auf den Wirtschaftskalender: PCE-Inflation als Zins-Indikator

Da der ökonomische Kalender zum Wochenauftakt relativ dünn besetzt ist, richten Händler im Dow Jones ihren Blick bereits auf die kommenden Tage. Am Donnerstag wird der mit Spannung erwartete PCE-Deflator veröffentlicht – das bevorzugte Inflationsmaß der Federal Reserve. Da die US-Notenbanker zuletzt eine betont vorsichtige Haltung bezüglich weiterer geldpolitischer Lockerungen signalisiert haben, besitzt dieser Bericht immense Sprengkraft. Sollten sich Anzeichen für einen hartnäckigen Inflationsdruck abzeichnen, könnte dies die Zinssenkungserwartungen im Dow Jones und im breiteren Markt empfindlich dämpfen.

Tech-Sektor im Rampenlicht: Micron-Zahlen als KI-Prüfstein

Neben den Makrodaten wirft die anstehende Berichtssaison im Technologiebereich ihre Schatten voraus und dürfte vor allem den Nasdaq 100 bewegen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht der anstehende Quartalsbericht des Speicherchipherstellers Micron Technology (MU.US), dessen Aktie im Vorfeld bereits zulegen kann. Anleger suchen hierbei nach einer Bestätigung dafür, dass die massive Nachfrage nach KI-Infrastruktur, Rechenzentren und fortschrittlichen Speicherlösungen unvermindert anhält. Ein starkes Zahlenwerk von Micron könnte dem gesamten Halbleitersegment und damit dem Nasdaq 100 neuen, dynamischen Katalysatorschwung verleihen.

Corporate News: SpaceX unter Druck, Super Micro und Cerebras erholen sich 📊

Abseits der großen Indizes bewegen markante Einzelmeldungen das Gefüge im S&P 500 und im Tech-Sektor. Die Papiere von SpaceX (SPCX.US) gerieten nach der Ankündigung einer ersten Unternehmensanleihe unter Druck, da Händler die Nachricht für Gewinnmitnahmen nach der Post-IPO-Rallye nutzten. Dagegen kann Super Micro Computer (SMCI.US) zulegen, da die Sorgen über eine Verwässerung der Aktionäre verblassen und die starke Nachfrage nach KI-Serverinfrastruktur wieder in den Vordergrund rückt. Auch Cerebras Systems (CBRS.US) bleibt vor den eigenen Quartalszahlen im Fokus, gestützt durch jüngste strategische Partnerschaften, die Bedenken hinsichtlich der zukünftigen KI-Nachfrage zerstreuen.

Expertenfazit von Jeremy Krings

Die Wall Street zeigt zum Wochenstart eine robuste Verfassung, getragen von einer defensiven Erleichterungsrallye. Während der Dow Jones von der geopolitischen Entspannung profitiert, lauern der S&P 500 und der Nasdaq 100 auf den nächsten großen Impuls. Die kommenden Tage werden mit den PCE-Inflationsdaten und dem Micron-Ergebnis zu einem echten Härtetest für den Markt. Können die Unternehmensgewinne die hohen KI-Erwartungen bestätigen und liefert die Inflation keine negativen Überraschungen, steht einer Fortsetzung des vorsichtigen Aufwärtstrends bei den großen US-Indizes kaum etwas im Wege.

S&P 500 Index Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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