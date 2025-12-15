- DAX aktuell: Rückblick zeigt nachlassendes Momentum zum Wochenschluss
DAX Prognose für Montag, 15.12.25 – Seitwärts bis aufwärts möglich – DAX Prognose zum Wochenstart
Der DAX aktuell startet mit einer leichten Erholung in die neue Handelswoche. Nach einem schwächeren Freitagshandel konnte sich der deutsche Leitindex im frühen Wochenhandel wieder über die Marke von 24.300 Punkten schieben. Die Marktstruktur bleibt dabei konstruktiv, wenngleich es den Bullen zuletzt an Durchschlagskraft fehlte.
In dieser DAX Prognose analysieren wir das aktuelle Marktumfeld, die charttechnische Lage im Stunden- und 4-Stunden-Chart sowie die entscheidenden Marken für den heutigen Handelstag.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🚀 Key Takeaways
📉 1. DAX aktuell: Rückblick zeigt nachlassendes Momentum zum Wochenschluss
Der DAX startete am Freitag dynamisch in den Handel und markierte früh das Tageshoch. Im weiteren Verlauf ließ der Kaufdruck jedoch deutlich nach:
-
Rücksetzer bis in den Bereich 24.300 Punkte
-
Keine nachhaltige Aufwärtsdynamik am Nachmittag
-
Xetra-Schluss bei 24.211 Punkten, Tagesschluss bei 24.255 Punkten
Die Marktbreite zeigte sich ausgeglichen:
-
20 Aktien im Plus, 20 im Minus
-
Gewinner: adidas (+2,13 %), Brenntag (+1,67 %), E.ON (+1,42 %)
-
Verlierer: Siemens Energy (–3,73 %), Deutsche Bank (–3,48 %)
Der Rückblick unterstreicht: Der Markt ist aktuell in einer Konsolidierungsphase.
⏱️ 2. DAX Prognose: Stundenchart neutral bis bullisch
📊 1-Stunden-Chart
-
DAX pendelte zuletzt um die SMA20 (24.307 Punkte)
-
Rücksetzer bis an die SMA50 (24.294 Punkte)
-
Frühhandel zum Wochenstart wieder über der SMA20
Entscheidend wird heute sein, ob es den Bullen gelingt, sich nachhaltig von der SMA20 nach oben zu lösen.
➡️ Gelingt dies, rückt das Freitagshoch wieder in Reichweite – mit Perspektive auf neue Hochs.
⚠️ Wird die SMA20 erneut aufgegeben, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Tests der SMA50 oder sogar der SMA200 (24.057 Punkte).
Einschätzung 1h-Chart: neutral / bullisch
📈 3. 4h-Chart bleibt stabil – DAX Prognose mit positivem Grundton
Im 4-Stunden-Chart zeigt sich das Bild deutlich robuster:
-
Stabilisierung über der SMA20 (24.254 Punkte)
-
Wochenschluss oberhalb dieser Durchschnittslinie
-
Aufwärtsstruktur bleibt intakt
Solange der DAX über der SMA20 notiert, bleibt die DAX Prognose klar positiv.
Rücksetzer sollten sich idealerweise spätestens im Bereich der SMA20 stabilisieren. Erst ein nachhaltiger Bruch darunter würde das Chartbild eintrüben und den Fokus wieder stärker auf die Unterseite lenken (SMA50 bei 24.090 Punkten).
Einschätzung 4h-Chart: bullisch
Chartanalyse 1-Stunden-Chart – DAX Prognose im kurzfristigen Kontext
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
📌 Fazit: DAX aktuell stabil – DAX Prognose favorisiert seitwärts bis aufwärts
Der DAX aktuell zeigt sich zum Wochenstart stabilisiert, ohne jedoch bereits ein neues Momentum zu entwickeln. Die technische Ausgangslage spricht weiterhin für ein seitwärts bis aufwärts gerichtetes Szenario, solange zentrale Unterstützungen halten.
🟢 Chancen
-
Stabilisierung über SMA20 (1h & 4h)
-
Intakte übergeordnete Aufwärtsstruktur
-
Positive Frühhandelsentwicklung
-
Bullische Tendenz im 4h-Chart
🔴 Risiken
-
Scheitern an kurzfristigen Widerständen
-
Rückfall unter SMA20 im Stundenchart
-
Test der SMA50 oder SMA200 bei zunehmender Schwäche
Fazit:
Die aktuelle DAX Prognose bleibt konstruktiv. Solange der Index über den genannten Schlüsselmarken notiert, haben die Bullen die besseren Karten. Neue Impulse dürften jedoch erst mit einem klaren Ausbruch über die jüngsten Hochs entstehen.
Chartanalyse 4-Stunden-Chart – DAX Prognose im übergeordneten Kontext
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.