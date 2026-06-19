Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Ruhetag an der Wall Street

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Juneteenth-Feiertag bremst Wall Street

Am heutigen Freitag ruht der physische Handel an der New Yorker Börse, da die USA den „Juneteenth“-Feiertag zur Erinnerung an die Abschaffung der Sklaverei begehen. Aufgrund dieser Feierlichkeiten ist ein deutlicher Rückgang der Liquidität auf den globalen Märkten spürbar, und die allgemeine Aktivität der Investoren bleibt stark limitiert. Das Ruhen des Kassamarktes – jenes Segments, in dem Kauf- und Verkaufsaufträge für Aktien im Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 unmittelbar abgewickelt werden – bedeutet jedoch keineswegs, dass die Rädchen am Terminmarkt komplett stillstehen. Über die elektronischen Futures-Plattformen erhalten Anleger auch heute wertvolle Einblicke in das aktuelle Stimmungsbild der Wall Street, wenngleich die Notierungen in einem dünnen Marktumfeld anfälliger für volatile Ausschläge sind.

Key Takeaways

Börsen-Ruhepause: Der physische Handel im Dow Jones , S&P 500 und Nasdaq 100 bleibt feiertagsbedingt geschlossen.

Geopolitische Dämpfer: Das Verschieben der US-Iran-Friedensgespräche in der Schweiz belastet die Index-Futures leicht.

Intakter Bullenmarkt: Der Nasdaq 100 Index verteidigt trotz leichter Tagesverluste komfortabel die wichtige 30.000-Punkte-Marke.

Abgesagte Friedensgespräche belasten die Futures im S&P 500 und Nasdaq 100

Die vorbörslichen Tendenzen am Terminmarkt zeigen zum Wochenausklang eine leichte Schwäche. Die Futures auf den breiten S&P 500 verzeichnen ein Minus von 0,2 %, während die Kontrakte auf den technologielastigen Nasdaq 100 um 0,3 % nachgeben. Auch der Blue-Chip-Index Dow Jones signalisiert eine verhaltene Eröffnung für den kommenden Montag.

Belastet wird die Marktstimmung an der Börse Aktuell durch die überraschende Verschiebung der nächsten diplomatischen Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran, die am heutigen Freitag im schweizerischen Bürgenstock hätte stattfinden sollen. Während die US-Delegation von kurzfristigen logistischen Problemen spricht, verweist Teheran auf eine neue Welle israelischer Angriffe im Libanon, welche die Bedingungen des am Mittwoch unterzeichneten Abkommens verletzen würden. Die geopolitische Unsicherheit im Nahen Osten bleibt den Märkten somit erhalten.

Rohöl stabilisiert sich nach Waffenstillstand – Gaspreis im Aufwind

Die erneuten Reibungen spiegelten sich kurzzeitig in moderaten Preisaufschlägen bei den Energieträgern wider, bevor ein punktueller Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah die Wogen glättete. Für ein Barrel der europäischen Leitsorte Brent Crude Öl müssen Händler aktuell rund 79 US-Dollar auf den Tisch legen, während die US-Sorte WTI um die Marke von 76 US-Dollar oszilliert. Diese Stabilisierung nimmt den Inflationsdruck von den im Dow Jones gelisteten Industrie- und Konsumwerten. Parallel dazu zeigt sich am europäischen Gasmarkt ein entgegengesetztes Bild: Der Gaspreis an der niederländischen TTF-Börse zieht dynamisch an und klettert auf 41,80 Euro pro Megawattstunde (MWh), was die europäischen Energiemärkte belastet.

Technische Analyse: Der Nasdaq 100 verteidigt den Bullen-Modus 📊

Aus charttechnischer Sicht liefert der Nasdaq 100 im Tageschart (D1) ein weiterhin sehr robustes Bild. Nach dem tieferen, gesunden Rücksetzer an das 23,6 % Fibonacci-Retracement-Level der vorangegangenen Aufwärtswelle haben die Bullen das Zepter schnell wieder übernommen. Der Index konnte den mittelfristigen Aufwärtstrend reaktivieren und die psychologisch wichtige Barriere von 30.000 Punkten nachhaltig nach oben durchbrechen.

Das charttechnische Gefüge ist ideal für eine Fortsetzung der Rallye konstruiert. Als maßgebliche Unterstützung fungiert die exponentielle 50-Tage-Linie (EMA 50), die aktuell im Bereich von 28.800 Zählern verläuft. Solange die Notierungen im Nasdaq 100 und S&P 500 oberhalb dieser gleitenden Durchschnittslinie verharren, sind kurzzeitige Gewinnmitnahmen lediglich als temporäre Korrekturen in einem voll intakten Bullenmarkt zu werten. Der RSI-Indikator notiert mit einem Wert von rund 60 Punkten in einer gesunden Zone und signalisiert keinerlei marktseitige Überhitzung. Gleichzeitig hat das bärische Momentum im MACD-Histogramm, welches die Konsolidierung im Mai widerspiegelte, spürbar an Kraft verloren.

Expertenfazit von Jeremy Krings

Der Juneteenth-Feiertag beschert der Wall Street eine verdiente Atempause nach den turbulenten Notenbank-Ereignissen der Woche. Obwohl die Futures des Nasdaq 100, S&P 500 und Dow Jones aufgrund der verschobenen Friedensgespräche in der Schweiz leichte Abschläge verzeichnen, bleibt das übergeordnete, bullische Fundament dank der Verteidigung der 30.000-Punkte-Marke unberührt. Investoren dürften das verlängerte Wochenende nutzen, um die neue, datenabhängige Strategie ohne Forward Guidance des frischen Fed-Chefs Kevin Warsh zu analysieren. Solange die Unterstützung der EMA 50 im Tech-Sektor hält, stehen die Chancen für neue Rekordhochs in der kommenden Handelswoche extrem gut.

Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!