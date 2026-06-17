Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Warsh-Debüt und Chip-Rebound

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 im Fokus: Wall Street fiebert historischem Fed-Zinsentscheid entgegen

Die US-Aktienmärkte zeigen sich zur Wochenmitte in einer vielversprechenden Verfassung und verbuchen zum Handelsauftakt moderate Gewinne. Während der breite S&P 500 mit einem kleinen Plus von 0,1 % in die Sitzung startete, kann der technologielastige Nasdaq 100 dank eines dynamischen Rebounds im Halbleitersektor deutlich stärkere Zuwächse von 0,6 % verbuchen. Auch der traditionsreiche Dow Jones präsentiert sich stabil. Die Augen der weltweiten Finanzmärkte sind am heutigen Mittwoch jedoch vollständig auf das anstehende, historische FOMC-Treffen gerichtet. Es ist die allererste Zinssitzung unter der Leitung des neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh, wobei die Zinspreisungen (Dot Plot) sowie die anschließende Pressekonferenz das Geschehen an der Börse Aktuell dominieren dürften.

Key Takeaways

Warten auf den Fed-Chef: S&P 500 , Nasdaq 100 und Dow Jones lauern vor dem Debüt von Kevin Warsh.

Chip-Sektor schiebt an: Applied Materials treibt die Tech-Indizes mit einem Kursplus von 8,9 % an.

Märkte ignorieren Trump: Trotz erratischer Drohungen bezüglich des Irans setzen Investoren auf Deeskalation.

Errathische Trump-Rhetorik am G7-Gipfel lässt S&P 500 kalt

Auf der geopolitischen Bühne sorgt US-Präsident Donald Trump auf dem G7-Gipfel im französischen Evian weiterhin für eine sehr wechselhafte und sprunghafte Kommunikation im Hinblick auf den geplanten Iran-Deal. Einerseits stellte er in Aussicht, dass die strategisch kritische Straße von Hormuz bereits innerhalb von ein bis zwei Tagen wieder vollständig geöffnet werden könnte. Im gleichen Atemzug betonte er jedoch, dass das aktuelle Memorandum keineswegs ein finales Abkommen darstelle und warnte unmissverständlich: Wenn ihm nicht gefalle, was er sehe, werde er den Iran erneut militärisch angreifen. Die Marktteilnehmer im S&P 500 und Dow Jones scheinen diese scharfe Rhetorik vorerst auszublenden und zu diskontieren. Im Fokus bleibt die für Freitag angesetzte offizielle Unterzeichnungszeremonie, da eine echte Wiederbelebung des Schiffsverkehrs als mächtiger Katalysator für die Weltwirtschaft gilt.

Zins-Showdown: Der Dot Plot entscheidet über das Schicksal des Dow Jones

Im Bereich der Geldpolitik deuten alle Signale an der Wall Street auf unveränderte Leitzinsen hin – jede Abweichung von einer Zinspause am heutigen Abend würde im Dow Jones als absolute Marktsensation gewertet. Zwar wurden nach dem Führungswechsel an der Fed-Spitze rasche und dynamische Zinssenkungen erwartet, doch diese Wetten haben sich zuletzt deutlich abgekühlt. Dennoch erhoffen sich Händler im Nasdaq 100 und S&P 500 einen taubenhafteren Grundton, der weiteren Zinserhöhungen in den USA einen Riegel vorschiebt. Von entscheidender Bedeutung wird hierbei der Dot Plot sein: Sollte sich eine markante Lücke zwischen Warshs Rhetorik und den tatsächlichen Projektionen der Ausschussmitglieder auftun, könnten Zweifel an seiner Konsensfähigkeit aufkeimen. In diesem Szenario dürfte der US-Dollar seine jüngsten Verluste zügig aufholen.

Sektor-Analyse: Halbleiter haussieren im Nasdaq 100, während SaaS-Modelle schwächeln

Das Branchenbild innerhalb der US-Indizes zeigt heute eine klare Zweiteilung. Der Halbleitersektor erholt sich eindrucksvoll von den Vortagesverlusten, maßgeblich angeführt von Applied Materials (AMAT.US) mit einem Kurssprung von 8,9 %. Das Unternehmen beflügelt die Technologie-Märkte durch die Bekanntgabe einer zukunftsweisenden Partnerschaft mit EssilorLuxottica zur Entwicklung hochtechnologischer, KI-gestützter AR-Brillen. Zudem stützen positive Analystenkommentare den Titel. Sympathiegewinne bei Branchenkollegen wie Lam Research und ASML unterstreichen, dass der Optimismus im Nasdaq 100 breit aufgestellt ist.

