Strategie des ETF
Der Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF (C) bildet den MSCI Emerging Markets Asia Index nach. Dieser Aktienindex repräsentiert Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus den asiatischen Schwellenländern. Für Anleger, die einen fundierten ETF Vergleich suchen, bietet dieser Fonds eine breite Diversifikation im dynamischen Asien-Pazifik-Raum.
►Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | WKN: A2H58R | ISIN: LU1681044480 | Ticker: AMEA
Chartanalyse – Wochenchart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im ETF Vergleich 2023/2024 zeigt sich ein seitwärts gerichteter Verlauf, bevor Anfang 2024 eine dynamische Aufwärtsbewegung einsetzte. Nach Rücksetzern erholte sich der Kurs und lief mehrfach an die 40-EUR-Marke. Besonders im Jahr 2025 bildete sich eine V-Formation, die den Kurs wieder über die SMA200 und SMA50 führte.
👉 Einschätzung Wochenchart: bullisch – gelingt der nachhaltige Ausbruch über 40 EUR, sind Kursziele bei 42,70 EUR und 44,50/45 EUR realistisch.
Chartanalyse – Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigt sich ebenfalls ein bullisches Bild. Die SMA20 fungiert als starke Unterstützung. Solange der Kurs über dieser Marke bleibt, sind weitere Anstiege möglich. Scheitert diese Linie, bietet die SMA50 zusätzlichen Support.
👉 Einschätzung Tageschart: bullisch
Basisdaten des ETF (Vergleich auf einen Blick)
-
Anlageschwerpunkt: Aktien, Asien-Pazifik
-
Fondsgröße: 1.099 Mio. EUR
-
Gesamtkostenquote (TER): 0,20 % p.a.
-
Produktstruktur: synthetisch (Unfunded Swap)
-
Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets Asia
-
Strategie: Long only
-
Positionen: 964
-
Währung: EUR (nicht abgesichert)
-
Auflage: 28.04.2011
-
Ausschüttung: thesaurierend, halbjährlich
-
Domizil: Luxemburg
Die aktuellen Top 10 Positionen des ETF
Die Top 3 Positionen haben ein Gewicht von 22,40 Prozent, die Top 10 Positionen von 34,88 Prozent. Übergeordnet ist der Fonds damit breit gestreut.
In China und in Taiwan sind über die Hälfte des Fondsvermögens gebunden.
Eindeutiger Schwerpunkt sind die Branchen IT und Finanzwesen. In diesen beiden Branchen hat der Fonds 50% der Anlagegelder investiert.
Monatsrenditen des ETF in einer Heatmap* Stand 21.08.2025 / Quelle: justetf.com
Risikoübersicht im ETF Vergleich
-
Volatilität (1 Jahr): 17,46 %
-
Maximum Drawdown (5 Jahre): -33,18 %
-
Rendite-Risiko-Verhältnis (3 Jahre): 0,33
👉 Im ETF Vergleich ist die Volatilität hoch, was Chancen, aber auch Risiken verstärkt. Anleger müssen Schwankungen aushalten können.
Rendite des ETF (für langfristige Anleger)
-
Lfd. Jahr: +4,90 %
-
1 Jahr: +11,79 %
-
3 Jahre: +17,58 %
-
5 Jahre: +29,48 %
-
Seit Auflage: +127,84 %
-
2024: +19,40 %
👉 Langfristig überzeugt der Fonds mit deutlicher Wertsteigerung und ist daher eine interessante ETF Option für Anleger mit Schwellenländer-Fokus.
Fazit
Der Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF ist eine attraktive Option im ETF Vergleich für Investoren, die:
-
vom Wachstum asiatischer Schwellenländer profitieren möchten,
-
eine breite Diversifikation im Depot suchen,
-
bereit sind, ein Klumpenrisiko durch die starke Gewichtung in China und Taiwan in Kauf zu nehmen.
Als Beimischung oder Depotabrundung für größere Portfolios geeignet.
