Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Tech-Kollaps schüttelt Wall Street durch

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 im Sog des KI-Bebens: Halbleiter-Ausverkauf sorgt für scharfe Kurskorrektur an der Wall Street

Bereits seit den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags, den 23. Juni 2026, zeigt sich an den globalen Aktienmärkten eine drastische Verschlechterung der Stimmung gegenüber Unternehmen aus dem KI-Ökosystem. Ausgelöst wurde die jüngste Panikwelle an den asiatischen Handelsplätzen, wo der südkoreanische Chip-Gigant SK Hynix nach dem Erreichen eines neuen historischen Höchststandes um über 12 % einbrach und den gesamten KOSPI-Leitindex um satte 10 % mit in die Tiefe riss. Diese zunehmend lauteren Stimmen bezüglich einer fundamentalen Überbewertung der Tech-Branche schlagen nun mit voller Wucht auf den US-Markt durch: Während der breite S&P 500 um 1,3 % nachgibt, verzeichnet der technologielastige Nasdaq 100 (gespiegelt im Nasdaq Composite) ein dickes Minus von 1,4 %. Inmitten dieses heftigen Gewitters an der Wall Street zeigt sich jedoch eine klassische Sektor-Rotation, die dem traditionellen Dow Jones eine bemerkenswerte relative Stärke verleiht.

Key Takeaways

KI-Korrektur trifft S&P 500 & Nasdaq 100: Breite Tech-Indizes verlieren deutlich an Boden.

Flucht in den Dow Jones: Anleger schichten Kapital in defensive Value-Sektoren um.

Micron-Zahlen als Zünglein an der Waage: Der morgige Quartalsbericht entscheidet über die Trendfortsetzung.

Massiver Halbleiter-Selloff belastet S&P 500 und Nasdaq 100 vor den Micron-Zahlen

Der heutige Handelstag entwickelt sich zu einer der schwächsten Sitzungen des laufenden Quartals für den gesamten Philadelphia-Semiconductor-Index (SOX). Anleger nutzen das aktuelle Niveau nach Monaten euphorischer Gewinne konsequent für Gewinnmitnahmen und überdenken das reale Tempo der KI-Monetarisierung. Am Ende der Kurslisten im S&P 500 und Nasdaq 100 finden sich heute reihenweise Halbleiter-Schwergewichte: SanDisk bricht um 11,5 % ein, Marvell verliert 8.6 %, AMD gibt um 7 % nach und Intel verbilligt sich um 6,7 %. Selbst der absolute Vorreiter der KI-Revolution, Nvidia, kann sich dem Abwärtsdruck nicht entziehen und verliert 2,7 %. Die Nervosität am Markt steigt spürbar, was sich auch im VIX-Volatilitätsindex (dem sogenannten „Angstbarometer“) widerspiegelt, der heute um über 11 % anzieht.

Unter besonderer Beobachtung steht dabei die Aktie von Micron, die heute im Vorfeld ihrer morgigen Q3-Zahlen nach US-Börsenschluss um dramatische 11,9 % einbricht. Die Messlatte für das Unternehmen liegt extrem hoch: Der Markt erwartet einen Umsatz von rund 35 Milliarden USD – im Vergleich zu mageren 9,3 Milliarden USD im Vorjahresquartal entspricht dies mehr als einer Verdreifachung. Das geschätzte Ergebnis je Aktie (EPS) soll die Marke von 20 USD überspringen (Vorjahr: 1,9 USD), bei einer erwarteten Bruttomarge von atemberaubenden 81 %. Sollte Micron morgen auch nur das geringste Straucheln bei den Margen oder dem Ausblick offenbaren, droht sich die aktuelle Korrektur im S&P 500 und Nasdaq 100 zu einem tiefen, strukturellen Absturz auszuweiten.

