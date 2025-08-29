ETF Empfehlung der Woche: Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C Strategie des ETF Der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C bildet den Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index nach. Dieser Index bietet Anlegern Zugang zu globalen Unternehmen aus den Sektoren Künstliche Intelligenz, Big Data, Datenverarbeitung und Datensicherheit. Alle enthaltenen Titel werden zusätzlich nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) gefiltert. ► Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | WKN: A2N6LC | ISIN: IE00BGV5VN51 | Kürzel: XAIX Für Anleger, die auf Zukunftstechnologien setzen, stellt dieser Fonds eine spannende ETF Empfehlung dar. Im ETF Vergleich punktet er durch breite Diversifikation (92 Positionen) und eine relevante Fondsgröße von über 5 Mrd. EUR. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Chartcheck – Wochenchart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach Rücksetzern 2021/2022 folgte eine deutliche Erholung.

Mitte Februar wurde ein Hoch bei 146,70 EUR erreicht. Danach kam es zu Gewinnmitnahmen und einer Korrektur bis knapp 100 EUR.

In der Folge erholte sich der ETF, wobei die Aufwärtsdynamik zuletzt nachließ.

Unterstützungen liegen aktuell an der SMA20 (132,34 EUR) und SMA50 (131,39 EUR). Einschätzung Wochenchart: bullisch

Über dem Jahreshoch könnten die Kursziele 155/157 EUR sowie 170/172 EUR erreichbar sein. Chartcheck – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach der Abwärtsbewegung im April konnte der ETF über SMA20, SMA50 und SMA200 zurückkehren.

Rücksetzer wurden jeweils schnell wieder gekauft.

Der jüngste Anstieg über die SMA20 signalisiert eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends. Einschätzung Tageschart: bullisch

Kursrückgänge könnten sich an SMA20 oder SMA50 stabilisieren. Ein Bruch der SMA50 könnte dagegen einen Test der SMA200 nach sich ziehen. Basisdaten des ETF Anlageschwerpunkt : Aktien weltweit, Technologie, nachhaltig

Fondsgröße : 5.021 Mio. EUR

Gesamtkostenquote (TER) : 0,35 % p.a.

Replikationsmethode : physisch (vollständige Replikation)

Vergleichsindex : Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data

Strategie : Long only

Anzahl Positionen : 92

Auflage: 29.01.2019 Die aktuellen Top 10 Positionen des ETF Die Top 3 Positionen haben ein Gewicht von 14,4 Prozent. In keinem Unternehmen hat der Fonds aktuell mehr als 5 Prozent seines Vermögens investiert. In den Top 10 Unternehmen hat der ETF 43 Prozent seines Kapitals gebunden. Den Schwerpunkt seiner Aktivitäten hat der Fonds in den USA. Südkorea und Deutschland spielen noch eine Rolle, diese ist aber als untergeordnet einzuschätzen. Eindeutiger Schwerpunkt ist die Branche Technologie. Aber auch in Finanzunternehmen als auch nicht-Basiskonsumgüter ist der Fonds engagiert. Monatsrenditen des ETF in einer Heatmap * Stand 28.08.2025 / Quelle: justetf.com Risikoübersicht Volatilität 1 Jahr : 22,86 %

Maximum Drawdown 5 Jahre : -33,32 %

Rendite/Risiko-Verhältnis 3 Jahre: 1,13 Die Kennzahlen zeigen: Der ETF weist eine überdurchschnittliche Schwankungsbreite auf, bietet aber auch attraktive Chancen bei einer positiven Marktentwicklung. Rendite im Überblick Lfd. Jahr: +4,23 %

1 Jahr: +21,45 %

3 Jahre: +90,82 %

5 Jahre: +146,19 %

Seit Auflage: +221,81 % Jahresrenditen: 2024: +34,81 %

2023: +61,68 %

2022: -30,71 %

2021: +34,38 % Fazit – Unsere ETF Der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF ist eine interessante ETF Empfehlung für Anleger, die von Zukunftstechnologien wie Künstlicher Intelligenz und Big Data profitieren möchten. Im ETF Vergleich überzeugt der Fonds durch: starke Performance seit Auflage,

breite Streuung mit über 90 Positionen,

klare Fokussierung auf Technologie und Nachhaltigkeit. Wichtiger Hinweis: Da der ETF in USD notiert, besteht ein zusätzliches Währungsrisiko. Zudem liegt ein Investitionsschwerpunkt in den USA, was Chancen und Risiken gleichermaßen erhöht. Für langfristig orientierte Investoren kann dieser Fonds eine spannende Depotbeimischung darstellen. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Emerging Markets ETFs — Schwellenländer im Fokus

Direkter Bezug zur Thematik der Analyse, da der ETF Schwellenländer in Asien abbildet und somit ideal als vertiefende Ressource dient.

So können Sie erfolgreich in ETF investieren — Grundlagen für Einsteiger

Bietet eine umfassende Einführung in ETFs – perfekt für Leser, die Hintergründe und Funktionsweisen verstehen möchten.

Die besten ETFs finden: Tipps & Trends für 2025

Liefert aktuelle Orientierungshilfe, worauf man bei der Auswahl guter ETFs achten sollte – hilfreich als ergänzende Lektüre zur wöchentlichen Analyse.

Rendite maximieren dank gezielter ETF-Strategie

Strategieteil, wie man ETF-Investitionen effizient plant und managt – wertvoll für Leser, die nach der Analyse handeln möchten.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.