Im Gegensatz dazu geraten reife Softwarehäuser wie Adobe, Cognizant und Workday unter Druck. Institutionelle Investoren begegnen klassischen SaaS-Geschäftsmodellen (Software as a Service) mit zunehmender Skepsis. Diese defensive Schwäche im S&P 500 dürfte auch auf das quartalsübliche „Window Dressing“ zurückzuführen sein, bei dem Fonds kurz vor dem Ende des zweiten Quartals Underperformer aus den Portfolios werfen.

Technische Analyse: Nasdaq 100 knackt die 30.000-Punkte-Marke erneut 📊

Aus Sicht der Charttechnik zeigt der Nasdaq 100 nach einem tieferen Rücksetzer in Richtung des 23,6 % Fibonacci-Retracement-Levels eine beeindruckende Resilienz. Der Index hat seinen mittelfristigen Aufwärtstrend dynamisch wieder aufgenommen und die psychologisch wichtige Schwelle von 30.000 Punkten erneut nach oben durchbrochen.

Als maßgebliche charttechnische Unterstützung fungiert unverändert die 50-Tage-Linie (EMA 50) im Bereich von 28.600 Zählern. Solange die Notierungen oberhalb dieser Marke verbleiben, sind kurzzeitige Rücksetzer im Nasdaq 100 und S&P 500 als gesunde Korrekturen innerhalb eines intakten Bullenmarktes zu klassifizieren. Der RSI pendelt derweil neutral um die 50er-Marke, während der MACD mit einem aktiven Verkaufssignal ein leicht nachlassendes Aufwärtsmomentum anzeigt.

Corporate News: La-Z-Boy explodiert, SpaceX verbucht ersten Verlusttag

Abseits der Tech-Giganten bewegen markante Unternehmensmeldungen die Einzelwerte im S&P 500 und Dow Jones:

La-Z-Boy (LZB.US): Ein phänomenaler Quartalsbericht des Möbelherstellers. Dank einer gestiegenen Filialanzahl übertraf das Unternehmen die Erwartungen für das vierte Quartal deutlich. Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) kletterte auf 1,26 US-Dollar und lag damit mehr als 50 % über dem Analystenkonsens von 0,82 US-Dollar.

Lionsgate Studios (LION.US): Die Papiere des Filmstudios sacken um 6,5 % ab. Belastet wurden die Notierungen durch Medienberichte, wonach der Streaming-Marktführer Netflix derzeit kein Interesse an einer Übernahme des Studios signalisiert.

SpaceX (SPCX.US): Für den vielbeachteten Newcomer der Vorwoche zeichnet sich am heutigen Mittwoch der erste echte Verlusttag ab. Die Aktie gibt im vorbörslichen Handel um 4,3 % nach. Investoren im Nasdaq 100 warten unterdessen gespannt auf die für die kommenden Wochen erwartete Aufnahme der SpaceX-Aktie in den Auswahlindex.

Expertenfazit von Jeremy Krings

Die Wall Street positioniert sich vor der historischen Fed-Sitzung in Lauerstellung. Während die Erholung der Halbleiter-Aktien dem Nasdaq 100 und dem S&P 500 ein stabiles Fundament liefert, mahnt das Zögern im Dow Jones zur Vorsicht. Das marktseitige Ausblenden der erratischen Iran-Drohungen von Donald Trump zeigt, dass Investoren fest an eine diplomatische Lösung am Freitag glauben. Das absolute Zünglein an der Waage bleibt jedoch Kevin Warsh: Liefert sein Einstand eine falkenhafte Überraschung im Dot Plot, dürften die US-Indizes ihre jüngsten Gewinne schnell wieder abgeben – signalisiert die Fed jedoch geldpolitische Entspannung, steht neuen Rekordhochs kaum etwas im Wege.

Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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