Sektor-Rotation stützt den Dow Jones – Tech-Werte suchen den sicheren Hafen

Die heutige Sitzung führt den Marktteilnehmern ein Lehrbuchbeispiel für eine klassische Kapitalrotation vor Augen. Die massiven Mittel, die aus den hoch bewerteten und heißgelaufenen Wachstumsaktien des Tech-Sektors abgezogen werden, fließen direkt als defensiver Puffer in traditionelle Value-Sektoren. Diese Umschichtung erklärt die bemerkenswerte Stabilität des Dow Jones Industrial Average, der sich im Gegensatz zum schwächelnden S&P 500 und dem unter Verkaufsdruck stehenden Nasdaq 100 mit einer Punktlandung von +0,0 % stabil auf dem Niveau des Vortags halten kann.

Innerhalb der Einzelmeldungen sticht die Aktie von IBM positiv hervor: Das Papier klettert um 4,3 % nach oben und stützt damit den Dow Jones. Beflügelt wird der IT-Riese gleich von zwei positiven Nachrichten – einerseits durch eine Hochstufung der JPMorgan-Analysten auf „Overweight“ und andererseits durch die offizielle Aufnahme von IBM in das prestigeträchtige OpenAI Daybreak Cyber Partner Program. Demgegenüber erleben spekulativere Titel ein Debakel: AMC Entertainment bricht nach einer massiven Kapitalverwässerung durch die Ausgabe von 100 Millionen neuen Stammaktien um über 23 % ein, während der Infrastrukturdienstleister Primoris Services (PRIM) nach einer drastischen Senkung der Jahresprognose für 2026 um 28 % kollabiert. Einen Kursgewinn von 6,7 % verbucht hingegen die Avis Budget Group nach der Beilegung eines Insider-Rechtsstreits mit dem Pentwater-Capital-Fonds.

Technische Analyse: Nasdaq 100 testet die charttechnische Reißleine 📊

Trotz des dynamischen Ausverkaufs am heutigen Tag bleibt der mittelfristige Aufwärtstrend des Nasdaq 100, der Mitte März seinen Anfang nahm, aus rein technischer Sicht unberührt. Die aktuellen Kursverluste passen perfekt in das Szenario einer überfälligen und gesunden Marktabkühlung nach den vorangegangenen, teils parabolischen Gewinnen. Die wichtigste Bastion für die Bullen befindet sich nun im Bereich zwischen 28.900 und 29.000 Punkten, wo der gleitende Durchschnitt der 50-Tage-Linie (50 SMA) verläuft. Solange dieser Support per Tagesschlusskurs verteidigt werden kann, ist der Rücksetzer im Nasdaq 100 und im S&P 500 als rein marktbereinigende Korrektur innerhalb des intakten Bullenmarktes zu klassifizieren.

Allerdings hinterlassen die heutigen Abgaben deutliche Spuren in den kurzfristigen Momentum-Indikatoren, die nun zunehmend auf die Verkäuferseite wechseln. Der RSI-Oszillator ist auf rund 52,9 Punkte zurückgefallen, wodurch die zuvor stark überkaufte Marktlage neutralisiert wurde und sich der Index nun in einem temporären Gleichgewicht mit leichtem Abwärtsdrang befindet. Der MACD-Indikator liefert unterdessen weiterhin ein stabiles Verkaufssignal und bestätigt das Nachlassen des bullischen Momentums, was den Bären im Tagesverlauf den charttechnischen Spielraum für einen Test der tieferen Unterstützungszonen eröffnet.

Expertenfazit von Jeremy Krings

Die Wall Street durchläuft eine schmerzhafte, aber notwendige Phase der charttechnischen Bereinigung. Während der Dow Jones dank solider Value-Werte wie IBM seine Stabilität untermauert, müssen der S&P 500 und vor allem der Nasdaq 100 die übertriebene KI-Euphorie der letzten Wochen ausschwitzen. Die kommenden 24 Stunden werden für den mittelfristigen Trend überaus richtungsweisend: Verteidigt der Tech-Sektor seine Unterstützung an der 50-Tage-Linie und kann Micron morgen Abend die astronomisch hohen Erwartungen der Analysten erfüllen, dürfte sich der aktuelle Dip rasch als erstklassige Einstiegsgelegenheit entpuppen – andernfalls droht den US-Indizes eine deutlich tiefere und langwierigere Korrekturphase.

Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!