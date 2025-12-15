DAX Prognose für Montag, 15.12.25 – Seitwärts bis aufwärts möglich – DAX Prognose zum Wochenstart

Der DAX aktuell startet mit einer leichten Erholung in die neue Handelswoche. Nach einem schwächeren Freitagshandel konnte sich der deutsche Leitindex im frühen Wochenhandel wieder über die Marke von 24.300 Punkten schieben. Die Marktstruktur bleibt dabei konstruktiv, wenngleich es den Bullen zuletzt an Durchschlagskraft fehlte.

In dieser DAX Prognose analysieren wir das aktuelle Marktumfeld, die charttechnische Lage im Stunden- und 4-Stunden-Chart sowie die entscheidenden Marken für den heutigen Handelstag.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 Key Takeaways

📉 1. DAX aktuell: Rückblick zeigt nachlassendes Momentum zum Wochenschluss

Der DAX startete am Freitag dynamisch in den Handel und markierte früh das Tageshoch. Im weiteren Verlauf ließ der Kaufdruck jedoch deutlich nach:

Rücksetzer bis in den Bereich 24.300 Punkte

Keine nachhaltige Aufwärtsdynamik am Nachmittag

Xetra-Schluss bei 24.211 Punkten, Tagesschluss bei 24.255 Punkten

Die Marktbreite zeigte sich ausgeglichen:

20 Aktien im Plus , 20 im Minus

Gewinner: adidas (+2,13 %), Brenntag (+1,67 %), E.ON (+1,42 %)

Verlierer: Siemens Energy (–3,73 %), Deutsche Bank (–3,48 %)

Der Rückblick unterstreicht: Der Markt ist aktuell in einer Konsolidierungsphase.

⏱️ 2. DAX Prognose: Stundenchart neutral bis bullisch

📊 1-Stunden-Chart

DAX pendelte zuletzt um die SMA20 (24.307 Punkte)

Rücksetzer bis an die SMA50 (24.294 Punkte)

Frühhandel zum Wochenstart wieder über der SMA20

Entscheidend wird heute sein, ob es den Bullen gelingt, sich nachhaltig von der SMA20 nach oben zu lösen.

➡️ Gelingt dies, rückt das Freitagshoch wieder in Reichweite – mit Perspektive auf neue Hochs.

⚠️ Wird die SMA20 erneut aufgegeben, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Tests der SMA50 oder sogar der SMA200 (24.057 Punkte).

Einschätzung 1h-Chart: neutral / bullisch

📈 3. 4h-Chart bleibt stabil – DAX Prognose mit positivem Grundton

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich das Bild deutlich robuster:

Stabilisierung über der SMA20 (24.254 Punkte)

Wochenschluss oberhalb dieser Durchschnittslinie

Aufwärtsstruktur bleibt intakt

Solange der DAX über der SMA20 notiert, bleibt die DAX Prognose klar positiv.

Rücksetzer sollten sich idealerweise spätestens im Bereich der SMA20 stabilisieren. Erst ein nachhaltiger Bruch darunter würde das Chartbild eintrüben und den Fokus wieder stärker auf die Unterseite lenken (SMA50 bei 24.090 Punkten).

Einschätzung 4h-Chart: bullisch

Chartanalyse 1-Stunden-Chart – DAX Prognose im kurzfristigen Kontext

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

📌 Fazit: DAX aktuell stabil – DAX Prognose favorisiert seitwärts bis aufwärts

Der DAX aktuell zeigt sich zum Wochenstart stabilisiert, ohne jedoch bereits ein neues Momentum zu entwickeln. Die technische Ausgangslage spricht weiterhin für ein seitwärts bis aufwärts gerichtetes Szenario, solange zentrale Unterstützungen halten.

🟢 Chancen

Stabilisierung über SMA20 (1h & 4h)

Intakte übergeordnete Aufwärtsstruktur

Positive Frühhandelsentwicklung

Bullische Tendenz im 4h-Chart

🔴 Risiken

Scheitern an kurzfristigen Widerständen

Rückfall unter SMA20 im Stundenchart

Test der SMA50 oder SMA200 bei zunehmender Schwäche

Fazit:

Die aktuelle DAX Prognose bleibt konstruktiv. Solange der Index über den genannten Schlüsselmarken notiert, haben die Bullen die besseren Karten. Neue Impulse dürften jedoch erst mit einem klaren Ausbruch über die jüngsten Hochs entstehen.

Chartanalyse 4-Stunden-Chart – DAX Prognose im übergeordneten Kontext

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

